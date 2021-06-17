Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ
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Запрет на въезд в Украину музыкант оспаривает в Окружном административном суде Киева.
Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сказано в сообщении.
Моргенштерн хочет, чтобы суд признал противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Также он просит отменить приказ Минкультуры Украины о внесении его в соответствующий список.
Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
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А вот вопрос с иском, мне интересен! Он ведь не сам написал, кто-то ведь его надоумил и этот кто-то из наших "сограждан"
и мелкие ******* школьники слушают этот каллллл
Всё,к чему прикоснется *****-превращается в говно.)
и по-всякому - вот идеальный гражданин путинской "россии".
Нехай СЕДИТЬ на сраній рАшці
P. S.
путин - *****.
Крым - Украина.
РФия- Ворог.
РФия&*****- ПНХ.
теперь раздолье - дружки президента типа Басты или Дрбронравова вообще ложат на запреты. И даже єто чмо уже на голову лезет..
впаривая своим славянским одноклассникам и друзьям во дворе и делая "модным".
"Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ и победоносно пошел на%%й" - так ведь правильнее, полнее звучит новость-то? )
НРАВИТСЯ ли вам разгадывать загадки? Разгадывая загадку, вы ищете ключи, которые помогают найти решение. В своем вдохновленном Слове Бог дает необходимые ключи к разгадке тайны числа 666, то есть имени, или знака, зверя, о котором говорится в 13-й главе Откровения. По словам Иоанна, это «число человеческое», а не число духовного существа, и это подтверждает, что зверь - земной и символизирует человеческое правительство. Числу шесть недостает до семи, и поэтому 666 - «тройное» число шесть - подходящее имя для гигантской мировой политической системы, которой очень и очень далеко до совершенства в глазах Бога.
Ключи к пониманию значения числа 666
1. Библейское имя часто сообщает что-то о характере или образе жизни своего носителя. Так было в случае с Авраамом, Иисусом и многими другими. Подобно этому, число-имя зверя отражает его характерные особенности.
2. В библейской книге Даниила разными зверями представлены сменявшие друг друга человеческие царства, или империи. Собирательный образ зверя из Откровения 13:1, 2 символизирует мировую политическую систему, которой дает власть и которой управляет Сатана.
3. Выражение «число человеческое» показывает, что у зверя человеческая природа, а не демоническая. Поэтому он отражает человеческие недостатки, являющиеся следствием греха и несовершенства.
4. С точки зрения Бога, число 6 указывает на несовершенство, так как оно меньше числа 7, символизирующего полноту и совершенство. Тройное повторение числа 6 подчеркивает это несовершенство.
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/502014147
Це зроблено з подачі агентури куйла тут - скоро побачите результат діяльності 2 років клоуна
А в перспективе и любой экономической деятельности. Пусть у себя зарабатывают.
Любые днйствия кацапов, будь то "культурные", буль то экономические, это всегда угроза национальной безопасности.