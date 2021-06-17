Российские террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ в оккупированной Василевке, - отчет

Наемники РФ продолжают препятствовать работе наблюдателей спецмиссии ОБСЕ. На этот раз они обстреляли беспилотник миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 16 июня.

"Находясь на юго-западной окраине н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали

5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 300 м к северо-северовостоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 230 м к северо-северо-востоку от местоположения патруля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район.

Также сообщается, что во время данного и последующего полетов беспилотник также подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины подавили средствами РЭБ вражеский беспилотник. За сутки - 6 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Кроме того, наемники РФ продолжают препятствовать передвижению наблюдателей через блокпосты.

Так, на блокпосте вооруженных формирований у н. п. Бессарабка (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) 3 члена вооруженных формирований пропустили патруль Миссии в южном направлении к н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) только после задержки длительностью около 100 минут, сославшись на "отсутствие разрешения от командиров".

При этом в ОБСЕ отметили, что находясь на блокпосте, наблюдатели видели, что автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях.