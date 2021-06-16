УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15800 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
7 033 20
путін (21449) Навальний (572)

Навальний хотів, щоб його затримали, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Навальний хотів, щоб його затримали, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що опозиціонер Олексій Навальний свідомо йшов на те, щоб його затримали після повернення в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"З приводу нашої несистемної опозиції і громадянина, про якого ви згадали. Перше, людина ця знала, що порушує чинний в Росії закон", - сказав президент РФ на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США Джо Байденом.

Путін нагадав, що Навальний "був зобов'язаний відмічатися як особа, двічі засуджена до умовної міри покарання, свідомо, хочу це підкреслити, ігноруючи цю вимогу закону, цей пан виїхав за кордон на лікування".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про свою причетність до замаху на Навального: У нас немає звички когось убивати

"Його не вимагали органи влади на реєстрацію. Як тільки він вийшов з лікарні і розмістив свої відеосюжети в інтернеті, така вимога виникла. Він не з'явився, проігнорував вимогу закону. Його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав. Виходжу з того, що (він) хотів, свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів, тому, про що тут можна говорити?" - додав Путін.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Ага, а Украина хотела чтобы у нее аннесировали Крым и устроили вону на Донбассе.
показати весь коментар
16.06.2021 19:47
+13
А до этого он сам хотел чтобы его отравили.
показати весь коментар
16.06.2021 19:54
+12
Ху@ ло , як завжди бреше , бреше і ще раз бреше !
показати весь коментар
16.06.2021 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага, а Украина хотела чтобы у нее аннесировали Крым и устроили вону на Донбассе.
показати весь коментар
16.06.2021 19:47 Відповісти
Угу,а Немцов,слезно просил *********** расстрелять его у стен кремля.
показати весь коментар
16.06.2021 20:42 Відповісти
Навальньій сам просил что б его отравили...
показати весь коментар
16.06.2021 22:31 Відповісти
Ху@ ло , як завжди бреше , бреше і ще раз бреше !
показати весь коментар
16.06.2021 19:48 Відповісти
да Новачок также просил добавку.. старый обнуленный явно сбрендил безвозвратно....
показати весь коментар
16.06.2021 20:13 Відповісти
Конечно хотел, а как еще? И Украину Членин придумал, а Сралин великолепный менеджер, ну там еще про танки в шахтах, военторг, злобных либералов, ну Вы короче знаете
показати весь коментар
16.06.2021 19:49 Відповісти
Цікаво а Путін у школі "Ревізора" читав? Так там теж була "унтер-офицерская вдова которая сама себя высекла"
показати весь коментар
16.06.2021 19:49 Відповісти
Овальный сейчас бутерброды в Сочах жрет?
показати весь коментар
16.06.2021 19:50 Відповісти
)(уйло хочет чтобы его замочили в сартире Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин - Цензор.НЕТ 4878
показати весь коментар
16.06.2021 19:53 Відповісти
Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин. А українці захотіли щоб їх вбивали - *****.
показати весь коментар
16.06.2021 19:53 Відповісти
А до этого он сам хотел чтобы его отравили.
показати весь коментар
16.06.2021 19:54 Відповісти
Не так, по версії х@йла він сам себе отравив...
показати весь коментар
16.06.2021 20:05 Відповісти
І сам захАтєл Шоб єго новачком напоили Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин - Цензор.НЕТ 1009
показати весь коментар
16.06.2021 19:55 Відповісти
Э как расчирикался Навальный хотел, чтобы его задержали, - Путин - Цензор.НЕТ 1374
показати весь коментар
16.06.2021 19:57 Відповісти
А Литвиненко и Скрипали - хотели, чтоб их отравили.
А Боинг - хотел, чтоб его сбили...
***** - оно и есть *****!
показати весь коментар
16.06.2021 19:59 Відповісти
Маячню несе, що тут можна ще сказати як або бреше або ж ************.
показати весь коментар
16.06.2021 20:22 Відповісти
И просил, чтобы его убили. Кто еще принимает всерьез кремлевского ху.лушу?
показати весь коментар
16.06.2021 21:03 Відповісти
)(.йла викликали на чергове психіатричне обстеження, а вереску від москалів наче й справді хтось там із ним зустрічався. Подивіться на Байдена: будь-який психолог визначить що він ставиться до цієї процедури з відразою. "Вбивця" - ось із ким йому довелося ручкатися, перебуваючи у ролі наживки для хворого на шизофренію та параною москаля на всю голову.
показати весь коментар
17.06.2021 10:47 Відповісти
По Путину выходит, что Навальный хотел, чтобы его задержали, а Немцов хотел, чтобы его убили. Обычная логика убийцы.
показати весь коментар
17.06.2021 11:58 Відповісти
 
 