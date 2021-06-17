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Новини Політика України
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Байден (2335) Зеленський (17522) США (14513) мінські угоди (2206) Арестович Олексій (373)

Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про необхідність переформатування Мінських угод у контексті зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Байден не сказав, що Мінські угоди безальтернативні. Він сказав: ми продовжимо дипломатичну роботу довкола Мінських угод. Байден і Путін одразу розуміють, що не домовляться. Тому що існує асиметрія. На Заході зараз тектонічні зміни. Це видно в заявах G7. Бо колективний Захід мобілізується з точки зору перебудови світу. А потім одразу саміт НАТО, де Росія і Китай особливо оголошуються основними противниками Альянсу. Нова атлантична хартія, підписана союзниками США і Великою Британією під час цього візиту. Тобто там відбуваються колосальні речі. І фактично Байден збирає хрестовий похід проти Китаю, політичний зараз. Його цікавить у цьому трикутнику, де місце Росії, що з нею робити. Чи вона з Заходом, чи з Китаєм, чи окремо. Путін починає свою пресконференцію з Мінських угод. Дивіться, для Байдена важлива тема Китаю, Путін каже про те, що його прагматично хвилює Україна", - зазначив Арестович.

За словами радника української делегації в ТКГ, Зеленський не говорить, що Мінські угоди не потрібно виконувати, а що було б непогано їх модернізувати, насамперед стосовно того, що раніше - кордони чи вибори.

"Ми маємо приїхати до США (візит Зеленського. – Ред.) з нашим варіантом модернізації Мінських угод. І маємо досягти у США відповідної підтримки, якщо ми хочемо цих змін. Зеленський каже: чергове запевнення, що ми колись вступимо в НАТО – це не варіант для України. Ми у вакуумі безпеки, стотисячне військо на нашому кордоні, яке нікуди не йде, і восени може де-факто бути поглинена Білорусь. Дайте нам розуміння, чого чекати. А у США ще немає визначення. У них є загальний курс стосовно України й Росії. І Україна, якщо хоче, щоб ця позиція кудись зсунулась, має вигризати це все. І саме такий намір зараз у тому домі, який я представляю", - додав Арестович.

Також читайте: Байден і Путін під час саміту обговорили можливості "зрушити мінський процес із місця", - Держдеп США

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 1425
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17.06.2021 11:10
+11
Нит. Не должен.

Потому что наркоман ЗЕ и предатель Ермак в США никому нах не нужны ни с Минскими, ни с Московскими соглашениями.
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17.06.2021 10:58
+9
Простите, но проститутка - это востребованная профессия, а не призвание или жизненная позиция.

А Арестович - *****.
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17.06.2021 11:03
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Нит. Не должен.

Потому что наркоман ЗЕ и предатель Ермак в США никому нах не нужны ни с Минскими, ни с Московскими соглашениями.
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17.06.2021 10:58 Відповісти
а с БЕней?
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17.06.2021 11:09 Відповісти
А шо без провожатых США Беню не примут в тюрьму?
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17.06.2021 11:11 Відповісти
Могут за компанию с Беней присесть там. Никто горевать не будет. Даже Ленка)
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17.06.2021 11:47 Відповісти
а вова за Ермаком будет , его ж не ждут в США
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17.06.2021 12:07 Відповісти
А чего приглашают, если не нужен?
Или официально пригласили, а вам по секрету лично сообщили, нужен или нет?
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17.06.2021 11:29 Відповісти
Вроде и идея хорошая, но видя кто её озвучивает понимаешь что это всё пись пись в глазоньки
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17.06.2021 10:58 Відповісти
опять люсю паршемана попердолило Зеленский должен приехать в США с новым вариантом Минских соглашений, - Арестович - Цензор.НЕТ 7771
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17.06.2021 10:59 Відповісти
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 4925
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17.06.2021 11:26 Відповісти
Та всем ПЛЕВАТЬ на эти "минские соглашения"!
Вот если бы Зеленский приехал в США
с запакованным в красивую обертку КОЛОМОЙСКИМ!...
Его бы там всего снизу доверху облизали бы и помощью завалили.
Мечты... мечты...
Зеленский должен приехать в США с новым вариантом Минских соглашений, - Арестович - Цензор.НЕТ 8680
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17.06.2021 11:00 Відповісти
Арестовича надо бы отправить на нары ,как мелкого афериста годков на пять Зеленский должен приехать в США с новым вариантом Минских соглашений, - Арестович - Цензор.НЕТ 6687платье женское у него уже имеется ... Зеленский должен приехать в США с новым вариантом Минских соглашений, - Арестович - Цензор.НЕТ 5399пусть там рассказывает кто что должен делать ..
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17.06.2021 11:00 Відповісти
Боже, яке воно на фото горде та самовпевнене! І яке нікчемне!!!
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17.06.2021 11:02 Відповісти
А Арестович, зеленая проститутка, должен сдохнуть
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17.06.2021 11:02 Відповісти
Простите, но проститутка - это востребованная профессия, а не призвание или жизненная позиция.

