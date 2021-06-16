Кабмин завершил подготовку к запуску рынка земли 1 июля, - министр Лещенко
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Утвержденный на заседании Кабинета Министров в среду порядок проверки нотариусами покупателей земли завершил формирование нормативно-правовой базы, необходимой для запуска рынка земли 1 июля.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на сайте в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Без этого постановления было бы невозможно полноценно с 1 июля запустить работу рынка земли. Теперь правительство фактически завершило формирование базовой нормативно-правовой базы для этого. Украинцы смогут конституционным способом реализовывать свое право на свободное распоряжение своей собственностью", - отметил глава ведомства Роман Лещенко, цитируемый в сообщении.
По его данным, для функционирования рынка земли остается важным принятие Верховной Радой законопроекта № 3205-2, предусматривающего создание Фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве для доступа аграриев к финансированию, а также законопроекта № 3012-2, предусматривающего внедрение механизма приватизации земель государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Министр уточнил, что оба законопроекта уже приняты в первом чтении.
Как сообщалось, Кабмин 16 июня утвердил порядок проверки нотариусами покупателей земли. Соответствующее постановление правительства согласовывает информационное взаимодействие между Государственным реестром прав на недвижимое имущество, Единым государственным реестром юр- и физлиц-предпринимателей и общественных формирований и Государственным земельным кадастром для проверки соблюдения ограничения на покупку одним физлицом до 100 га.
Проверка будет включать установление личности физлица-покупателя участка либо конечного бенефициария юрлица-покупателя; проверку наличия введенных в отношении покупателя санкций; проверку его принадлежности к финансированию терроризма; установление общей площади земучастков в собственности покупателя.
Проверку соответствия покупателя требованиям документа будет проводить орган, осуществляющий контроль за использованием и защитой земель. Он же будет готовить для подачи в суд материалы о конфискации земельных участков в случае нарушения законодательных требований.
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2017 РІК.
ЯК ПОРОШЕНКО ЗА УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ ВОЮВАВ...
ВОЮЄ І ТЕПЕР...
Що робити, коли на твій урожай і твою землю поклав око не хто інший, як агрофірма президента України?
Цього року було кілька спроб рейдерських атак на фермерські господарства. Озброєні групи рейдерів намагалися захопити врожай та землі в Миколаївській і Дніпропетровській областях.
А на Кіровоградщині, щоб захиститися від бандитів, місцеві фермери навіть створили збройні загони, і як справжні ковбої тепер боронять власну землю з рушницями й пістолетами. Але що робити, коли на твій урожай і твою землю поклав око не хто інший, як агрофірма президента України? І як захиститися від тиску, якщо його чинять не тітушки, а працівники СБУ? Далі про це в матеріалі «Слідства.Інфо».
Цю частину Вінниччини називають «Цукровим Донбасом». Тільки замість вугілля тут - терикони буряку, а замість шахт - цукрові заводи. Тут розташований один з найбільших заводів - Гайсинський. Він належить компанії, яку можна знайти в декларації президента Порошенка під назвою «Зоря Поділля». З нею по сусідству - «Колос», підприємство місцевого аграрія Костянтина Дудара. Власну фірму він створив сімнадцять років тому. Тепер, стверджує, її хоче поглинути президентська компанія. Аграрій додає - підприємство Порошенка цікавлять передусім землі:
«Тут цукровий завод поряд, їм вигідно бурякосіючу зону робити. Тобто, я розумію, що хочеться, але ж не таким шляхом».
Ця історія боротьби за землю триває вже понад рік. Улітку конфлікт між двома аграрними підприємствами сягнув кульмінації - дійшло до фізичної сутички на полі.
Доречно буде згадати, що Петро Порошенко, йдучи на вибори президента, неодноразово заявляв про намір продати бізнес у разі перемоги. Після тріумфу в першому турі він укотре підтвердив обіцянку:
«Зараз буде закладена нова традиція - коли людина приходитиме на найвищу посаду, вона робитиме рішучі кроки, щоб продемонструвати Україні і світу, що позбавляється бізнесу, продає його. І концентрує всі свої зусилля, весь свій час на служінні народові», - заявляв Порошенко.
Утім, і досі президент залишається власником численних бізнес-активів. Крім кондитерської імперії, це медіа, банк, підприємство суднобудування тощо. І якщо корпорацію Roshen президент, як стверджує, передав у сліпий траст, то багатьма іншими бізнесами він і досі володіє напряму. І про їхній продаж чи відсторонене управління питання навіть не ставиться. Зокрема й про агрохолдинг. Президентська «Продовольча компанія «Зоря Поділля» сьогодні обробляє більш ніж 50 тисяч гектарів землі на Вінниччині. І стрімко зростає.
Протистояння між президентською компанією і підприємством місцевого аграрія розпочалося в липні минулого року. Костянтин Дудар продемонстрував знімальній групі «Слідства.Інфо» зроблені ним торік фото. На них - машини, які приїхали на поле, щоб завадити аграрієві збирати врожай. Власник підприємства «Колос» розповів, що через такі дії з боку президентської агрофірми він отримав збитки у щонайменше сто тисяч гривень:
«Простій комбайнів, зерно змолотили частково».
За його словами, спочатку невідомі вкрали частину його врожаю. Потім заблокували комбайн. Коли приїхала поліція, виявилося, що частина земель, які він орендує та обробляє, вже оформлені на президентську «Зорю Поділля».
Як таке могло статися? Адже кожен договір оренди завіряє державний орган. І всі вони вносяться до реєстру. Проблема в тому, що нині Україні їх існує одразу два: старий паперовий (Державний земельний кадастр) і новий електронний (Реєстр речових прав). І старі паперові договори оренди ще не всі перевели в електронну форму. Чим масово користуються земельні рейдери, розповідає правник Віктор Кобилянський:
«Є старий договір укладений, чинний, не розірваний, не визнаний недійсним, і він виконується. Якимось чином щодо тієї самої земельної ділянки укладають інший договір, який уже вносять у реєстр, і потім отримують папірець, мовляв, ось у мене документ, у мене всі права для того, щоб зайти на цю земельну ділянку. Зазвичай, за цим завжди стоїть певний адміністративний ресурс, тобто мають своїх реєстраторів, через яких просто провести реєстрацію».
Но ни гадёнышу Коломойского Зеленскому, ни ВР-обезьяннику Коломойского, ни "реформированному" кодланом КС через украинцев не перешагнуть: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Палестина из Украины не получится.