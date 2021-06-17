"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана
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В рамках совершенствования пассажирского сообщения в восточной части Украины "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №796 / 795 "Днепр - Харьков" до Лимана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
По удлиненному маршруту поезд будет курсировать 26 и 28 июня, а с 2 июля - три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.
Поезд будет следовать по расписанию:
отправление из Днепра - в 06:23;
остановка в Харькове - в 10:22;
прибытие в Лиман - в 13:11.
На удлиненном маршруте запланированы остановки на станциях Изюм и Святогорск.
Для обратного направления предусмотрено расписание:
отправление из Лимана - в 15:27;
остановка в Харькове - в 18:11;
прибытие в Днепр - в 22:10.
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приходите и кормите клопов, езжайте с поломанными кондюхами в зной))
украинская железная дорога - лучшая дорога после индийской)))