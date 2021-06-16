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Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО

Український Уряд затвердив спеціальний план з підготовки України до членства в Північноатлантичному альянсі. План містить в собі конкретні заходи, які мають намір провести.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 16 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Програму Комісії Україна-НАТО затвердили в лютому поточного року, а в травні її повністю погодили. При цьому до розпорядження уряду додається 10 доповнень з конкретними кроками, серед яких:

  • навчання держслужбовців з питань євроатлантичної інтеграції;
  • "розробка стратегічних наративів щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції";
  • проведення роз'яснювальної роботи серед особового складу у Збройних силах;
  • прийняття антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та забезпечення її запуску;
  • контроль за деклараціями держслужбовців;
  • моніторинг ефективності заходів з фінансового контролю.

Крім того, планується, що Нацполіція та НАЗК збиратимуть інформацію щодо порушень у фінансуванні політичних партій і подачі ними звітів.

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Також в документі вказана подальша реформа з децентралізації, плани з інформаційної політики, в тому числі проведення тренінгів для журналістів з інформбезпеки, модернізація технічної бази Національної громадської ТРК України, розвиток інфраструктури телерадіомовлення в прикордонних регіонах й в зоні проведення ООС, "вжиття заходів" щодо обмеження мовлення російських ТРК на території України, зокрема, моніторинг провайдерів.

Крім цього, Україна та НАТО будуть обмінюватися інформацією про можливий викид радіоактивних речовин, забруднення навколишнього середовища, загроз об'єктам критичної інфраструктури, а також планується установка базових станцій глобальних навігаційних супутникових систем.
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Топ коментарі
+11
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.06.2021 17:27
+6
А где обучение английскому языку военнослужащих ?
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16.06.2021 17:28
+6
"Я планов наших люблю громадьё" !!!)))
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16.06.2021 17:29
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Где сроки ?
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16.06.2021 17:25 Відповісти
Свежий! Ещё не выдохся.
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16.06.2021 17:29 Відповісти
😀
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16.06.2021 17:30 Відповісти
З останнього каравана !!!)))
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16.06.2021 17:30 Відповісти
а вот они...

"принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025" Источник: https://censor.net/ru/n3271842

то есть даже шмыгальное правительство понимает,что при бубочке вступление в нато не светит...только после года правления нормального президента,шобь успел все бубочкины косяки прибрать
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16.06.2021 17:34 Відповісти
Вот это самый актуальный вопрос. Где реальные сроки за провал реформирования армии, за преступное отступление наших войск на нашей территории, за провал гособоронзаказа, за подкуп депутатов Верховной Рады, за надуманные уголовные дела против патриотов и ветеранов, за смерти наших граждан от провала вакцинации...
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16.06.2021 17:52 Відповісти
Які реальні терміни чи дії чекаємо від лялькових імітаторів !!!Лялькі неспроможні на самостійну діяльність чи мислення !!!)))
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16.06.2021 17:55 Відповісти
Зеледент и КО понятно чьи ляльки. Чьи ляльки избиратели этой зеленой плесени?
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16.06.2021 18:00 Відповісти
З1991 р.мене дивує, що за дивне та незбагненне творіння "мудрий нарід" !!!)))
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16.06.2021 18:07 Відповісти
Наследие совка... Принцип английского газона.
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16.06.2021 18:22 Відповісти
"У вас есть план,мистер Фикс?" !!!!)))
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16.06.2021 17:26 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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16.06.2021 17:27 Відповісти
У тебя есть план? У меня аж 3 Спецплана!1111 Там в Турции рекордную партию кокаина задержали, хорошо, что до нас не дошёл, а то был бы сериал планов
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16.06.2021 17:27 Відповісти
А где обучение английскому языку военнослужащих ?
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16.06.2021 17:28 Відповісти
сами учим Кабмин утвердил спецплан по вступлению Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 3723
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16.06.2021 17:30 Відповісти
английский учим - руцкий мучим))))
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16.06.2021 17:38 Відповісти
Фееричненько. Успели всех куями обложить что "в НАТО не принимают", - и только теперь) начали писать План по вступлению.
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16.06.2021 17:29 Відповісти
"Я планов наших люблю громадьё" !!!)))
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16.06.2021 17:29 Відповісти
імітатори ЗЕкляті
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16.06.2021 17:37 Відповісти
"Панове, поскільки з тактичними планами у нас фігово, займемось стратегією". Чергова фігня із розряду "розширимо, поглибимо, подовжимо-укоротимо". Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО - Цензор.НЕТ 4729
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16.06.2021 17:38 Відповісти
Почему-то вспомнились планы барона Мюнхгаузена).
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16.06.2021 17:42 Відповісти
а план борьбы с коррупцией (как намекает НАТО) еще не подготовили? )))
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16.06.2021 17:43 Відповісти
Стратегічно вона вже подолана Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО - Цензор.НЕТ 2847
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16.06.2021 17:44 Відповісти
Пока клоунада не займётся с искоренением коррупции, о НАТО нехрен даже и мечтать, вам об этом уже сотый раз говорили. Так что, утешьте свои иллюзии господа!
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16.06.2021 17:47 Відповісти
ЗОМБО кіно від Зе клоунів
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16.06.2021 17:51 Відповісти
мы нате и нарех не нужны , хоть с коррупцией хоть без , они пукина не хотят расстраивать и не будут , и все планы ваши для своих лохов писаные им до лампады...
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16.06.2021 18:02 Відповісти
Где судебная и полицейская реформы? Где закон об обороте оружия?
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16.06.2021 18:06 Відповісти
При земрази нас там не ждут,такой выбор сделали 73% 3,14дарасов - жду яныка возврата.
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16.06.2021 18:36 Відповісти
Ці "ліцедєї" от ЗекоМанди в пункті боротьби з корупцією передбачили видачу США Фірташа і Коломойського в руки реального правосуддя (бо надії на наше правосуддя нема абсолютно)???
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16.06.2021 18:46 Відповісти
А НАТО про цей план взагалі знає? Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО - Цензор.НЕТ 3920
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16.06.2021 19:28 Відповісти
Кажете, спецплан? Брехня і провокація! Фонарьовий ваш план!
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16.06.2021 20:34 Відповісти
а що це в зекоманди якийсь спермотоксикоз стався, що вони так хочуть ввійти різко і вже в нату?
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16.06.2021 21:19 Відповісти
тупий злодійкуватий клерк не збагне то є поважна агенція і бумажна дурка там не проходить
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17.06.2021 00:05 Відповісти
лохотрон говорить. І навіть записує. Але! терміни не визначає. Хлєстаковщина
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24.11.2021 22:29 Відповісти
 
 