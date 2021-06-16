Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг

У НАТО вимагають від України зробити "більше" для вступу в Альянс. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Україна - країна-претендент. Ми надаємо їм підтримку, особливо в тому, щоб продовжувати модернізувати й удосконалювати їхні інститути оборони і безпеки, цивільно-політичний контроль над їхніми службами безпеки і, не в останню чергу, боротися з корупцією", - підкреслив генсек альянсу.

"У нас є різні програми щодо дотримання зобов'язань, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ ... які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити з ними більше, щоб забезпечити їхню повну реалізацію", - додав Столтенберг.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Подання ПДЧ Україні на ньому не обговорювали. Але в підсумковій декларації говориться, що рішення про майбутнє членство України - в силі, а для Києва має просувати реформи. Генсек НАТО Столтенберг окремо підкреслив, що двері альянсу відкриті для України, а Росія в питанні про те, вступати чи не вступати Україні в НАТО, права голосу не має.