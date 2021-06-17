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"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Дніпро - Харків до Лиману

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У межах удосконалення пасажирського сполучення в східній частині України "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №796/795 "Дніпро - Харків" до Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

За подовженим маршрутом зазначений поїзд курсуватиме 26 і 28 червня, а з 2 липня - тричі на тиждень: по п’ятницях, суботах та неділях.

Також читайте: "Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад

Поїзд слідуватиме за розкладом:

відправлення з Дніпра - о 6:23;

зупинка в Харкові - о 10:22;

прибуття в Лиман - о 13:11.

На подовженому маршруті заплановані зупинки на станціях Ізюм та Святогірськ.

Читайте: "Укрзалізниця" додала рейси за маршрутом Київ - аеропорт "Бориспіль". Розклад

Для зворотного напрямку передбачено розклад:

відправлення з Лиману - о 15:27;

зупинка в Харкові - о 18:11;

прибуття в Дніпро - о 22:10.

Автор: Наталя Джума
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"продляет".... Это всё.
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17.06.2021 00:41 Відповісти
"продляет":какая багатая руский язык 😛
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17.06.2021 01:02 Відповісти
нипонил пачиму все смиюца. продляет жи лудше песать чем продлювает?
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17.06.2021 02:16 Відповісти
cовково украинский товарняк по цене авиабилета))
приходите и кормите клопов, езжайте с поломанными кондюхами в зной))
украинская железная дорога - лучшая дорога после индийской)))
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17.06.2021 06:51 Відповісти
Ну что наголосовал на том и ездишь! "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана - Цензор.НЕТ 1321 И вобще поезд на хлеб не намажешь! "Укрзализныця" продлила маршрут поезда Днепр - Харьков до Лимана - Цензор.НЕТ 6044
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17.06.2021 06:55 Відповісти
А 700-ые номера это разве не Интерсити?
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17.06.2021 08:44 Відповісти
 
 