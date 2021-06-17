Російські терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ в окупованій Василівці, - звіт

Найманці РФ продовжують перешкоджати роботі спостерігачів спецмісії ОБСЄ. Цього разу вони обстріляли безпілотник місії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії за 16 червня.

"Перебуваючи на південно-західній околиці н. п. Василівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька) і керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі чули 5 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 300 м на північ - північний схід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 230 м на північ - північний схід від місця розташування патруля", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда СММ приземлила БПЛА і залишила цей район.

Також повідомляється, що під час цього і наступного польотів безпілотник також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок можливого глушіння).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник. За добу - 6 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Крім того, найманці РФ продовжують перешкоджати пересуванню спостерігачів через блокпости.

Так, на блокпості збройних формувань біля н. п. Бессарабка (непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) 3 члени збройних формувань пропустили патруль Місії в південному напрямку до н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південний схід від Донецька) лише після затримки тривалістю майже 100 хвилин, пославшись на "відсутність дозволу від командирів".

При цьому в ОБСЄ зазначили, що перебуваючи на блокпості, спостерігачі бачили, що автомобілі проїжджали через блокпост в обох напрямках.