А Арестович - *****.
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17.06.2021 11:03 Відповісти
Прошу прощения, вы тут правы на все 100!
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17.06.2021 11:06 Відповісти
Новый вариант Минских договоренностей. РФ освобождает оккупированные территории - Донбасс и Крым, выплачивает нанесенный материальный и моральный ущерб Украине, извиняется перед украинским народом.
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17.06.2021 11:02 Відповісти
"что раньше - границы или выборы" - сама попытка перевести этот вопрос из риторической плоскости говорит о крайнем идиотизме, потому что ответ на него абсолютно однозначен. Кроме идиотов.
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17.06.2021 11:04 Відповісти
прекрасная мысль. можно даже экранизировать: молодой правитель малоизвестной державы в компании подручного приезжают в америку с целями погулять. что-то такое, правда, уже было, но то ж были негры, а у нас будут белые!
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17.06.2021 11:05 Відповісти
І справді вирок! Бо через нього і його недолугу політику від нас відвертаються всі, хто може. І воно ще мріє руйнувати країну ще один строк! А може досить і одного? Україна і так уже напів руїна, з'єднана дорогами по захмарним цінам.
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17.06.2021 11:05 Відповісти
Та їдте вже всім ОПом і не повертайтеся.
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17.06.2021 11:07 Відповісти
Дураку понятно, что никаких новых минских соглашений путин не примет. И к чему эти телодвижения?
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17.06.2021 11:08 Відповісти
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 1425
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17.06.2021 11:10 Відповісти
Байден так и подумал.
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 2543
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17.06.2021 11:23 Відповісти
ок, давайте откровенно, юра каракай - кусок дерьма по типу лещенка/наема, строит из себя антикоррупционера, а внутри такой же приспособленец готовый на всё за бабки.
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17.06.2021 13:26 Відповісти
я не лезу во внутренние разборки с каракаем
я не знаю истоков противостояния. знаю только итоги и сам процесс.
мне это не интересно вообще. шелуха сама отпадет.
по сути его слов возражения есть?
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17.06.2021 14:03 Відповісти
конечно нет: #акакаяразница и #хуженебудет. Ситуация точно такая же как слугой уродов потураевым, грозится расправой зажопинцам, а про себя не вспоминает. Вот так и коракай такая же зеленая плесень по идеалам, но денежки качает пока на другой стороне.
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17.06.2021 14:25 Відповісти
ты ничего не перепутал? каракай член ЕС
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17.06.2021 16:33 Відповісти
напомнить как сырожа лещенка и мустафа внаем были членами БПП? Этот такой же "член"
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17.06.2021 18:06 Відповісти
себе напомни
я так понимаю ты из обиженного крыла? сиди в своем куточке и сопи
мне похеру почему вы поругались с ним. дошло или ты тупой? похеру
я его мнением на скрине я согласен полностью. я не делаю себе кумира и не молюсь ему как иконе.
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17.06.2021 23:43 Відповісти
"поругались" потому, что он начал мешать с говном всех, кто помогал на местных выборах и просили помощи у центральной ячейки, т.к. местные ячейки активно сливались под голос, опзж, слуг.
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18.06.2021 02:20 Відповісти
так это получается ты и главзебила всегда поддерживаешь, когда он рассказывает про "огромные надои" и "увеличение жиров в масле"? По сути слов правильно, а на деле лживая мразина.
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17.06.2021 14:28 Відповісти
бредни свои при себе держи
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17.06.2021 16:32 Відповісти
т.е. тебе нравится бубочка?
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17.06.2021 18:07 Відповісти
пнх. так доступно?
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17.06.2021 23:41 Відповісти
а рузьге либералов тоже любил все 6 лет войны, как каракай?
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 6050
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17.06.2021 18:24 Відповісти
а ещё он любит рябошапку, который садит украинских военных по надуманным причинам.
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 7863
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17.06.2021 18:37 Відповісти
наверно, если тут его карьера не взлетит, то пойдёт к нему в садонемощь волос "новую партию". Будут вместе с зеркаль и сенцовым бороться с ко-ко-коррупцией за всё хорошее и против всего плохого
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17.06.2021 18:43 Відповісти
Зеленский должен приехать в США с показаниями и добровольном согласии на сотрудничество с американскими правоохранительными органами. США обойдутся и без его согласия, но вот обойдется ли без этого зеленский - громадный вопрос
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17.06.2021 11:10 Відповісти
приехать то он может, но кто с ним будет переговоры вести на эту тему?
пороха уважали и боялись. а это? он на корпоративах у них веселил а теперь с ним переговариваться? не смешите мои тапки
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17.06.2021 11:11 Відповісти
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 7480 Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 4210
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17.06.2021 11:11 Відповісти
У меня даже скрины остались с запросов гугл карт

Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 4075
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17.06.2021 11:17 Відповісти
Зеленський і його московита команда роблять все, щоб зняли санкції з московії. Всі знають, що "мінські" мертві, але до них прив'язані всі санкції на московію, чи Голобородько бажає виконати "мінські" і зробити автономію окупованого і розікраденого Донбасу, який ляже всіма тягарями на українців?
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17.06.2021 11:12 Відповісти
Кролики думают, что занимаются сексом.
А их просто разводят!
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 751
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17.06.2021 11:14 Відповісти
А вот и говновозик из Пердулево (ромашкино)
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17.06.2021 11:27 Відповісти
А я Пара-воз.
Приятно с Вами познакомиться, Гомновозик.
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17.06.2021 11:29 Відповісти
В мене дивне відчуття, що зєля відстав від подій на кілька місяців...
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17.06.2021 11:15 Відповісти
Маня, ой, Люся, ты в публичном доме за пайку отробатывешь то, что тебе скажут! Вот в каком ты доме!
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17.06.2021 11:17 Відповісти
"Харошая ідєя". Це для того, щоб саме БАЙДЕН був винуватцем зриву якихось домовленостей з *****, і через півроку втратив моральне право карати Росію, бо "сам такий"? Абсолютно зрозуміло, що ЗАРАЗ Байден неодмінно підтвердить необхідність виконання зрадливого "мінська", і ніякі "нові угоди" сприйняті не будуть. Боже, ну звідки Зелень бере тупезні "кадри" одне гірше іншого? Або з нікчемного "кварталу" тягне непотріб , або падло від Порошенка підбирає. Оце не дав бог розуму - вважай, каліка.
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17.06.2021 11:17 Відповісти
Це все робиться навмисно. Ніяких дурнів там нема , там тільки зрадники
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17.06.2021 11:20 Відповісти
Та не треба теорії змов, все простіше. ну хто може сказати, що Єрмак, Арестович, Зеленський, Богдан, Мілованов чи Гончарук розумні люди? Коли уся їх біографія це прислужування комусь, причому невдале за кінцевим підсумком. Оцей ляпас Єрмаку від Держдепа у вигляді невідповіді на дзвінки - це ж невдача, по іншому трактувати не вийде. Та і небагаті всі вони, жили завжди на кістках з хазяйського столу. Де там хто бачить розум? Нікчемні пристосуванці. Вони і зараз намагаються пристосуватись - то до США, то до Европи, то до Росії, то до Китаю, бовтаються, як гівно в ополонці.
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17.06.2021 11:37 Відповісти
Зеленский никому ничего не должен. Пора уже понять...
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17.06.2021 11:19 Відповісти
Є така народна мудрість , застав дурня Богу молитись, він лоба собі розшибе. Я про то, що зараз оці зелені дурні влізуть своїм рилом в мінські угоди. Кінчиться все тим, що з Росії санкції познімають, а на Україну їх навісять. Що власне Путіну і потрібно. За все , за шо береться Зеленський все привращається в великий і потужний пшик. Я навіть в кошмарному сні не можу уявити що було б з державою, якби в 2014 році вибори виграв не Порошенко а Зеленський. Який безвіз????Яка незалежна церква????
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17.06.2021 11:22 Відповісти
то есть с белыми труселями на флаге это сдача интересов страны так понимать люсю
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17.06.2021 11:29 Відповісти
Щазз "Козырь" напишет. А СН скажут, что это требования Байдена.
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17.06.2021 11:30 Відповісти
Ми маємо приїхати до США (візит Зеленського. - Ред.) з нашим варіантом модернізації Мінських угод. І маємо досягти у США відповідної підтримки, якщо ми хочемо цих змін. Джерело: https://censor.net/ua/n3271952
оскільки ключові тези Мінських угод узгоджуються в Нормандському форматі, то чи не логічним було б показати цю "модернізацію" саме Франції та Німеччині для погодження та спільного тиску на росію?.
крім того, може не треба зеленському всюди звинувачувати Меркель та Макрона у відсутності підтримки України.

