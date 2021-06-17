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Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Саміт російського й американського президентів Володимира Путіна і Джо Байден минув швидше зі знаком плюс.
Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".
За його словами, зустрічі передувала тривала підготовка, із самого початку були попередження щодо завищених очікувань.
"Але зараз можемо сказати, насамперед ґрунтуючись на оцінці самого президента, що минув він швидше зі знаком плюс", - сказав представник Кремля.
Пєсков наголосив, що саміт був результативним, оскільки лідери могли прямо викласти один одному свої позиції, а також зрозуміти, де можна, а де поки не можна взаємодіяти.
Топ коментарі
+2 Olexa Pluzh
показати весь коментар17.06.2021 11:15
+1 Петя Петрович
показати весь коментар17.06.2021 11:14
+1 Nataliia Radchenko
показати весь коментар17.06.2021 11:32
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Будь ласка, зачекайте...
Зрады (України) нет. На данный момент. Но уже можно сказать, что о реальных результатах этого саммита мы будем узнавать, исходя из действий Путина и россии по отношению к Украине и по другим горячим вопросам.
Что с нас взять? Ни газа, ни нефти, ни военной мощи. Ну а коррупция у них тоже есть - это не причина.
И, скорее всего, Байден про вступление в НАТО сказал Путину - да что вы - они еще не готовы. Тот и успокоился.
Так что Украине пора перестать надеяться на дядю, дяди думают о своих карманах.
А ТУТ ВЕДУТЬ ПЕРЕМОВИНИ з КРЕМЛЯНДІЄЙ ?