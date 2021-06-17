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Новости Политика Украины
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увольнение (2507) петиция (326) Центр противодействия коррупции (217) Татаров Олег (348)

Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК

Офис Президента понял, что петиция об увольнении Олега Татарова точно наберет необходимое количество голосов, поэтому попытался ее фальсифицировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Похоже, Офис Президента понял, что петиция за увольнение Татарова точно наберет необходимое количество голосов, поэтому попытался ее фальсифицировать. Подписать петицию можно исключительно после авторизации электронной подписью или через Bank-ID. На скрине видно, что сегодня петицию подписал Biden Joe. Внешне невозможно фальсифицировать электронную подпись, поэтому сами понимаете откуда ноги растут", - следует из сообщения.

Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК 01

Также сообщается, что аналогичным образом предыдущая власть пыталась дискредитировать электронное декларирование - тоже из-за фальсификации подписи.

Читайте также: Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 17,5 тыс. подписей, осталось еще 7,5 тыс., - Шабунин

"Сегодняшняя попытка выглядит так же бесполезно и завершится таким же результатом", - отмечают в ЦПК.

"Лучшим противодействием таким попыткам является подписание петиции еще большим количеством украинцев", - добавили в ЦПК.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+45
ОП - сам есть фальсификат по сути !
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17.06.2021 12:52
+44
Я гляжу этот татаров ещё более неприкосновенен,чем египетские фараоны. Блеать,что это за трэш?
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17.06.2021 12:56
+36
А чего еще ждать от такой команды своры?

Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6277
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17.06.2021 12:58
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Как пауки в банке .
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17.06.2021 12:51 Ответить
Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7974
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17.06.2021 13:38 Ответить
Написать золотыми буквами. На лбу обдолбыша.
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17.06.2021 13:45 Ответить
Написать на лбу каждой зебильной амебы.
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17.06.2021 14:06 Ответить
ОП - сам есть фальсификат по сути !
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17.06.2021 12:52 Ответить
шабунька, - шел бы ты со своими "петициями", которые клоунам до одного места, в то самое место.
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17.06.2021 12:53 Ответить
Я гляжу этот татаров ещё более неприкосновенен,чем египетские фараоны. Блеать,что это за трэш?
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17.06.2021 12:56 Ответить
Он сильно много знает про дела бубочки. Или так держать его до последнего патрона или пристрелить.
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17.06.2021 13:00 Ответить
ермак приказал. Оно ж нынче за президента, а не его песик зюзя.
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17.06.2021 13:15 Ответить
Он владеет информацией о рейдерском захвате и выкачке миллиардов из УкрБуда.
Если кто еще не знает.
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17.06.2021 13:19 Ответить
На скрине видно, что сегодня петицию подписал Biden Joe.

Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 118
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17.06.2021 12:57 Ответить
А говорят, что американцы нам не помагают бороться с коррупцией. Каких вам еще доказательств не хватает?!
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17.06.2021 13:05 Ответить
Ага, обратите внимания, как этим деятелям явно Джо Байден в штаны насрал. Понятно теперь, кто во всех бедах у Зели виноват? Конечно же Байден!
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17.06.2021 16:48 Ответить
Скоро Байден у них почне писюганити по під'їздах, як Обама на вялікозкріпній Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8316
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17.06.2021 18:10 Ответить
Вот Моня Зеленски и спросит сурово Байдена при встрече - "Джо, а на фуя ты петицию подписал?"
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17.06.2021 12:58 Ответить
А чего еще ждать от такой команды своры?

Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6277
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17.06.2021 12:58 Ответить
Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3716 а шо за талісман?
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17.06.2021 13:00 Ответить
Талисма́н - магический предмет или животное, назначением которого, согласно суеверным представлениям, является принесение счастья и удачи его владельцу.

П.С. На предмет он не похож, остаётся вариант - животное!
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17.06.2021 13:06 Ответить
Скорее - существо. Не будем обижать животных!)
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17.06.2021 13:42 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/114822
Ану всі до підпису! Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2147