хоча, що я можу розуміти в політиці малоросів та совкодрочерів.
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17.06.2021 11:31 Відповісти
полностью бабахнутые на всю голову и арестович, и еже с ним... надо не проституировать, называя это политикой, а однозначно от минских соглашений оказаться...
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17.06.2021 11:33 Відповісти
БЛАЗЕНЬ НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ НА ШЛЯХУ ДО НАТО ,навіть представників не назначив , натомість виступає з необгрунтованими вимогами до НАТО та США . ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США . І робить це свідомо .Це щє одно підтвердження , що ЗЕ - це проект Коломойського і являється перехідним етапом до влади ОПЗЖ. А лохи-73 були використані і навіть не усвідомили цього .І не тільки вони не усвідомили Багатьом українцям треба признати ,що даремно топили проти Пороха, та підтримати його, бо реально тільки ЄС на чолі з Порохом зможе протистояти втраті державності через агресію рф або через владу опзж
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17.06.2021 11:48 Відповісти
А может пора заканчивать переставлять кровати в бордели.
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17.06.2021 11:59 Відповісти
Звучить красиво, але для тих, хто тільки що вийшов із лісу. Для тих, хто слідкував за діями зеленського протягом цих років, ця заява про "вигризання" викликає лише сміх та фейспалм. Єдине, що здатен вигризати зеленський, це відкати із своїх фірм прокладок та дороги кокаїну Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 739
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17.06.2021 12:49 Відповісти
"Минских" уже нет, лукашенковская площадка накрылась медным тазом фальсификацией выборов, полицейским террором в стране и пиратским захватом пассажирского самолета. Что до нового плана решения ситуации в ОРДЛО. 1) полная демилитаризация региона ( вплоть до гладкоствольного оружия) 2) вывод всех российских и прочих незаконных формирований прислужников оккупантов с территории ОРДЛО 3) Передача всей территории ОРДЛО под контроль ВСУ, СБУ и МВД Украины 4) Только после этого передача под контроль ВСУ и Погранвойск Украины границы с РФ ( на этом участке) 5) перекрытие этого участка границы для пересечения в обе стороны сроком не менее 6-8 месяцев. ( лучше на год) 6) Ликвидации в этом регионе " рублевой зоны" с изъятием рублевой массы.7) Изъятие "паспортов " " ДНР и ЛНР", изъятие паспортов РФ (выданных после января 2014 г) 8) проведение судебными, следственными службами Украины и СБУ следствия по каждому проживающему в ОРДЛО на предмет его сотрудничества с оккупантами и состояние в вооруженных формированиях ( особенно) с вынесением приговора и вступление наказания в силу. ( амнистия и условные срока только для менее провинившихся) 9) Введение на территории ОРДЛО временной военно- гражданской администрации Украины сроком равным сроку оккупации ( на данный период 7 лет) По истечению этого срока и выполнения всего предыдущего возможны местные выборы и последующее участие в общегосударственных выборах. 