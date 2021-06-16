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Новости За рубежом Украина - НАТО
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Для членства в НАТО от Украины нужно больше усилий, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Для членства в НАТО от Украины нужно больше усилий, - Столтенберг

В НАТО требуют от Украины сделать "больше" для вступления в Альянс. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense News, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина - страна-претендент. Мы оказываем им поддержку, особенно в том, чтобы продолжать модернизировать и совершенствовать их институты обороны и безопасности, гражданско-политический контроль над их службами безопасности и, не в последнюю очередь, бороться с коррупцией", - подчеркнул генсек Альянса.

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ ... которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать с ними больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил Столтенберг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО. Представление ПДЧ Украине на нем не обсуждали. Но в итоговой декларации говорится, что решение о будущем членстве Украины - в силе, а для Киев должен продвигать реформы. Генсек НАТО Столтенберг отдельно подчеркнул, что двери альянса открыты для Украины, а Россия в вопросе о том, вступать или не вступать Украине в НАТО, права голоса не имеет.

Читайте: "Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?" - Кулеба рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2022 году

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
да вы охренели . Зеля и сделал все что мог . и ремонт на Банковой сделали . и стену в джунгли оклеили . че вам еще надо ? Для членства в НАТО от Украины нужно больше усилий, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1749
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16.06.2021 10:40
+10
Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1388
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16.06.2021 10:44
+8
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ

І лікарям.
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16.06.2021 10:52
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Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6718
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16.06.2021 17:01 Ответить
Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8321
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16.06.2021 17:31 Ответить
да вы охренели . Зеля и сделал все что мог . и ремонт на Банковой сделали . и стену в джунгли оклеили . че вам еще надо ? Для членства в НАТО от Украины нужно больше усилий, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1749
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16.06.2021 10:40 Ответить
Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ

І лікарям.
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16.06.2021 10:52 Ответить
там это . на ремонт кабинета ( обои . клей ) чуток не хватало . пришлось взять из фондов выделенных на выплаты врачам и военным . нужно понимать в какое время живем и правильно ставить приоритеты . ремонт сейчас важнее Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1869
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16.06.2021 10:56 Ответить
И полиции. Для корупционеров не критично, но тому мизерному проценту полицейских с большой буквы с ЗП в 10к - архиважно.
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22.09.2021 23:36 Ответить
Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1388
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16.06.2021 10:44 Ответить
Відповідь блазнів вчора вже була - "ой всё, а у вас шо, лутьше́е шоль?"
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16.06.2021 10:45 Ответить
Главным вызовом на пути Украины в НАТО является коррупция ./ США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского / Чтобы да так нет. Венедиктова не опровергла и не подтвердила информацию о возможной экстрадиции Коломойского .
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16.06.2021 10:47 Ответить
Ну, може при першій каденції і не посадить папу Беню...але при другій - обовязково! Дайте йому, вумний нарід, ще пять років.
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16.06.2021 10:58 Ответить
Краще взагалі переписати під нього Конституцію під нього, шоб третій раз зміг стати президентом. Що б вже 100 відцотків ми побачили посадки та зарплати вчителів у 4к зелені.
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22.09.2021 23:38 Ответить
Цікаво що на саміті у Бухаресті треба було більше зусиль від Німеччини і Франції аби не надавати ПДЧ а тепер треба більше зусиль вже від України, метаморфози...))))
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16.06.2021 10:47 Ответить
Та ви шо? Значить, просто "попроситися" замало? Треба ще багато чого зробити для цього, і те, що НАТО вимагає, а не що Україна вважає за потрібне? Ото нежданчик!))
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16.06.2021 10:49 Ответить
Та хтож таке думав? В кварталі95 такого не було. Я просто возмущен!
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16.06.2021 10:56 Ответить
не смішно шо Зеля брехло заайкоксине ... сумно , але ця міжнародна політична срань , дійсно великі зусилля приклала , щоб сьогодні третина України була окупована РФ, протидія на збільшення зусиль була при Петрі... а служба ОП ДЄрмака, та підконтрольним йому Зелі, робить хвилі в тазіку ...а ми пишемо і фсьоо...
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16.06.2021 10:50 Ответить
А хто обирав віктор фьодорича, в результаті чого отримали війну і окупацію, -"міжнародна політична срань" чи мудрий нарід?
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16.06.2021 11:22 Ответить
надо больше усилий? ну преЗЕ может еще чаще и еще более абы у кого спрашивать - почему мы не в НАТО.. но он же не железный...))))) ...
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16.06.2021 10:51 Ответить
...может нужно усилие и научиться не только на пианино играть...., ещё например на ударных , ну на гитаре бренькать научиться ,тады...... , кто знает , кто знает!!)))) Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5394
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16.06.2021 11:57 Ответить
эх...редко нашефсё балует нас в последнее время игрой шедевральной на пилянине)))
мож хоть Байдену ..."честь окажет" ?)))
(а про ударные))) мысль хорошая - надо ермаку передать - нехай тренирует или тренируются))
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16.06.2021 12:02 Ответить
Более подробно. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс на данном этапе не рассматривает вступление в него Украины и Грузии. Об этом он заявил на для вашингтонской Группы военных обозревателей, на

