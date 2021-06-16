Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО

Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе. План содержит в себе конкретные мероприятия, которые намерены провести.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров 16 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Программу Комиссии Украина-НАТО утвердили в феврале текущего года, а в мае ее полностью согласовали. При этом к распоряжению правительства прилагается 10 дополнений с конкретными шагами, среди которых:

обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции;

"разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции";

проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах;

принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечение ее запуска;

контроль за декларациями госслужащих;

мониторинг эффективности мероприятий по финансовому контролю.

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Кроме того, планируется, что Нацполиция и НАЗК будут собирать информацию касательно нарушений в финансировании политических партий и подачи ими отчетов.

Также в документе указана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике, в том числе проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, "принятие мер" по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров.

Помимо этого, Украина и НАТО будут обмениваться информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозах объектам критической инфраструктуры, а также планируется установка базовых станции глобальных навигационных спутниковых систем.