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Новости Политика Украины
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Байден (2381) Песков (1740) путин (29865) саммит (1036) Женева (80)

Саммит Байдена и Путина прошел скорее со знаком плюс, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саммит Байдена и Путина прошел скорее со знаком плюс, - Песков

Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байден прошел скорее со знаком плюс.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, встрече предшествовала долгая подготовка, с самого начала были предупреждения от завышенных ожиданий.

"Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что саммит был результативным, поскольку лидеры могли прямо изложить друг другу свои позиции, а также понять, где можно, а где пока нельзя взаимодействовать.

Читайте также: Трамп о встрече Байдена и Путина: "Мы уступили сцену России и ничего не получили"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Так. Цивілізація побачила і почула щовоно сєвєрньій олєнь.
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17.06.2021 11:15
+1
для рашки да, а для цивилизованого мира нет, встречатся с плешивым ублюдком при этом не извечь из нее никакой выгоды это зашквар
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17.06.2021 11:14
+1
смотрела на рашистском помоечномЬТВ эту прессую - вопросы иностранцев даже не переводили на рашистский , чтобы уХйло сам своим ответом гасил их гнев и остроту - ЭТО БЫЛО СУПЕРШОУ РАШИСТОФЮРЕРА
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17.06.2021 11:32
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для рашки да, а для цивилизованого мира нет, встречатся с плешивым ублюдком при этом не извечь из нее никакой выгоды это зашквар
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17.06.2021 11:14 Ответить
Для паРаши-таки да, ибо Байдуша не сбросил на пся кремль бомбушу,а ограничился только несколькими мощными, так сказать, пинками под тощую задницу плешивой крысы,,да такими,что та уп***ла из Женевы н " на всех парах " не емши и не пимши. Помнит,****,Австралию,где с ней никто из лидеров ведущих стран мира не захотел сесть за один стол, ибо убийцам место не с "сильными мира сего",а в гаагском трибунале и,как следствие,-на виселице. Так что в этом случае письков прав.
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17.06.2021 12:45 Ответить
Так. Цивілізація побачила і почула щовоно сєвєрньій олєнь.
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17.06.2021 11:15 Ответить
Все пуки пуйла записаны, диагнозы поставлены
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17.06.2021 11:22 Ответить
Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5065
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17.06.2021 11:27 Ответить
на сегодня BBX вполне уверенно добивается своих поставленных задач. Никто не готов открыто конфликтовать с вооружёнными дикарями
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17.06.2021 11:29 Ответить
Притаранили для выступления уХйла вагон и тележку своих помойных журналистов, даже Трампу понравилось , похвалил!
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17.06.2021 11:29 Ответить
смотрела на рашистском помоечномЬТВ эту прессую - вопросы иностранцев даже не переводили на рашистский , чтобы уХйло сам своим ответом гасил их гнев и остроту - ЭТО БЫЛО СУПЕРШОУ РАШИСТОФЮРЕРА
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17.06.2021 11:32 Ответить
Конечно, для России и Путина - это скорее даже победа. По сути - Байден приполз к нему на коленях, а Украину просто вышвырнули как путающуюся под ногами.
Что с нас взять? Ни газа, ни нефти, ни военной мощи. Ну а коррупция у них тоже есть - это не причина.
И, скорее всего, Байден про вступление в НАТО сказал Путину - да что вы - они еще не готовы. Тот и успокоился.
Так что Украине пора перестать надеяться на дядю, дяди думают о своих карманах.
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17.06.2021 13:11 Ответить
ОТ Я ДИВУЮСЬ - ЧОМУ США НЕ ВЕЛИ ПЕРЕМОВИНИ З АЛЬ КАІДОЙ І ІДІЛ,

А ТУТ ВЕДУТЬ ПЕРЕМОВИНИ з КРЕМЛЯНДІЄЙ ?


Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2738
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17.06.2021 15:26 Ответить
А часом не под знаком крестика?
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17.06.2021 15:41 Ответить
 
 