интернет-брифинге
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16.06.2021 10:52 Ответить
А шо, ми мало зробили? Вибрали не баригу якогось а Осла з кварталу95, садимо мильярд дерев, разом з шпаківнями, будуємо університет ослів майбутнього, навіть замовили для параду для гамнокомандуючого Бубочки три авто по мильену. Пора приймати, мать вашу.
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16.06.2021 10:55 Ответить
Тужиться надо.
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16.06.2021 10:56 Ответить
судейская падаль ржёт с Столтенберга
.....
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16.06.2021 10:58 Ответить
Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2776
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16.06.2021 10:59 Ответить
Це той пес який взнав шо у бабусі борг по комуналці?
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16.06.2021 11:01 Ответить
Нужно устроить раскулачивание (национализацию) всего награбленного и тогда нам роверят
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16.06.2021 10:59 Ответить
Мне тут подумалось: у нас были Армія Мова Віра. Армія и Мова уже посыпались, осталась только Віра.
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16.06.2021 11:00 Ответить
щось з тією вірою не те.... віра - це засоб керування. От наприклад: кажуть депутати "повірте в те, що будемо у Євросоюзі, Наті... Повірили. а робити - а робити нащо щось - ми ж повірили і майже там! Так, будемо... там, потім, колись... а зухвальні покидьки живуть зараз, у цей самий час, добре харчуються, є декілька маєтків, домів ( і не тільки в Україні), декілька машин, комунальні не платять (бо за них сплачує вельмистраждальний "нарід") .
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16.06.2021 11:36 Ответить
Типа тужьтесь сильнее
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16.06.2021 11:01 Ответить
коли в НАТО говорять, що однією з умов вступу України до НАТО є подолання корупції, то це, серед іншого, й про це нардепів щеплють пфайзером бо згідно з дорожньою картою МОЗ затверджені дев'ять пріоритетних груп для вакцинації й нардепів там нема, як нема попів, акторів, співаків та телеведучих.

тож, корупція це багато-багато діянь сьогоднішньої зеленської влади.
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16.06.2021 11:02 Ответить
Їм похер. Вони не розуміють шо таке корупція. Включають дурачка і приймають закон проти України та її мови.
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16.06.2021 11:07 Ответить
кому "їм"? зеленському та ко? вони розуміють, але ви праві - їм похер.
я усвідомлюю, що вони коментарів не читають, тож адресую не їм. адресую їхньому електорату, в надії, що ті з них, які переймаються долею України (а не ті, які голосували за зеленського після шарія, бойка та вілкула), усвідомлять те сцяння в очі яке відбувається чи не щомиті.
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16.06.2021 11:13 Ответить
Бред собачий!!!! Какая нах.. коррупция!! Кто же это будет сам с собой бороться!
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16.06.2021 11:05 Ответить
"Он же так старается! Куда ж больше???!!!"

Были времена хуже, но не было позорней

Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1670

Мне только что показали новую президентскую программу "Здорова країна", которой занимается лично величайший политик современности. И это даже не смех сквозь слезы. Это какое-то бесконечное орейро!

Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.

Ведь, если бы этим занимался какой-то 9-ый заместитель министра спорта, то это было бы понятно. Его профиль и его уровень. И если бы этой программой занимался бы заместитель какого-то мэра, то у меня вопросов бы не было. Но эту программу полностью сопровождает и контролирует президент Украины. Это говорит о его уровне. Он так и остался аниматором. Только теперь у него есть мандат президента. И бюджет. Но его при этом не интересует НАТО, ПДЧ, переговоры с западными партнёрами или обороноспособность страны. А лишь развлекуха с шоу-бизом.