10) До этого времени ( а желательно и на постоянно) из этих территорий создать отдельную административную единицу ( или две) с обычным статусом для областей Украины. , отделив их от остальной части Луганской и Донецкой областей , создав там Северодонецкую и Мариупольскую области Украины) 10) Обеспечить возвращение недвижимости, активов и собственности на территории ОРДЛО для беженцев покинувших эту территорию с начала 2014 г по нынешнее время. 11) Обратиться в международный суд о возмещении Украине ущерба в результате агрессии РФ и наказании военных преступников агрессоров и оккупантов и их прислужников. Ну где то так. ( Кроме того приблизительно так же параллельно рассматривать возвращение Украины Крыма и Севастополя, с добавкой об ликвидации базы ВМФ РФ , в связи с нарушением ранее подписанного договора об аренде. ). Вроде и много написано. Но для переговорных требований совсем ничего. ( коротко и понятно). Если "НЕТ" то введение миротворцев стран НАТО на линию соприкосновения с ОРДЛО и Крымом, с всеми видами вооружения и достаточной численностью. ( со стороны Украины). Если вопрос таким путем "заморозится" принять Украину в НАТО и ЕС в пределах границ на данный момент.
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17.06.2021 12:58 Відповісти
Никто официально от минских " договоренностей " не откажется. И будет продолжаться все как последние 6 лет.. Ни мира ни войны. Раша мечтает превратить Украину в протекторат, а потом в часть империи ( и ее условия минска именно это и подразумевают, внедрением раковой опухоли в виде сначала ОРДЛо , потом в границах Луганской и Донецкой области.. а потом парад автономий, дальше губернии), Украина вроде как тоже за минск.. но понимая чем кончатся рашен хотелки, будет искать поводы все это оставить только на бумаге. Так и будет длиться до тех пор пока у Раши не появятся такие ПРОБЛЕМЫ, по сравнению с которыми Украина отойдет на второй план, главное к этому времени быть готовыми ( и главное сохранить государственность), а вот когда это произойдет, через год, пять, десять, пятьдесят только всевышнему известно. Будем по примеру китайских мудрецов ждать когда по реке проплывет труп нашего врага.
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17.06.2021 14:43 Відповісти
Не треба слухати кацапів - у них Україна вже 20 років обрєчєна і замерзне без кремлядського газу ))
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17.06.2021 15:41 Відповісти
А что Китай за последние лет 20 развязывал войны против соседей с десятками тысяч убитых,спонсировал террористов на БС,травил европейцев ядами,сбивал их самолеты?Не понимаю откуда у Запада такая тупая манечка борьбы с Китаем?У вас под боком реальный Гитлер 2 вызрел-Пуйлом называют,а вы продолжаете его вскармливать.Идиоты.
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17.06.2021 13:23 Відповісти
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 9953
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17.06.2021 15:39 Відповісти
>выгрызать это все

уже выгрыз
Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович - Цензор.НЕТ 183
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17.06.2021 15:56 Відповісти
 
 