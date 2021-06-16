Навальний хотів, щоб його затримали, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що опозиціонер Олексій Навальний свідомо йшов на те, щоб його затримали після повернення в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"З приводу нашої несистемної опозиції і громадянина, про якого ви згадали. Перше, людина ця знала, що порушує чинний в Росії закон", - сказав президент РФ на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США Джо Байденом.

Путін нагадав, що Навальний "був зобов'язаний відмічатися як особа, двічі засуджена до умовної міри покарання, свідомо, хочу це підкреслити, ігноруючи цю вимогу закону, цей пан виїхав за кордон на лікування".

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"Його не вимагали органи влади на реєстрацію. Як тільки він вийшов з лікарні і розмістив свої відеосюжети в інтернеті, така вимога виникла. Він не з'явився, проігнорував вимогу закону. Його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав. Виходжу з того, що (він) хотів, свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів, тому, про що тут можна говорити?" - додав Путін.