Звезды дали свое согласие на участие. Тем более, что скоро День Независимости и можно будет опять им раздать звания и награды. И деньги на эту игрушку Зеленскому найдут. Скорее не выплатят пенсии или зарплаты бюджетникам, чем скажут, что нет денег на президентскую программу. Так что в ближайшее время мы увидим, как под патронатом человека плохо играющего роль президента и к тому же являющегося Верховным главнокомандующим Украины, в парках Украины будут установлены столбики с QR-кодом и даже сможете посмотреть на звезд шоу-биза, которые занимаются спортом. Это тот уровень компетентности президента, который мы заслужили.
Борислав Береза
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16.06.2021 11:06 Ответить
коля котлєта зацінив)
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16.06.2021 11:17 Ответить
Вот интересно, а Россию они бы приняли в НАТО, если бы она изъявила желание...
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16.06.2021 11:18 Ответить
За неделю уложились бы.
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16.06.2021 11:36 Ответить
я тоже так думаю....зря лишились ЯО...зря...пусть бы хоть муляжом было, а отношение было совсем другим...
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16.06.2021 11:40 Ответить
Исключено ! Тогда теряется смысл НАТО, против кого такая организация будет противостоять, упадут оборонные заказы .... Этого категорически не допустят !
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16.06.2021 12:42 Ответить
бубочка поймет по своему "надо больше усилий" и в 2 раза чаще будет пилить видосики.
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16.06.2021 11:20 Ответить
Государственные компании по итогам прошлого года существенно ухудшили свои финансовые показатели.

Так, если в 2019 году общий финансовый положительный результат (прибыль) составил 73 146 млн грн, то в 2020 году итоговые убытки достигли 64 885 млн грн.
То есть общее падение было 138 032 млн грн.
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16.06.2021 11:30 Ответить
Клоун так "бореться" з олігархами, що списує їм борги, а лохам - додає нові податки)))

А одночасно списувати борги Фірташу, і згортати пільги і фактично вводити для простих людей нові податки - це з якими олігархами боротьба?

Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 609

Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7258

Це боротьба з тими, у кого житло 120 квадратів, Туарег або на депозиті у пенсіонера 100 тисяч, які через забрану субсидію треба віддати за комуналку?
"Да потому что наши политики - о...енные математики: знают только как делить, отнимать и приумножать свое!" (с) Правда ж, Володимир Олександрович Голобородько?
В.Прозапас
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16.06.2021 11:56 Ответить
Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7653
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16.06.2021 11:56 Ответить
Пока народ не выйдет на площадь и не заставит власть уничтожить один системный закон, все другие их действия будут имитацией. Читайте дальше.
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16.06.2021 12:42 Ответить
В нашем законе о выборах президента особенность в том, что места в бюллетенях скупаются ставленниками олигархата из которых мы тупо выбираем и не понимаем почему мы постоянно имеем такую власть. Такого обмана нигде в мире больше нет. Например, в демократической Польше, содержимое бюллетеней формируют сами избиратели.
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16.06.2021 12:43 Ответить
В Польше в бюллетенях фамилии тех кто собрал умеренное количество подписей избирателей (100 тыс.). И нет никакого денежного залога. Это главная причина почему Польша развивается, а мы большой олигархической дыре.
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16.06.2021 12:44 Ответить
Украины экономика должна соответствовать экономикам стран НАТО, а Украина с коррупцией и воровством власти и олигархами и организованной преступностью и плюс с кредитными долгами, что экономика нищая страны. Тупые власти не хотят сделать Украину богатой и потому страна там, где она есть...
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16.06.2021 12:59 Ответить
Опять никакой конкретики это гребанное динамо Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7800
Ещё за Юща было понятно, что НАТО на Украину насрать, они только и радуются что есть люди которые воюют с Россией расплачиваясь своей кровью, но при этом НАТО стоит сбоку со своими обеспокоенными заявлениями. От этих гандонов из НАТО нет четких требований и сроков выполнения этих требований чтоб получить ПДЧ. Давно нужно понять НАТО мы не нужны!!!, бросить все средства на восстановления ядерного арсенала и мило улыбаться соседям тупо указывая на четкую доктрину его применения, сунетесь к нам - будет п#здец...
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16.06.2021 13:09 Ответить
100% он не указывает, ни на пакет законов, которые нужно принять, также не говорит о четких пунктах, которые должна выполнить Украина и гарантировано получить ПДЧ, нихера... это пустой п#здеж со стороны НАТО будет длятся вечно, главное чтоб УКРАИСКИЕ ЛОХИ в это верили Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3238
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16.06.2021 13:15 Ответить
Вчора цей брехливий хруньо говорив щось про відчинені двері . Хіба для того щоб зайти в відчинені двері потрібні якісь зусилля ? Брешучи сьогодні , вони не памятають , про що брехали вчора і не знають що брахатимуть завтра . Це і є "висока європейська політика" та її "цінності".
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16.06.2021 13:20 Ответить
Треба було б щоб Зе принаймні нарешті посла назначив у НАТО.
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16.06.2021 13:45 Ответить
Зеля - это временное недоразумение, тормоз развития страны, как, например, Трамп для Штатов...
когда страны NATO окончательно осознают, что Украина с украинцами - это вечный "ров с бойцовыми крокодилами" против любой навалы с дикого Северо-Востока на разнеженный Запад, тогда мы и окажемся официальными защитниками Запада и равноправными членами НАТО, в противном случае Европа и Штаты подарят кацапам-андрофагам самую эффективную и выносливую армию Европы..
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16.06.2021 13:56 Ответить
Трамп для штатов был прорывом в экономике , за долгие долгие годы стагнации .
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17.06.2021 00:17 Ответить
Украина для Запада это проблема и нечего тут не поделаешь,если на пример Германия до сих пор не сняла с Украины эмбарго на оружие о чем тут можно говорить?
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16.06.2021 14:19 Ответить
Якби сьогодні Україна стала членом НАТО, то по кількості військовослужбовців ми були б на третьому місці після США та Туреччини. Армія України за кількістю перевищує армії 16 європейських країн членів альянсу разом узятих. За набутим досвідом ведення бойових дій жодна європейська армія не дотягує до нашого рівня. Якби нам підтягнути морські, ракетні та авіаційні сили, то на…куй нам здалося те НАТО. Нам потрібно дружити з англосаксами. А європейці, то сцикуни, вони не хочуть і не вміють воювати. І ця шантрапа ще вказує нам що робити !
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16.06.2021 15:16 Ответить
Для боротьби з корупцією потрібна колективна влада патріотів. Щоб правили патріоти Порошенко,Ахметов, Коломойський, Фірташ і т.п. разом,але щоб без Ахметова, Коломойського, Фірташа та інш, які будуть позаштатними міністрами, як раніше. Зєлю
весь квартал депортіруватьь в Ізраїль, бо він кремльовскЙ зраднік. Або ж посадити,хай сидить, кацапська шкура. Вибори президента проводити серед представників громадянського суспільства ЗАО "Рошен", шоб гроші країні зекономити. Створити комітети національного захисту на базі магазинів "Рошен". Ось тоді все понад усе буде в шоколаді!
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16.06.2021 17:45 Ответить
Чесно кажучи мене дивує чому більшість коментарів про те що це ЗЕ винен. Хто це пише, то не брешіть самі собі! Корупція є в усіх країнах. Бородьба це вічний процес. Вона завжди буде існувати. Не ЗЕ породив корупцію, а кожен українець в тому числі хто пишуть тут. Гроші гаїшнику, чи за справку в жеку, коньяк з цукерками. Це все не Зе. Це все українці. Корумповані країнм в ЄС і НАТО. НАТО та США налякані росією і саме тому вони кажуть нам цю єресь. Думаю це правда
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16.06.2021 19:00 Ответить
не в последнюю очередь, бороться с коррупцией", - подчеркнул генсек Альянса(c)

----------
а што в уставе НАТО есть раздел посвященный борьбе с коррупцией ? в зеркало посмотритесь для начала . Одна Меркель со Шредером чего стоят .
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17.06.2021 00:15 Ответить
ну сьогодні вже не получиться, бо сьогодні я вже докладав більше зусиль.... в туалеті! Стлотнебрег, давай може післязавтра?
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17.06.2021 01:37 Ответить
 
 