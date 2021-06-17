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Российские террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ в оккупированной Василевке, - отчет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ в оккупированной Василевке, - отчет

Наемники РФ продолжают препятствовать работе наблюдателей спецмиссии ОБСЕ. На этот раз они обстреляли беспилотник миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 16 июня.

"Находясь на юго-западной окраине н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали
5 очередей из стрелкового оружия на расстоянии примерно 300 м к северо-северовостоку. По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего приблизительно в 230 м к северо-северо-востоку от местоположения патруля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда СММ приземлила БПЛА и покинула этот район.

Также сообщается, что во время данного и последующего полетов беспилотник также подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения).

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Кроме того, наемники РФ продолжают препятствовать передвижению наблюдателей через блокпосты.

Так, на блокпосте вооруженных формирований у н. п. Бессарабка (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) 3 члена вооруженных формирований пропустили патруль Миссии в южном направлении к н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) только после задержки длительностью около 100 минут, сославшись на "отсутствие разрешения от  командиров".

При этом в ОБСЕ отметили, что находясь на блокпосте, наблюдатели видели, что автомобили проезжали через блокпост в обоих направлениях.
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Решительная обеспокоенность!!!
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17.06.2021 07:30 Ответить
А всього-навсього потрібно підвісить під безпілотник (разом з камерою спостереження) пару гранат Почали стрілять - підлетів скинув і полетів! Моментально стрілять "охота пропаде"!Кацапня тільки так розуміє!
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17.06.2021 07:34 Ответить
Захід своїми стурбованостями та занепокоєннями, глибокими та не дуже, побудовою СП-2, та іншими цяцьками дав )(уйлу карт-бланш на війну в Україні. Чого дивуватися, що орки обстрілюють безпілотники ОБСЄ?, вони збили МН-17 і нічого, Захід трохи побулькав і проковтнув.
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17.06.2021 11:00 Ответить
Пора ОБСЕ беспилотник, у Турции просить! Можно вместо одного штук 10 запустить, пусть тогда свинособаки постреляют...
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17.06.2021 09:52 Ответить
 
 