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Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ

Заборону на в'їзд в Україну музикант оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом, - сказано в повідомленні.

Моргенштерн хоче, щоб суд визнав протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Читайте також: Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО

Також він просить скасувати наказ Мінкультури України про внесення його до відповідного списку.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського музиканта Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
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Топ коментарі
+60
Включите этому животному вечный бан.Пусть свое дерьмо на своей помойке лепечет
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17.06.2021 16:00
+34
Этот опущенный кусок дерьма не должен был сюда даже думать приезжать.
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17.06.2021 16:02
+18
Думаю зеленскому нравится творчество этого Моргенштерна. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 989 Я слышал пару его песен. Такое же гавно как и контент 95го квартала!!!
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17.06.2021 16:03
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Включите этому животному вечный бан.Пусть свое дерьмо на своей помойке лепечет
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17.06.2021 16:00 Відповісти
Хотелось бы посмотреть, что оно написало в мотивировочной части иска. Он же не мог просто написать, что мол просто хочу...Должен был написать, мол считаю незаконным потому то потому....
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17.06.2021 16:32 Відповісти
Вообще не интересно. Просто слать на хутина.
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17.06.2021 17:33 Відповісти
Что от там жрет, срет, сколько заработывает и гокда здохнет, мне тоже глубоко пох!
А вот вопрос с иском, мне интересен! Он ведь не сам написал, кто-то ведь его надоумил и этот кто-то из наших "сограждан"
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17.06.2021 18:00 Відповісти
На гілляку цапа!
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17.06.2021 16:01 Відповісти
Этот опущенный кусок дерьма не должен был сюда даже думать приезжать.
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17.06.2021 16:02 Відповісти
моторола не дожил...
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17.06.2021 16:02 Відповісти
Это такой отвратные чел...я один раз попала,в Ютубе,как обсуждали его видос -как оно сперму жрет....фуууууу,лять
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17.06.2021 16:03 Відповісти
не знаю на счет этого, а есть там у них такой себе ел жей, так тот сперму себе в глаза закатил
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 7528

