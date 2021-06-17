Зеленский должен приехать в США с новым вариантом Минских соглашений, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил о необходимости переформатирования Минских соглашений в контексте встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Байден не сказал, что Минские соглашения безальтернативные. Он сказал: мы продолжим дипломатическую работу вокруг Минских соглашений. Байден и Путин сразу понимают, что договорятся. Потому что существует асимметрия. На Западе сейчас тектонические изменения. Это видно в заявлениях G7. Потому что коллективный Запад мобилизуется с точки зрения перестройки мира. А потом сразу саммит НАТО, Россия и Китай подчеркнуто объявляются основными противниками Альянса. Новая атлантическая хартия, подписанная союзниками США и Великобританией во время этого визита. То есть там происходят колоссальные вещи. И фактически Байден собирает крестовый поход против Китая, политический сейчас. Его интересует в этом треугольнике, где место России, что с ней делать. С Западом ли она или с Китаем, или отдельно. Путин начинает свою пресс-конференцию с Минских соглашений. Смотрите, для Байдена важна тема Китая, Путин говорит о том, что его прагматично волнует Украина", - отметил Арестович.
По словам советника украинской делегации в ТКГ, Зеленский не говорит, что Минские соглашения не нужно выполнять, а что было бы неплохо их модернизировать, прежде всего, с точки зрения, что раньше - границы или выборы.
"Мы должны приехать в США (визит Зеленского. - Ред.) с нашим вариантом модернизации Минских соглашений. И должны достичь в США соответствующей поддержки, если мы хотим этих изменений. Зеленский говорит: очередное заверение, что мы когда-то вступим в НАТО - это не вариант для Украины. Мы в вакууме безопасности, стотысячное войско на нашей границе, которое никуда не уходит, и осенью может де-факто быть поглощена Беларусь. Дайте нам понимание, чего ожидать. А в США еще нет определения. У них есть общий курс по отношению к Украине и России. И Украина, если хочет, чтобы эта позиция куда-то сдвинулась, должна выгрызать это все. И именно такое намерение сейчас в доме, который я представляю", - добавил Арестович.
Пожалуйста, подождите...
Потому что наркоман ЗЕ и предатель Ермак в США никому нах не нужны ни с Минскими, ни с Московскими соглашениями.
Или официально пригласили, а вам по секрету лично сообщили, нужен или нет?
Вот если бы Зеленский приехал в США
с запакованным в красивую обертку КОЛОМОЙСКИМ!...
Его бы там всего снизу доверху облизали бы и помощью завалили.
Мечты... мечты...
А Арестович - *****.
я не знаю истоков противостояния. знаю только итоги и сам процесс.
мне это не интересно вообще. шелуха сама отпадет.
по сути его слов возражения есть?
я так понимаю ты из обиженного крыла? сиди в своем куточке и сопи
мне похеру почему вы поругались с ним. дошло или ты тупой? похеру
я его мнением на скрине я согласен полностью. я не делаю себе кумира и не молюсь ему как иконе.
садонемощь волос"новую партию". Будут вместе с зеркаль и сенцовым бороться с ко-ко-коррупцией за всё хорошее и против всего плохого
пороха уважали и боялись. а это? он на корпоративах у них веселил а теперь с ним переговариваться? не смешите мои тапки
А их просто разводят!
Приятно с Вами познакомиться, Гомновозик.
оскільки ключові тези Мінських угод узгоджуються в Нормандському форматі, то чи не логічним було б показати цю "модернізацію" саме Франції та Німеччині для погодження та спільного тиску на росію?.
крім того, може не треба зеленському всюди звинувачувати Меркель та Макрона у відсутності підтримки України.
хоча, що я можу розуміти в політиці малоросів та совкодрочерів.
уже выгрыз