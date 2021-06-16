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Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО

Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе. План содержит в себе конкретные мероприятия, которые намерены провести.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета Министров 16 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Программу Комиссии Украина-НАТО утвердили в феврале текущего года, а в мае ее полностью согласовали. При этом к распоряжению правительства прилагается 10 дополнений с конкретными шагами, среди которых:

  • обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции;
  • "разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции";
  • проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах;
  • принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечение ее запуска;
  • контроль за декларациями госслужащих;
  • мониторинг эффективности мероприятий по финансовому контролю.

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Кроме того, планируется, что Нацполиция и НАЗК будут собирать информацию касательно нарушений в финансировании политических партий и подачи ими отчетов.

Также в документе указана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике, в том числе проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, "принятие мер" по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров.

Помимо этого, Украина и НАТО будут обмениваться информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозах объектам критической инфраструктуры, а также планируется установка базовых станции глобальных навигационных спутниковых систем.
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Топ комментарии
+11
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.06.2021 17:27
+6
А где обучение английскому языку военнослужащих ?
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16.06.2021 17:28
+6
"Я планов наших люблю громадьё" !!!)))
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16.06.2021 17:29
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Где сроки ?
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16.06.2021 17:25 Ответить
Свежий! Ещё не выдохся.
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16.06.2021 17:29 Ответить
😀
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16.06.2021 17:30 Ответить
З останнього каравана !!!)))
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16.06.2021 17:30 Ответить
а вот они...

"принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025" Источник: https://censor.net/ru/n3271842

то есть даже шмыгальное правительство понимает,что при бубочке вступление в нато не светит...только после года правления нормального президента,шобь успел все бубочкины косяки прибрать
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16.06.2021 17:34 Ответить
Вот это самый актуальный вопрос. Где реальные сроки за провал реформирования армии, за преступное отступление наших войск на нашей территории, за провал гособоронзаказа, за подкуп депутатов Верховной Рады, за надуманные уголовные дела против патриотов и ветеранов, за смерти наших граждан от провала вакцинации...
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16.06.2021 17:52 Ответить
Які реальні терміни чи дії чекаємо від лялькових імітаторів !!!Лялькі неспроможні на самостійну діяльність чи мислення !!!)))
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16.06.2021 17:55 Ответить
Зеледент и КО понятно чьи ляльки. Чьи ляльки избиратели этой зеленой плесени?
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16.06.2021 18:00 Ответить
З1991 р.мене дивує, що за дивне та незбагненне творіння "мудрий нарід" !!!)))
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16.06.2021 18:07 Ответить
Наследие совка... Принцип английского газона.
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16.06.2021 18:22 Ответить
"У вас есть план,мистер Фикс?" !!!!)))
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16.06.2021 17:26 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.06.2021 17:27 Ответить
У тебя есть план? У меня аж 3 Спецплана!1111 Там в Турции рекордную партию кокаина задержали, хорошо, что до нас не дошёл, а то был бы сериал планов
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16.06.2021 17:27 Ответить
А где обучение английскому языку военнослужащих ?
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16.06.2021 17:28 Ответить
сами учим Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 3723
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16.06.2021 17:30 Ответить
английский учим - руцкий мучим))))
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16.06.2021 17:38 Ответить
Фееричненько. Успели всех куями обложить что "в НАТО не принимают", - и только теперь) начали писать План по вступлению.
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16.06.2021 17:29 Ответить
"Я планов наших люблю громадьё" !!!)))
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16.06.2021 17:29 Ответить
імітатори ЗЕкляті
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16.06.2021 17:37 Ответить
"Панове, поскільки з тактичними планами у нас фігово, займемось стратегією". Чергова фігня із розряду "розширимо, поглибимо, подовжимо-укоротимо". Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО - Цензор.НЕТ 4729
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16.06.2021 17:38 Ответить
Почему-то вспомнились планы барона Мюнхгаузена).
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16.06.2021 17:42 Ответить
а план борьбы с коррупцией (как намекает НАТО) еще не подготовили? )))
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16.06.2021 17:43 Ответить
Стратегічно вона вже подолана Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО - Цензор.НЕТ 2847
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16.06.2021 17:44 Ответить
Пока клоунада не займётся с искоренением коррупции, о НАТО нехрен даже и мечтать, вам об этом уже сотый раз говорили. Так что, утешьте свои иллюзии господа!
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16.06.2021 17:47 Ответить
ЗОМБО кіно від Зе клоунів
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16.06.2021 17:51 Ответить
мы нате и нарех не нужны , хоть с коррупцией хоть без , они пукина не хотят расстраивать и не будут , и все планы ваши для своих лохов писаные им до лампады...
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16.06.2021 18:02 Ответить
Где судебная и полицейская реформы? Где закон об обороте оружия?
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16.06.2021 18:06 Ответить
При земрази нас там не ждут,такой выбор сделали 73% 3,14дарасов - жду яныка возврата.
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16.06.2021 18:36 Ответить
Ці "ліцедєї" от ЗекоМанди в пункті боротьби з корупцією передбачили видачу США Фірташа і Коломойського в руки реального правосуддя (бо надії на наше правосуддя нема абсолютно)???
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16.06.2021 18:46 Ответить
А НАТО про цей план взагалі знає? Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО - Цензор.НЕТ 3920
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16.06.2021 19:28 Ответить
Кажете, спецплан? Брехня і провокація! Фонарьовий ваш план!
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16.06.2021 20:34 Ответить
а що це в зекоманди якийсь спермотоксикоз стався, що вони так хочуть ввійти різко і вже в нату?
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16.06.2021 21:19 Ответить
тупий злодійкуватий клерк не збагне то є поважна агенція і бумажна дурка там не проходить
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17.06.2021 00:05 Ответить
лохотрон говорить. І навіть записує. Але! терміни не визначає. Хлєстаковщина
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24.11.2021 22:29 Ответить
 
 