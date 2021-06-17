"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда Дніпро - Харків до Лиману

У межах удосконалення пасажирського сполучення в східній частині України "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №796/795 "Дніпро - Харків" до Лиману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

За подовженим маршрутом зазначений поїзд курсуватиме 26 і 28 червня, а з 2 липня - тричі на тиждень: по п’ятницях, суботах та неділях.

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Поїзд слідуватиме за розкладом:

відправлення з Дніпра - о 6:23;

зупинка в Харкові - о 10:22;

прибуття в Лиман - о 13:11.

На подовженому маршруті заплановані зупинки на станціях Ізюм та Святогірськ.

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Для зворотного напрямку передбачено розклад:

відправлення з Лиману - о 15:27;

зупинка в Харкові - о 18:11;

прибуття в Дніпро - о 22:10.