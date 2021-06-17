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Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ

Запрет на въезд в Украину музыкант оспаривает в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Алишера Моргенштерна к Службе безопасности Украины относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сказано в сообщении.

Моргенштерн хочет, чтобы суд признал противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Смотрите: Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Также он просит отменить приказ Минкультуры Украины о внесении его в соответствующий список.

Как сообщалось, в апреле 2021 года Министерство культуры и информационной политики по представлению СБУ внесло российского музыканта Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+60
Включите этому животному вечный бан.Пусть свое дерьмо на своей помойке лепечет
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17.06.2021 16:00
+34
Этот опущенный кусок дерьма не должен был сюда даже думать приезжать.
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17.06.2021 16:02
+18
Думаю зеленскому нравится творчество этого Моргенштерна. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 989 Я слышал пару его песен. Такое же гавно как и контент 95го квартала!!!
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17.06.2021 16:03
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Включите этому животному вечный бан.Пусть свое дерьмо на своей помойке лепечет
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17.06.2021 16:00 Ответить
Хотелось бы посмотреть, что оно написало в мотивировочной части иска. Он же не мог просто написать, что мол просто хочу...Должен был написать, мол считаю незаконным потому то потому....
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17.06.2021 16:32 Ответить
Вообще не интересно. Просто слать на хутина.
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17.06.2021 17:33 Ответить
Что от там жрет, срет, сколько заработывает и гокда здохнет, мне тоже глубоко пох!
А вот вопрос с иском, мне интересен! Он ведь не сам написал, кто-то ведь его надоумил и этот кто-то из наших "сограждан"
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17.06.2021 18:00 Ответить
На гілляку цапа!
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17.06.2021 16:01 Ответить
Этот опущенный кусок дерьма не должен был сюда даже думать приезжать.
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17.06.2021 16:02 Ответить
моторола не дожил...
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17.06.2021 16:02 Ответить
Это такой отвратные чел...я один раз попала,в Ютубе,как обсуждали его видос -как оно сперму жрет....фуууууу,лять
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17.06.2021 16:03 Ответить
не знаю на счет этого, а есть там у них такой себе ел жей, так тот сперму себе в глаза закатил
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 7528

и мелкие ******* школьники слушают этот каллллл
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17.06.2021 16:05 Ответить
А це не той колишній мальчик, нині моргенштерн, якого фуйло любив ? Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 2889
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17.06.2021 16:05 Ответить
если речь за того кого целовал в пупок, то вот етот парень:
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 733
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17.06.2021 16:07 Ответить
Певно їх було багато. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 5213
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17.06.2021 16:10 Ответить
Ви з Ксєнією ще ті дослідники калу! Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 7472
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17.06.2021 16:11 Ответить
здається його не зацілував фуйло, а "накачав" Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 4851
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17.06.2021 16:14 Ответить
Хм..Ботокс при поцелуе в живот перетек в харю этого белобрысого мальчишки?
Всё,к чему прикоснется *****-превращается в говно.)
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 7911
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17.06.2021 16:15 Ответить
- Мальчик, в трусиках, а хочешь стать знаменитым? Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ - Цензор.НЕТ 9306
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17.06.2021 16:41 Ответить
путін цілуй мальчика в ***!
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17.06.2021 20:07 Ответить
Необразованный, безвольный, жирный, лысый, обрюзгший отыметый множество раз
и по-всякому - вот идеальный гражданин путинской "россии".
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17.06.2021 16:56 Ответить
ти дивись, як швайнхунди поводяться, зовсім острах втратили!
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17.06.2021 16:03 Ответить
Думаю зеленскому нравится творчество этого Моргенштерна. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 989 Я слышал пару его песен. Такое же гавно как и контент 95го квартала!!!
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17.06.2021 16:03 Ответить
К сожалению, наша молодеж (14 и более лет) это гуано слушает и ровняется на это чучело, такое ваприори не должно существовать на территории Украины, хай кацапы эту хрень слушают
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17.06.2021 16:36 Ответить
моргенштерна на магадан а суд на нари.
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17.06.2021 16:04 Ответить
Матюкло хоче на гастролі.
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17.06.2021 16:04 Ответить
дивні якісь в азіятів прізвища пішли!
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17.06.2021 16:04 Ответить
Чего ж вы хотите, святой отец... постмодернизм-с
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17.06.2021 16:10 Ответить
Как же нужно деградировать человеку, чтобы слушать подобное говно.
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17.06.2021 16:05 Ответить
дети и подростки у нас слушают это. цветы будущего блеть... я б такие цветы в печи бы сжигал
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17.06.2021 16:09 Ответить
Поколение ТикТока и прочего шлака. Подростки сейчас гораздо опаснее уголовников.
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17.06.2021 16:16 Ответить
убогое недоразвитое наркоманское узкоглазое чмо и еще жалобу пишет **** проси Бога благодати что пока в украине нема что то вроде Моссада...
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17.06.2021 16:05 Ответить
та пусть приезжает. может череп ему проломят Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 8585 будет потом всю жизнь улыбаться Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 1906
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17.06.2021 16:09 Ответить
А че не в Басманный макшанский суд? Или окружной админсуд Киева - его филиал?
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17.06.2021 16:05 Ответить
«Російський репер…» -ігдє я?!
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17.06.2021 16:06 Ответить
Так же режет слух, как и "ямайский бобслеист")))))
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17.06.2021 16:12 Ответить
скорее, ямайский балалаечник
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17.06.2021 16:39 Ответить
На мокшани уже заработки не те или что так тянет сюда?
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17.06.2021 16:06 Ответить
Даже не заработках дело. Кацапские недоартисты также являются своеобразными агентами влияния и несут повестку про "одиннарот". В их помойке гонорары намного выше, но они лезут к нам как тараканы.
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17.06.2021 16:10 Ответить
где-то встречалась информация, что у этого косоглазого у*бища в штате фсбешники работают
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17.06.2021 16:40 Ответить
Глаз узкий...нос плюский...и это типичный русский..
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17.06.2021 16:07 Ответить
Не рУсскій а рЮсскій.
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17.06.2021 16:25 Ответить
Кстати, отучиваю себя называть кацапов "русскими", потому как к Руси они не имеют никакого отношения. Вот рассеяне, кацапы и т.д. - совсем другое дело.
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17.06.2021 16:31 Ответить
Да у них все рэперы такие. По Киеву афиши иногда вижу этих кумиров молодежи, так все какие-то плоскомордые. Ну, и обрусевших ватных малороссов много среди этих "звйозд".
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17.06.2021 16:44 Ответить
Последние еще более убогие чем сами кацапы. Как вообще можно ехать и пресмыкаться перед тем, кто презирает и ненавидит тебя всеми фибрами души..
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17.06.2021 16:57 Ответить
Нехай в Лондоні дає концерти. Там знайдуться фанати, які ********** слухати російський реп, навіть з України.
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17.06.2021 16:07 Ответить
Нахутлера він тут треба!!!
Нехай СЕДИТЬ на сраній рАшці
P. S.
путин - *****.
Крым - Украина.
РФия- Ворог.
РФия&*****- ПНХ.
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17.06.2021 16:28 Ответить
Этот кусок говна несет угрозу не только национальной безопасности но и вообще здравому смыслу.Было бы неплохо запретить эту мразоту на тв и радио.
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17.06.2021 16:08 Ответить
Раньше посещение Крыма автоматом приводило к запрету вьезда в Украину.
теперь раздолье - дружки президента типа Басты или Дрбронравова вообще ложат на запреты. И даже єто чмо уже на голову лезет..
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17.06.2021 16:09 Ответить
Что это за существо?!
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17.06.2021 16:09 Ответить
дегенерат-с и моральный урод, батенька. Что собственно на челе у него и изображено.
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17.06.2021 16:13 Ответить
Руцкій зебіл.))
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17.06.2021 16:13 Ответить
Хайпує *******
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17.06.2021 16:11 Ответить
І на херену маму нам тая бібізяна?.. Своїх задосить. А може хтось забере ? Га ? Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 4421
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17.06.2021 16:12 Ответить
Якщо цей чорт такий крутий, но нехай пройдеться по вечірній Троєщині. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 2324
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17.06.2021 16:12 Ответить
Мал клоп, да вонюч.
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17.06.2021 16:12 Ответить
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 6824
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17.06.2021 16:13 Ответить
нехай приїде на суд, тут його і поховаємо..
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17.06.2021 16:13 Ответить
А все заметили, как Окружной административный суд Киева послал Зеленского на ##й с его проектом в Верховной Раде по роспуску этого суда? Сколько там уже времени прошло?... Третий месяц как, а ОАСК цветет и процветает! "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина". (с)
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17.06.2021 16:18 Ответить
И сам Зеленский со своей ОПой пользуются услугами этого суда в нужных случаях.
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17.06.2021 16:32 Ответить
Украинская молодежь очень любит этого обрыгана. Щас подымется хайп, и подростки будут запиливать на тиктоках очередные видосики с ненавистью к Украине, которая "запрещает" им "нормальных артистов" слушать. (Я не решаюсь послушать это, тошнотворной отвратной хари достаточно).
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17.06.2021 16:37 Ответить
"Любовь" к этому уййоппищу в Украине насаживают его этнические соплеменники,
впаривая своим славянским одноклассникам и друзьям во дворе и делая "модным".
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17.06.2021 17:25 Ответить
Ага, придет судья на заседание, поднимет мантию, а там такие носки...
Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ - Цензор.НЕТ 163
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17.06.2021 17:16 Ответить
А он тут такой нужный?
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17.06.2021 18:28 Ответить
Заголовок новости какой-то незавершенный!
"Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ и победоносно пошел на%%й" - так ведь правильнее, полнее звучит новость-то? )
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17.06.2021 18:47 Ответить
він же подав в ОАСК до ручних тваринок портнова, так що ....
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17.06.2021 19:26 Ответить
«Никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет знак, имя зверя или число имени его. Здесь нужна мудрость: имеющий ум пусть высчитает число зверя, ибо это число человеческое; и число его - шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:17, 18).