До звільнення Татарова залишилося 7,5 тис голосів Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 391 (позавчора не вистачало - 12 тис.).
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17.06.2021 13:04 Ответить
Я може й підпишу - щоб вчергове показати, що всі ці петиції потрібні лише шабуніну для "показати роботу" і не тягнуть за собою жодних неприємних наслідків для татарова.
Крім того, навіть звільнивши татарова, бубося тут же призначить точно такого ж шатарова чи умарова - тому що проблема там не в татарові, як нам з трусів вистрибуючи пояснює шабунін, - а в самому бубочці.
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17.06.2021 13:17 Ответить
головне не дати їм спокійно жити і спати Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 694
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17.06.2021 13:18 Ответить
фьодорич почав погано спати коли Майдан замість відставки лише Захарченка почав вимагати і відставки самого фьодорича)
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17.06.2021 13:22 Ответить
Отой Татаров може стати для ЗЕ як Захарченко для Януковича, чомусь держиться за нього як воша кожуха.
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17.06.2021 15:13 Ответить
Клоуны так боятся той петиции що бросили все силы остановить Шабунина. Задействован даже Байден. Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3876
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17.06.2021 13:04 Ответить
Блін містер Байден як так Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1517 Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1608
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17.06.2021 13:07 Ответить
Не удивлюсь, если завтра её "подпишет" от зебилов }{уйло. Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1274
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17.06.2021 13:08 Ответить
Гнусные обосрыши.
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17.06.2021 13:14 Ответить
ответьте на вопрос: зачем им что-то фальсифицировать? петиция за опущение дЕрмака набрала нужное количество голосов? набрала. и что? и ничего.
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17.06.2021 13:18 Ответить
щойно підписав
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17.06.2021 13:18 Ответить
А еще 3 года разгребать ошибки быдла на выборах. И никто из политиков даже не заикается о меньших сроках каденции, что говорит об их "честном" желании служить стране...
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17.06.2021 13:18 Ответить
Бо, законно, до закінчення каденції, прибрати це зелене сміття не вийде. Мудрий нарід зробив себе два рази. З контрольним пострілом, щоб, напевно, без варіантів, віддати всю повноту влади шісткам олігархів і фуйла.
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17.06.2021 13:24 Ответить
То что сделали "революционеры" уже 7 лет разгрести не получается. А сколько сделано того что уже не вернешь никогда!
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17.06.2021 13:36 Ответить
І що ж було 7 років тому, окрім пустої держ скарбниці, ригівського бидла при владі та нападу кацапні?
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17.06.2021 14:51 Ответить
Революционеры дали стране лучшего президента - Турчинова. Потому, что каденция его была менее года. А что наделало быдло, выбрав 2 раза старого уголовника кучму и за 20 лет не разгребешь.
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17.06.2021 15:11 Ответить
Країною рулить гопота, беСпридельщІкІ, підкацапники та відворті вороги.
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17.06.2021 13:20 Ответить
Только вот вчера эту петицию подписал я и моя жена. С некоторой части текста петиции я лично не согласен. Но то что гнать этого чинушу с поста в три шеи нужно - это факт.
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17.06.2021 13:25 Ответить
Точно так же сфальсифицировали подписи мертвых душ для того, чтобы ЦВК не зарегистрировала референдум Тимошенко о рынке земли. Все шито белоснежными нитками. Но кому об этом можно пожаловаться? Народное восстание против зеленой узурпации становится на повестку дня!
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17.06.2021 13:26 Ответить
Это - не офис.
Это - позорище президента. 🎹🎹🎹🐸
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17.06.2021 13:29 Ответить
правильно сделали, чтоб боты не накручивали голоса.
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17.06.2021 13:45 Ответить
Посмотрите Видео №5 Юрия Швеца, где раскрыт А. Ермак - врождённый ГРУшник
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17.06.2021 13:50 Ответить
Разве дело в татарове, все ОП - гнездо пропутинских агентов, там сплошные татаровы.
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17.06.2021 14:15 Ответить
До вечера петицію мають підписати Піноккіо, Рембо і Бетмен.
Креативність авторів 95-кварталу, ****
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17.06.2021 14:37 Ответить
А чого ви чекали від того, хто і не приховував що так буде під час його президенства, адже він казку розповідав
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії." та далі продовжує її розповідати
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17.06.2021 14:56 Ответить
Подтверждаю-не смог проголосовать. ЗЕпи**ры наперсточники
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17.06.2021 15:05 Ответить
хм... просте питання.. а яким чином.. редакції "Цензор нет" вдалося заскрінити підписанта "Biden Joe" щоб він в списку був під номером "1". Тобто зразу після того як "Biden Joe" підписав петицію, редакція зробила скрін. Гадаю що таке можливе лише якщо редакція знала що буде такий підпис, чи редакція сама зробила той підпис, чи то фотошоп.
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17.06.2021 15:28 Ответить
Я это петицию подписал, когда голосов было что-то около 4 тысяч. Не ленитесь, подписывайте.
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17.06.2021 15:44 Ответить
как вообще можно нагадить так в закрытой базе данных?) да еще и с електронным ключем)
это 100% помог тот самый електронный офис предизента по цифровизации. тот отдел что курирует всю эту правительственную интернет-кухню.
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17.06.2021 16:55 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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17.06.2021 22:55 Ответить
Проголосувало 24581 голосів з 25000 необхідних

Залишилось 419 голосів Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4650
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18.06.2021 08:58 Ответить
 
 