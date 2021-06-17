Російські терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ в окупованій Василівці, - звіт
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Найманці РФ продовжують перешкоджати роботі спостерігачів спецмісії ОБСЄ. Цього разу вони обстріляли безпілотник місії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії за 16 червня.
"Перебуваючи на південно-західній околиці н. п. Василівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька) і керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі чули 5 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 300 м на північ - північний схід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 230 м на північ - північний схід від місця розташування патруля", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що команда СММ приземлила БПЛА і залишила цей район.
Також повідомляється, що під час цього і наступного польотів безпілотник також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок можливого глушіння).
Крім того, найманці РФ продовжують перешкоджати пересуванню спостерігачів через блокпости.
Так, на блокпості збройних формувань біля н. п. Бессарабка (непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) 3 члени збройних формувань пропустили патруль Місії в південному напрямку до н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південний схід від Донецька) лише після затримки тривалістю майже 100 хвилин, пославшись на "відсутність дозволу від командирів".
При цьому в ОБСЄ зазначили, що перебуваючи на блокпості, спостерігачі бачили, що автомобілі проїжджали через блокпост в обох напрямках.
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