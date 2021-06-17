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Саммит Байдена и Путина прошел скорее со знаком плюс, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байден прошел скорее со знаком плюс.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
По его словам, встрече предшествовала долгая подготовка, с самого начала были предупреждения от завышенных ожиданий.
"Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что саммит был результативным, поскольку лидеры могли прямо изложить друг другу свои позиции, а также понять, где можно, а где пока нельзя взаимодействовать.
Топ комментарии
+2 Olexa Pluzh
показать весь комментарий17.06.2021 11:15
+1 Петя Петрович
показать весь комментарий17.06.2021 11:14
+1 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий17.06.2021 11:32
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Зрады (України) нет. На данный момент. Но уже можно сказать, что о реальных результатах этого саммита мы будем узнавать, исходя из действий Путина и россии по отношению к Украине и по другим горячим вопросам.
Что с нас взять? Ни газа, ни нефти, ни военной мощи. Ну а коррупция у них тоже есть - это не причина.
И, скорее всего, Байден про вступление в НАТО сказал Путину - да что вы - они еще не готовы. Тот и успокоился.
Так что Украине пора перестать надеяться на дядю, дяди думают о своих карманах.
А ТУТ ВЕДУТЬ ПЕРЕМОВИНИ з КРЕМЛЯНДІЄЙ ?