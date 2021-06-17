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Російські терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ в окупованій Василівці, - звіт

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські терористи обстріляли безпілотник ОБСЄ в окупованій Василівці, - звіт

Найманці РФ продовжують перешкоджати роботі спостерігачів спецмісії ОБСЄ. Цього разу вони обстріляли безпілотник місії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії за 16 червня.

"Перебуваючи на південно-західній околиці н. п. Василівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька) і керуючи безпілотним літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь, спостерігачі чули 5 черг зі стрілецької зброї на відстані приблизно 300 м на північ - північний схід. За оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 230 м на північ - північний схід від місця розташування патруля", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда СММ приземлила БПЛА і залишила цей район.

Також повідомляється, що під час цього і наступного польотів безпілотник також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок можливого глушіння).

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Крім того, найманці РФ продовжують перешкоджати пересуванню спостерігачів через блокпости.

Так, на блокпості збройних формувань біля н. п. Бессарабка (непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) 3 члени збройних формувань пропустили патруль Місії в південному напрямку до н. п. Новоазовськ (непідконтрольний уряду, 102 км на південний схід від Донецька) лише після затримки тривалістю майже 100 хвилин, пославшись на "відсутність дозволу від командирів".

При цьому в ОБСЄ зазначили, що перебуваючи на блокпості, спостерігачі бачили, що автомобілі проїжджали через блокпост в обох напрямках.

Автор: Наталя Джума
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17.06.2021 07:30 Відповісти
А всього-навсього потрібно підвісить під безпілотник (разом з камерою спостереження) пару гранат Почали стрілять - підлетів скинув і полетів! Моментально стрілять "охота пропаде"!Кацапня тільки так розуміє!
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17.06.2021 07:34 Відповісти
Захід своїми стурбованостями та занепокоєннями, глибокими та не дуже, побудовою СП-2, та іншими цяцьками дав )(уйлу карт-бланш на війну в Україні. Чого дивуватися, що орки обстрілюють безпілотники ОБСЄ?, вони збили МН-17 і нічого, Захід трохи побулькав і проковтнув.
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17.06.2021 11:00 Відповісти
Пора ОБСЕ беспилотник, у Турции просить! Можно вместо одного штук 10 запустить, пусть тогда свинособаки постреляют...
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17.06.2021 09:52 Відповісти
 
 