и мелкие ******* школьники слушают этот каллллл
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17.06.2021 16:05 Відповісти
А це не той колишній мальчик, нині моргенштерн, якого фуйло любив ? Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 2889
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17.06.2021 16:05 Відповісти
если речь за того кого целовал в пупок, то вот етот парень:
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 733
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17.06.2021 16:07 Відповісти
Певно їх було багато. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 5213
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17.06.2021 16:10 Відповісти
Ви з Ксєнією ще ті дослідники калу! Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 7472
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17.06.2021 16:11 Відповісти
здається його не зацілував фуйло, а "накачав" Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 4851
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17.06.2021 16:14 Відповісти
Хм..Ботокс при поцелуе в живот перетек в харю этого белобрысого мальчишки?
Всё,к чему прикоснется *****-превращается в говно.)
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 7911
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17.06.2021 16:15 Відповісти
- Мальчик, в трусиках, а хочешь стать знаменитым? Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ - Цензор.НЕТ 9306
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17.06.2021 16:41 Відповісти
путін цілуй мальчика в ***!
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17.06.2021 20:07 Відповісти
Необразованный, безвольный, жирный, лысый, обрюзгший отыметый множество раз
и по-всякому - вот идеальный гражданин путинской "россии".
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17.06.2021 16:56 Відповісти
ти дивись, як швайнхунди поводяться, зовсім острах втратили!
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17.06.2021 16:03 Відповісти
Думаю зеленскому нравится творчество этого Моргенштерна. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 989 Я слышал пару его песен. Такое же гавно как и контент 95го квартала!!!
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17.06.2021 16:03 Відповісти
К сожалению, наша молодеж (14 и более лет) это гуано слушает и ровняется на это чучело, такое ваприори не должно существовать на территории Украины, хай кацапы эту хрень слушают
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17.06.2021 16:36 Відповісти
моргенштерна на магадан а суд на нари.
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17.06.2021 16:04 Відповісти
Матюкло хоче на гастролі.
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17.06.2021 16:04 Відповісти
дивні якісь в азіятів прізвища пішли!
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17.06.2021 16:04 Відповісти
Чего ж вы хотите, святой отец... постмодернизм-с
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17.06.2021 16:10 Відповісти
Как же нужно деградировать человеку, чтобы слушать подобное говно.
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17.06.2021 16:05 Відповісти
дети и подростки у нас слушают это. цветы будущего блеть... я б такие цветы в печи бы сжигал
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17.06.2021 16:09 Відповісти
Поколение ТикТока и прочего шлака. Подростки сейчас гораздо опаснее уголовников.
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17.06.2021 16:16 Відповісти
убогое недоразвитое наркоманское узкоглазое чмо и еще жалобу пишет **** проси Бога благодати что пока в украине нема что то вроде Моссада...
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17.06.2021 16:05 Відповісти
та пусть приезжает. может череп ему проломят Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 8585 будет потом всю жизнь улыбаться Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 1906
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17.06.2021 16:09 Відповісти
А че не в Басманный макшанский суд? Или окружной админсуд Киева - его филиал?
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17.06.2021 16:05 Відповісти
«Російський репер…» -ігдє я?!
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17.06.2021 16:06 Відповісти
Так же режет слух, как и "ямайский бобслеист")))))
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17.06.2021 16:12 Відповісти
скорее, ямайский балалаечник
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17.06.2021 16:39 Відповісти
На мокшани уже заработки не те или что так тянет сюда?
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17.06.2021 16:06 Відповісти
Даже не заработках дело. Кацапские недоартисты также являются своеобразными агентами влияния и несут повестку про "одиннарот". В их помойке гонорары намного выше, но они лезут к нам как тараканы.
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17.06.2021 16:10 Відповісти
где-то встречалась информация, что у этого косоглазого у*бища в штате фсбешники работают
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17.06.2021 16:40 Відповісти
Глаз узкий...нос плюский...и это типичный русский..
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17.06.2021 16:07 Відповісти
Не рУсскій а рЮсскій.
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17.06.2021 16:25 Відповісти
Кстати, отучиваю себя называть кацапов "русскими", потому как к Руси они не имеют никакого отношения. Вот рассеяне, кацапы и т.д. - совсем другое дело.
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17.06.2021 16:31 Відповісти
Да у них все рэперы такие. По Киеву афиши иногда вижу этих кумиров молодежи, так все какие-то плоскомордые. Ну, и обрусевших ватных малороссов много среди этих "звйозд".
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17.06.2021 16:44 Відповісти
Последние еще более убогие чем сами кацапы. Как вообще можно ехать и пресмыкаться перед тем, кто презирает и ненавидит тебя всеми фибрами души..
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17.06.2021 16:57 Відповісти
Нехай в Лондоні дає концерти. Там знайдуться фанати, які ********** слухати російський реп, навіть з України.
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17.06.2021 16:07 Відповісти
Нахутлера він тут треба!!!
Нехай СЕДИТЬ на сраній рАшці
P. S.
путин - *****.
Крым - Украина.
РФия- Ворог.
РФия&*****- ПНХ.
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17.06.2021 16:28 Відповісти
Этот кусок говна несет угрозу не только национальной безопасности но и вообще здравому смыслу.Было бы неплохо запретить эту мразоту на тв и радио.
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17.06.2021 16:08 Відповісти
Раньше посещение Крыма автоматом приводило к запрету вьезда в Украину.
теперь раздолье - дружки президента типа Басты или Дрбронравова вообще ложат на запреты. И даже єто чмо уже на голову лезет..
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17.06.2021 16:09 Відповісти
Что это за существо?!
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17.06.2021 16:09 Відповісти
дегенерат-с и моральный урод, батенька. Что собственно на челе у него и изображено.
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17.06.2021 16:13 Відповісти
Руцкій зебіл.))
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17.06.2021 16:13 Відповісти
Хайпує *******
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17.06.2021 16:11 Відповісти
І на херену маму нам тая бібізяна?.. Своїх задосить. А може хтось забере ? Га ? Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 4421
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17.06.2021 16:12 Відповісти
Якщо цей чорт такий крутий, но нехай пройдеться по вечірній Троєщині. Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 2324
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17.06.2021 16:12 Відповісти
Мал клоп, да вонюч.
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17.06.2021 16:12 Відповісти
Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ - Цензор.НЕТ 6824
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17.06.2021 16:13 Відповісти
нехай приїде на суд, тут його і поховаємо..
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17.06.2021 16:13 Відповісти
А все заметили, как Окружной административный суд Киева послал Зеленского на ##й с его проектом в Верховной Раде по роспуску этого суда? Сколько там уже времени прошло?... Третий месяц как, а ОАСК цветет и процветает! "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина". (с)
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17.06.2021 16:18 Відповісти
И сам Зеленский со своей ОПой пользуются услугами этого суда в нужных случаях.
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17.06.2021 16:32 Відповісти
Украинская молодежь очень любит этого обрыгана. Щас подымется хайп, и подростки будут запиливать на тиктоках очередные видосики с ненавистью к Украине, которая "запрещает" им "нормальных артистов" слушать. (Я не решаюсь послушать это, тошнотворной отвратной хари достаточно).
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17.06.2021 16:37 Відповісти
"Любовь" к этому уййоппищу в Украине насаживают его этнические соплеменники,
впаривая своим славянским одноклассникам и друзьям во дворе и делая "модным".
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17.06.2021 17:25 Відповісти
Ага, придет судья на заседание, поднимет мантию, а там такие носки...
Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ - Цензор.НЕТ 163
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17.06.2021 17:16 Відповісти
А он тут такой нужный?
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17.06.2021 18:28 Відповісти
Заголовок новости какой-то незавершенный!
"Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ и победоносно пошел на%%й" - так ведь правильнее, полнее звучит новость-то? )
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17.06.2021 18:47 Відповісти
він же подав в ОАСК до ручних тваринок портнова, так що ....
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17.06.2021 19:26 Відповісти
«Никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет знак, имя зверя или число имени его. Здесь нужна мудрость: имеющий ум пусть высчитает число зверя, ибо это число человеческое; и число его - шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:17, 18).

