Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО

Український Уряд затвердив спеціальний план з підготовки України до членства в Північноатлантичному альянсі. План містить в собі конкретні заходи, які мають намір провести.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 16 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Програму Комісії Україна-НАТО затвердили в лютому поточного року, а в травні її повністю погодили. При цьому до розпорядження уряду додається 10 доповнень з конкретними кроками, серед яких:

навчання держслужбовців з питань євроатлантичної інтеграції;

"розробка стратегічних наративів щодо інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції";

проведення роз'яснювальної роботи серед особового складу у Збройних силах;

прийняття антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та забезпечення її запуску;

контроль за деклараціями держслужбовців;

моніторинг ефективності заходів з фінансового контролю.

Крім того, планується, що Нацполіція та НАЗК збиратимуть інформацію щодо порушень у фінансуванні політичних партій і подачі ними звітів.

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Також в документі вказана подальша реформа з децентралізації, плани з інформаційної політики, в тому числі проведення тренінгів для журналістів з інформбезпеки, модернізація технічної бази Національної громадської ТРК України, розвиток інфраструктури телерадіомовлення в прикордонних регіонах й в зоні проведення ООС, "вжиття заходів" щодо обмеження мовлення російських ТРК на території України, зокрема, моніторинг провайдерів.

Крім цього, Україна та НАТО будуть обмінюватися інформацією про можливий викид радіоактивних речовин, забруднення навколишнього середовища, загроз об'єктам критичної інфраструктури, а також планується установка базових станцій глобальних навігаційних супутникових систем.