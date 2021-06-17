Зеленський має приїхати до США з новим варіантом Мінських угод, - Арестович
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Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про необхідність переформатування Мінських угод у контексті зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Байден не сказав, що Мінські угоди безальтернативні. Він сказав: ми продовжимо дипломатичну роботу довкола Мінських угод. Байден і Путін одразу розуміють, що не домовляться. Тому що існує асиметрія. На Заході зараз тектонічні зміни. Це видно в заявах G7. Бо колективний Захід мобілізується з точки зору перебудови світу. А потім одразу саміт НАТО, де Росія і Китай особливо оголошуються основними противниками Альянсу. Нова атлантична хартія, підписана союзниками США і Великою Британією під час цього візиту. Тобто там відбуваються колосальні речі. І фактично Байден збирає хрестовий похід проти Китаю, політичний зараз. Його цікавить у цьому трикутнику, де місце Росії, що з нею робити. Чи вона з Заходом, чи з Китаєм, чи окремо. Путін починає свою пресконференцію з Мінських угод. Дивіться, для Байдена важлива тема Китаю, Путін каже про те, що його прагматично хвилює Україна", - зазначив Арестович.
За словами радника української делегації в ТКГ, Зеленський не говорить, що Мінські угоди не потрібно виконувати, а що було б непогано їх модернізувати, насамперед стосовно того, що раніше - кордони чи вибори.
"Ми маємо приїхати до США (візит Зеленського. – Ред.) з нашим варіантом модернізації Мінських угод. І маємо досягти у США відповідної підтримки, якщо ми хочемо цих змін. Зеленський каже: чергове запевнення, що ми колись вступимо в НАТО – це не варіант для України. Ми у вакуумі безпеки, стотисячне військо на нашому кордоні, яке нікуди не йде, і восени може де-факто бути поглинена Білорусь. Дайте нам розуміння, чого чекати. А у США ще немає визначення. У них є загальний курс стосовно України й Росії. І Україна, якщо хоче, щоб ця позиція кудись зсунулась, має вигризати це все. І саме такий намір зараз у тому домі, який я представляю", - додав Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что наркоман ЗЕ и предатель Ермак в США никому нах не нужны ни с Минскими, ни с Московскими соглашениями.
Или официально пригласили, а вам по секрету лично сообщили, нужен или нет?
Вот если бы Зеленский приехал в США
с запакованным в красивую обертку КОЛОМОЙСКИМ!...
Его бы там всего снизу доверху облизали бы и помощью завалили.
Мечты... мечты...
А Арестович - *****.
я не знаю истоков противостояния. знаю только итоги и сам процесс.
мне это не интересно вообще. шелуха сама отпадет.
по сути его слов возражения есть?
я так понимаю ты из обиженного крыла? сиди в своем куточке и сопи
мне похеру почему вы поругались с ним. дошло или ты тупой? похеру
я его мнением на скрине я согласен полностью. я не делаю себе кумира и не молюсь ему как иконе.
садонемощь волос"новую партию". Будут вместе с зеркаль и сенцовым бороться с ко-ко-коррупцией за всё хорошее и против всего плохого
пороха уважали и боялись. а это? он на корпоративах у них веселил а теперь с ним переговариваться? не смешите мои тапки
А их просто разводят!
Приятно с Вами познакомиться, Гомновозик.
оскільки ключові тези Мінських угод узгоджуються в Нормандському форматі, то чи не логічним було б показати цю "модернізацію" саме Франції та Німеччині для погодження та спільного тиску на росію?.
крім того, може не треба зеленському всюди звинувачувати Меркель та Макрона у відсутності підтримки України.
хоча, що я можу розуміти в політиці малоросів та совкодрочерів.
уже выгрыз