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Новости За рубежом
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Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали по возвращении в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое, человек этот знал, что нарушает действующий в России закон", - сказал президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Путин напомнил, что Навальный "был обязан отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение".

"Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Исхожу из того, что (он) хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому, о чем здесь можно говорить?" - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о своей причастности к покушению на Навального: У нас нет привычки кого-либо убивать

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+21
Ага, а Украина хотела чтобы у нее аннесировали Крым и устроили вону на Донбассе.
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16.06.2021 19:47
+13
А до этого он сам хотел чтобы его отравили.
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16.06.2021 19:54
+12
Ху@ ло , як завжди бреше , бреше і ще раз бреше !
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16.06.2021 19:48
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Ага, а Украина хотела чтобы у нее аннесировали Крым и устроили вону на Донбассе.
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16.06.2021 19:47 Ответить
Угу,а Немцов,слезно просил *********** расстрелять его у стен кремля.
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16.06.2021 20:42 Ответить
Навальньій сам просил что б его отравили...
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16.06.2021 22:31 Ответить
Ху@ ло , як завжди бреше , бреше і ще раз бреше !
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16.06.2021 19:48 Ответить
да Новачок также просил добавку.. старый обнуленный явно сбрендил безвозвратно....
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16.06.2021 20:13 Ответить
Конечно хотел, а как еще? И Украину Членин придумал, а Сралин великолепный менеджер, ну там еще про танки в шахтах, военторг, злобных либералов, ну Вы короче знаете
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16.06.2021 19:49 Ответить
Цікаво а Путін у школі "Ревізора" читав? Так там теж була "унтер-офицерская вдова которая сама себя высекла"
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16.06.2021 19:49 Ответить
Овальный сейчас бутерброды в Сочах жрет?
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16.06.2021 19:50 Ответить
)(уйло хочет чтобы его замочили в сартире Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин - Цензор.НЕТ 4878
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16.06.2021 19:53 Ответить
Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин. А українці захотіли щоб їх вбивали - *****.
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16.06.2021 19:53 Ответить
А до этого он сам хотел чтобы его отравили.
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16.06.2021 19:54 Ответить
Не так, по версії х@йла він сам себе отравив...
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16.06.2021 20:05 Ответить
І сам захАтєл Шоб єго новачком напоили Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин - Цензор.НЕТ 1009
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16.06.2021 19:55 Ответить
Э как расчирикался Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин - Цензор.НЕТ 1374
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16.06.2021 19:57 Ответить
А Литвиненко и Скрипали - хотели, чтоб их отравили.
А Боинг - хотел, чтоб его сбили...
***** - оно и есть *****!
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16.06.2021 19:59 Ответить
Маячню несе, що тут можна ще сказати як або бреше або ж ************.
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16.06.2021 20:22 Ответить
И просил, чтобы его убили. Кто еще принимает всерьез кремлевского ху.лушу?
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16.06.2021 21:03 Ответить
)(.йла викликали на чергове психіатричне обстеження, а вереску від москалів наче й справді хтось там із ним зустрічався. Подивіться на Байдена: будь-який психолог визначить що він ставиться до цієї процедури з відразою. "Вбивця" - ось із ким йому довелося ручкатися, перебуваючи у ролі наживки для хворого на шизофренію та параною москаля на всю голову.
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17.06.2021 10:47 Ответить
По Путину выходит, что Навальный хотел, чтобы его задержали, а Немцов хотел, чтобы его убили. Обычная логика убийцы.
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17.06.2021 11:58 Ответить
 
 