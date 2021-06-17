Саміт Байдена і Путіна минув швидше зі знаком плюс, - Пєсков

Саміт російського й американського президентів Володимира Путіна і Джо Байден минув швидше зі знаком плюс.

Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

За його словами, зустрічі передувала тривала підготовка, із самого початку були попередження щодо завищених очікувань.

"Але зараз можемо сказати, насамперед ґрунтуючись на оцінці самого президента, що минув він швидше зі знаком плюс", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що саміт був результативним, оскільки лідери могли прямо викласти один одному свої позиції, а також зрозуміти, де можна, а де поки не можна взаємодіяти.

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