НРАВИТСЯ ли вам разгадывать загадки? Разгадывая загадку, вы ищете ключи, которые помогают найти решение. В своем вдохновленном Слове Бог дает необходимые ключи к разгадке тайны числа 666, то есть имени, или знака, зверя, о котором говорится в 13-й главе Откровения. По словам Иоанна, это «число человеческое», а не число духовного существа, и это подтверждает, что зверь - земной и символизирует человеческое правительство. Числу шесть недостает до семи, и поэтому 666 - «тройное» число шесть - подходящее имя для гигантской мировой политической системы, которой очень и очень далеко до совершенства в глазах Бога.

Ключи к пониманию значения числа 666
1. Библейское имя часто сообщает что-то о характере или образе жизни своего носителя. Так было в случае с Авраамом, Иисусом и многими другими. Подобно этому, число-имя зверя отражает его характерные особенности.
2. В библейской книге Даниила разными зверями представлены сменявшие друг друга человеческие царства, или империи. Собирательный образ зверя из Откровения 13:1, 2 символизирует мировую политическую систему, которой дает власть и которой управляет Сатана.
3. Выражение «число человеческое» показывает, что у зверя человеческая природа, а не демоническая. Поэтому он отражает человеческие недостатки, являющиеся следствием греха и несовершенства.
4. С точки зрения Бога, число 6 указывает на несовершенство, так как оно меньше числа 7, символизирующего полноту и совершенство. Тройное повторение числа 6 подчеркивает это несовершенство.
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/502014147
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17.06.2021 18:57 Відповісти
Сам би він цього не робив.
Це зроблено з подачі агентури куйла тут - скоро побачите результат діяльності 2 років клоуна
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17.06.2021 19:25 Відповісти
Уже давно пора внести в раду проект закона о запрете концертной и подобной деятельности лиц с территории агрессора и его сателлитов.
А в перспективе и любой экономической деятельности. Пусть у себя зарабатывают.
Любые днйствия кацапов, будь то "культурные", буль то экономические, это всегда угроза национальной безопасности.
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17.06.2021 20:02 Відповісти
Пусть выступает там, где его фамилия звучит как журчание райского фонтана.
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18.06.2021 00:35 Відповісти
 
 