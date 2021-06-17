Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК

Офис Президента понял, что петиция об увольнении Олега Татарова точно наберет необходимое количество голосов, поэтому попытался ее фальсифицировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Похоже, Офис Президента понял, что петиция за увольнение Татарова точно наберет необходимое количество голосов, поэтому попытался ее фальсифицировать. Подписать петицию можно исключительно после авторизации электронной подписью или через Bank-ID. На скрине видно, что сегодня петицию подписал Biden Joe. Внешне невозможно фальсифицировать электронную подпись, поэтому сами понимаете откуда ноги растут", - следует из сообщения.

Также сообщается, что аналогичным образом предыдущая власть пыталась дискредитировать электронное декларирование - тоже из-за фальсификации подписи.

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"Сегодняшняя попытка выглядит так же бесполезно и завершится таким же результатом", - отмечают в ЦПК.

"Лучшим противодействием таким попыткам является подписание петиции еще большим количеством украинцев", - добавили в ЦПК.