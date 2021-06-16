Кабмін завершив підготовку до запуску ринку землі 1 липня, - міністр Лещенко

Затверджений на засіданні Кабінету Міністрів у середу порядок перевірки нотаріусами покупців землі завершив формування нормативно-правової бази, необхідної для запуску ринку землі 1 липня.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства України на сайті в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Без цієї постанови було б неможливо повноцінно з 1 липня запустити роботу ринку землі. Тепер уряд фактично завершив формування базової нормативно-правової бази для цього. Українці зможуть у конституційний спосіб реалізовувати своє право на вільне розпоряджання своєю власністю", – зазначив очільник відомства Роман Лещенко, якого цитують у повідомленні.

За його даними, для функціонування ринку землі залишається важливим ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 3205-2, що передбачає створення Фонду гарантування кредитів у сільському господарстві для доступу аграріїв до фінансування, а також законопроєкту №3012-2, що передбачає впровадження механізму приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій. Міністр уточнив, що обидва законопроєкти вже прийняті в першому читанні.

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Як повідомлялося, Кабмін 16 червня затвердив порядок перевірки нотаріусами покупців землі. Відповідна постанова уряду погоджує інформаційну взаємодію між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юр- і фізосіб-підприємців та громадських формувань та Державним земельним кадастром для перевірки дотримання обмеження на покупку однією фізособою до 100 га.

Перевірка включатиме встановлення особи фізособи - покупця ділянки або кінцевого бенефіціарія юрособи-покупця; перевірку наявності введених проти покупця санкцій; перевірку його належності до фінансування тероризму; встановлення загальної площі земельних ділянок у власності покупця.

Перевірку відповідності покупця вимогам документа проводитиме орган, який здійснює контроль за використанням і захистом земель. Він же готуватиме для подачі в суд матеріали про конфіскацію земельних ділянок у разі порушення законодавчих вимог.