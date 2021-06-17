Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Офис Президента понял, что петиция об увольнении Олега Татарова точно наберет необходимое количество голосов, поэтому попытался ее фальсифицировать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
"Похоже, Офис Президента понял, что петиция за увольнение Татарова точно наберет необходимое количество голосов, поэтому попытался ее фальсифицировать. Подписать петицию можно исключительно после авторизации электронной подписью или через Bank-ID. На скрине видно, что сегодня петицию подписал Biden Joe. Внешне невозможно фальсифицировать электронную подпись, поэтому сами понимаете откуда ноги растут", - следует из сообщения.
Также сообщается, что аналогичным образом предыдущая власть пыталась дискредитировать электронное декларирование - тоже из-за фальсификации подписи.
"Сегодняшняя попытка выглядит так же бесполезно и завершится таким же результатом", - отмечают в ЦПК.
"Лучшим противодействием таким попыткам является подписание петиции еще большим количеством украинцев", - добавили в ЦПК.
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Если кто еще не знает.
командысворы?
П.С. На предмет он не похож, остаётся вариант - животное!
Ану всі до підпису!
До звільнення Татарова залишилося 7,5 тис голосів (позавчора не вистачало - 12 тис.).
Крім того, навіть звільнивши татарова, бубося тут же призначить точно такого ж шатарова чи умарова - тому що проблема там не в татарові, як нам з трусів вистрибуючи пояснює шабунін, - а в самому бубочці.
Это - позорище президента. 🎹🎹🎹🐸
Креативність авторів 95-кварталу, ****
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії." та далі продовжує її розповідати
это 100% помог тот самый електронный офис предизента по цифровизации. тот отдел что курирует всю эту правительственную интернет-кухню.
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
Залишилось 419 голосів