НРАВИТСЯ ли вам разгадывать загадки? Разгадывая загадку, вы ищете ключи, которые помогают найти решение. В своем вдохновленном Слове Бог дает необходимые ключи к разгадке тайны числа 666, то есть имени, или знака, зверя, о котором говорится в 13-й главе Откровения. По словам Иоанна, это «число человеческое», а не число духовного существа, и это подтверждает, что зверь - земной и символизирует человеческое правительство. Числу шесть недостает до семи, и поэтому 666 - «тройное» число шесть - подходящее имя для гигантской мировой политической системы, которой очень и очень далеко до совершенства в глазах Бога.

Ключи к пониманию значения числа 666
1. Библейское имя часто сообщает что-то о характере или образе жизни своего носителя. Так было в случае с Авраамом, Иисусом и многими другими. Подобно этому, число-имя зверя отражает его характерные особенности.
2. В библейской книге Даниила разными зверями представлены сменявшие друг друга человеческие царства, или империи. Собирательный образ зверя из Откровения 13:1, 2 символизирует мировую политическую систему, которой дает власть и которой управляет Сатана.
3. Выражение «число человеческое» показывает, что у зверя человеческая природа, а не демоническая. Поэтому он отражает человеческие недостатки, являющиеся следствием греха и несовершенства.
4. С точки зрения Бога, число 6 указывает на несовершенство, так как оно меньше числа 7, символизирующего полноту и совершенство. Тройное повторение числа 6 подчеркивает это несовершенство.
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/502014147
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17.06.2021 18:57 Ответить
Сам би він цього не робив.
Це зроблено з подачі агентури куйла тут - скоро побачите результат діяльності 2 років клоуна
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17.06.2021 19:25 Ответить
Уже давно пора внести в раду проект закона о запрете концертной и подобной деятельности лиц с территории агрессора и его сателлитов.
А в перспективе и любой экономической деятельности. Пусть у себя зарабатывают.
Любые днйствия кацапов, будь то "культурные", буль то экономические, это всегда угроза национальной безопасности.
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17.06.2021 20:02 Ответить
Пусть выступает там, где его фамилия звучит как журчание райского фонтана.
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18.06.2021 00:35 Ответить
 
 