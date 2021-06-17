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"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана

Новости Цензор.НЕТ Общество

В рамках совершенствования пассажирского сообщения в восточной части Украины "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №796 / 795 "Днепр - Харьков" до Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По удлиненному маршруту поезд будет курсировать 26 и 28 июня, а с 2 июля - три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" добавила рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Расписание

Поезд будет следовать по расписанию:

отправление из Днепра - в 06:23;

остановка в Харькове - в 10:22;

прибытие в Лиман - в 13:11.

На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.

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Для обратного направления предусмотрено расписание:

отправление из Лимана - в 15:27;

остановка в Харькове - в 18:11;

прибытие в Днепр - в 22:10.

Автор: Анна Судак
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"продляет".... Это всё.
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17.06.2021 00:41 Ответить
"продляет":какая багатая руский язык 😛
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17.06.2021 01:02 Ответить
нипонил пачиму все смиюца. продляет жи лудше песать чем продлювает?
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17.06.2021 02:16 Ответить
cовково украинский товарняк по цене авиабилета))
приходите и кормите клопов, езжайте с поломанными кондюхами в зной))
украинская железная дорога - лучшая дорога после индийской)))
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17.06.2021 06:51 Ответить
Ну что наголосовал на том и ездишь! "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана - Цензор.НЕТ 1321 И вобще поезд на хлеб не намажешь! "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана - Цензор.НЕТ 6044
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17.06.2021 06:55 Ответить
А 700-ые номера это разве не Интерсити?
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17.06.2021 08:44 Ответить
 
 