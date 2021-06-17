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Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков

Саміт російського й американського президентів Володимира Путіна і Джо Байден минув швидше зі знаком плюс.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

За його словами, зустрічі передувала тривала підготовка, із самого початку були попередження щодо завищених очікувань.

"Але зараз можемо сказати, насамперед ґрунтуючись на оцінці самого президента, що минув він швидше зі знаком плюс", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що саміт був результативним, оскільки лідери могли прямо викласти один одному свої позиції, а також зрозуміти, де можна, а де поки не можна взаємодіяти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч Байдена й Путіна: "Ми поступилися сценою Росії і нічого не отримали"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Так. Цивілізація побачила і почула щовоно сєвєрньій олєнь.
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17.06.2021 11:15
+1
для рашки да, а для цивилизованого мира нет, встречатся с плешивым ублюдком при этом не извечь из нее никакой выгоды это зашквар
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17.06.2021 11:14
+1
смотрела на рашистском помоечномЬТВ эту прессую - вопросы иностранцев даже не переводили на рашистский , чтобы уХйло сам своим ответом гасил их гнев и остроту - ЭТО БЫЛО СУПЕРШОУ РАШИСТОФЮРЕРА
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17.06.2021 11:32
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для рашки да, а для цивилизованого мира нет, встречатся с плешивым ублюдком при этом не извечь из нее никакой выгоды это зашквар
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17.06.2021 11:14 Відповісти
Для паРаши-таки да, ибо Байдуша не сбросил на пся кремль бомбушу,а ограничился только несколькими мощными, так сказать, пинками под тощую задницу плешивой крысы,,да такими,что та уп***ла из Женевы н " на всех парах " не емши и не пимши. Помнит,****,Австралию,где с ней никто из лидеров ведущих стран мира не захотел сесть за один стол, ибо убийцам место не с "сильными мира сего",а в гаагском трибунале и,как следствие,-на виселице. Так что в этом случае письков прав.
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17.06.2021 12:45 Відповісти
Так. Цивілізація побачила і почула щовоно сєвєрньій олєнь.
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17.06.2021 11:15 Відповісти
Все пуки пуйла записаны, диагнозы поставлены
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17.06.2021 11:22 Відповісти
Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5065
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17.06.2021 11:27 Відповісти
на сегодня BBX вполне уверенно добивается своих поставленных задач. Никто не готов открыто конфликтовать с вооружёнными дикарями
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17.06.2021 11:29 Відповісти
Притаранили для выступления уХйла вагон и тележку своих помойных журналистов, даже Трампу понравилось , похвалил!
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17.06.2021 11:29 Відповісти
смотрела на рашистском помоечномЬТВ эту прессую - вопросы иностранцев даже не переводили на рашистский , чтобы уХйло сам своим ответом гасил их гнев и остроту - ЭТО БЫЛО СУПЕРШОУ РАШИСТОФЮРЕРА
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17.06.2021 11:32 Відповісти
Конечно, для России и Путина - это скорее даже победа. По сути - Байден приполз к нему на коленях, а Украину просто вышвырнули как путающуюся под ногами.
Что с нас взять? Ни газа, ни нефти, ни военной мощи. Ну а коррупция у них тоже есть - это не причина.
И, скорее всего, Байден про вступление в НАТО сказал Путину - да что вы - они еще не готовы. Тот и успокоился.
Так что Украине пора перестать надеяться на дядю, дяди думают о своих карманах.
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17.06.2021 13:11 Відповісти
ОТ Я ДИВУЮСЬ - ЧОМУ США НЕ ВЕЛИ ПЕРЕМОВИНИ З АЛЬ КАІДОЙ І ІДІЛ,

А ТУТ ВЕДУТЬ ПЕРЕМОВИНИ з КРЕМЛЯНДІЄЙ ?


Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2738
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17.06.2021 15:26 Відповісти
А часом не под знаком крестика?
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17.06.2021 15:41 Відповісти
 
 