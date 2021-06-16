Для членства в НАТО від України потрібно більше зусиль, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У НАТО вимагають від України зробити "більше" для вступу в Альянс. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Україна - країна-претендент. Ми надаємо їм підтримку, особливо в тому, щоб продовжувати модернізувати й удосконалювати їхні інститути оборони і безпеки, цивільно-політичний контроль над їхніми службами безпеки і, не в останню чергу, боротися з корупцією", - підкреслив генсек альянсу.
"У нас є різні програми щодо дотримання зобов'язань, які значною мірою присвячені боротьбі з корупцією в рамках реформ ... які Україна вже почала, але нам потрібно більше. Нам потрібно зробити з ними більше, щоб забезпечити їхню повну реалізацію", - додав Столтенберг.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Подання ПДЧ Україні на ньому не обговорювали. Але в підсумковій декларації говориться, що рішення про майбутнє членство України - в силі, а для Києва має просувати реформи. Генсек НАТО Столтенберг окремо підкреслив, що двері альянсу відкриті для України, а Росія в питанні про те, вступати чи не вступати Україні в НАТО, права голосу не має.
Будь ласка, зачекайте...
І лікарям.
мож хоть Байдену ..."честь окажет" ?)))
(а про ударные))) мысль хорошая - надо ермаку передать - нехай тренирует или тренируются))
интернет-брифинге
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тож, корупція це багато-багато діянь сьогоднішньої зеленської влади.
я усвідомлюю, що вони коментарів не читають, тож адресую не їм. адресую їхньому електорату, в надії, що ті з них, які переймаються долею України (а не ті, які голосували за зеленського після шарія, бойка та вілкула), усвідомлять те сцяння в очі яке відбувається чи не щомиті.
Были времена хуже, но не было позорней
Мне только что показали новую президентскую программу "Здорова країна", которой занимается лично величайший политик современности. И это даже не смех сквозь слезы. Это какое-то бесконечное орейро!
Зеленский возжелал поставить в парках столбики с QR-кодом. И каждый украинец подойдя к такому столбику и наведя свой смартфон на QR-код увидит на экране, как украинские звезды шоу-биза выполняют спортивные упражнения. Например, Потап приседает, Тина Кароль делает выпады, а Винник качает пресс. И тогда можно будет повторять движения за любимой звездой. Так вот этим проектом Зеленский лично занимается. Проводит совещания, раздаёт поручения, погружается во все вопросы. В общем, это ему реально интересно. Ни одно другое дело его так не захватывало. И это невероятно смешно.
Ведь, если бы этим занимался какой-то 9-ый заместитель министра спорта, то это было бы понятно. Его профиль и его уровень. И если бы этой программой занимался бы заместитель какого-то мэра, то у меня вопросов бы не было. Но эту программу полностью сопровождает и контролирует президент Украины. Это говорит о его уровне. Он так и остался аниматором. Только теперь у него есть мандат президента. И бюджет. Но его при этом не интересует НАТО, ПДЧ, переговоры с западными партнёрами или обороноспособность страны. А лишь развлекуха с шоу-бизом.
Звезды дали свое согласие на участие. Тем более, что скоро День Независимости и можно будет опять им раздать звания и награды. И деньги на эту игрушку Зеленскому найдут. Скорее не выплатят пенсии или зарплаты бюджетникам, чем скажут, что нет денег на президентскую программу. Так что в ближайшее время мы увидим, как под патронатом человека плохо играющего роль президента и к тому же являющегося Верховным главнокомандующим Украины, в парках Украины будут установлены столбики с QR-кодом и даже сможете посмотреть на звезд шоу-биза, которые занимаются спортом. Это тот уровень компетентности президента, который мы заслужили.
Борислав Береза
Так, если в 2019 году общий финансовый положительный результат (прибыль) составил 73 146 млн грн, то в 2020 году итоговые убытки достигли 64 885 млн грн.
То есть общее падение было 138 032 млн грн.
А одночасно списувати борги Фірташу, і згортати пільги і фактично вводити для простих людей нові податки - це з якими олігархами боротьба?
Це боротьба з тими, у кого житло 120 квадратів, Туарег або на депозиті у пенсіонера 100 тисяч, які через забрану субсидію треба віддати за комуналку?
"Да потому что наши политики - о...енные математики: знают только как делить, отнимать и приумножать свое!" (с) Правда ж, Володимир Олександрович Голобородько?
В.Прозапас
Ещё за Юща было понятно, что НАТО на Украину насрать, они только и радуются что есть люди которые воюют с Россией расплачиваясь своей кровью, но при этом НАТО стоит сбоку со своими обеспокоенными заявлениями. От этих гандонов из НАТО нет четких требований и сроков выполнения этих требований чтоб получить ПДЧ. Давно нужно понять НАТО мы не нужны!!!, бросить все средства на восстановления ядерного арсенала и мило улыбаться соседям тупо указывая на четкую доктрину его применения, сунетесь к нам - будет п#здец...
когда страны NATO окончательно осознают, что Украина с украинцами - это вечный "ров с бойцовыми крокодилами" против любой навалы с дикого Северо-Востока на разнеженный Запад, тогда мы и окажемся официальными защитниками Запада и равноправными членами НАТО, в противном случае Европа и Штаты подарят кацапам-андрофагам самую эффективную и выносливую армию Европы..
весь квартал депортіруватьь в Ізраїль, бо він кремльовскЙ зраднік. Або ж посадити,хай сидить, кацапська шкура. Вибори президента проводити серед представників громадянського суспільства ЗАО "Рошен", шоб гроші країні зекономити. Створити комітети національного захисту на базі магазинів "Рошен". Ось тоді все понад усе буде в шоколаді!
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а што в уставе НАТО есть раздел посвященный борьбе с коррупцией ? в зеркало посмотритесь для начала . Одна Меркель со Шредером чего стоят .