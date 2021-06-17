Російський репер Моргенштерн подав позов до СБУ
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Заборону на в'їзд в Україну музикант оскаржує в Окружному адміністративному суді Києва.
Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.
"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Алішера Моргенштерна до Служби безпеки України щодо внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом, - сказано в повідомленні.
Моргенштерн хоче, щоб суд визнав протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Також він просить скасувати наказ Мінкультури України про внесення його до відповідного списку.
Як повідомлялося, у квітні 2021 року Міністерство культури й інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського музиканта Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
А вот вопрос с иском, мне интересен! Он ведь не сам написал, кто-то ведь его надоумил и этот кто-то из наших "сограждан"
и мелкие ******* школьники слушают этот каллллл
Всё,к чему прикоснется *****-превращается в говно.)
и по-всякому - вот идеальный гражданин путинской "россии".
Нехай СЕДИТЬ на сраній рАшці
P. S.
путин - *****.
Крым - Украина.
РФия- Ворог.
РФия&*****- ПНХ.
теперь раздолье - дружки президента типа Басты или Дрбронравова вообще ложат на запреты. И даже єто чмо уже на голову лезет..
впаривая своим славянским одноклассникам и друзьям во дворе и делая "модным".
"Российский рэпер Моргенштерн подал иск к СБУ и победоносно пошел на%%й" - так ведь правильнее, полнее звучит новость-то? )
НРАВИТСЯ ли вам разгадывать загадки? Разгадывая загадку, вы ищете ключи, которые помогают найти решение. В своем вдохновленном Слове Бог дает необходимые ключи к разгадке тайны числа 666, то есть имени, или знака, зверя, о котором говорится в 13-й главе Откровения. По словам Иоанна, это «число человеческое», а не число духовного существа, и это подтверждает, что зверь - земной и символизирует человеческое правительство. Числу шесть недостает до семи, и поэтому 666 - «тройное» число шесть - подходящее имя для гигантской мировой политической системы, которой очень и очень далеко до совершенства в глазах Бога.
Ключи к пониманию значения числа 666
1. Библейское имя часто сообщает что-то о характере или образе жизни своего носителя. Так было в случае с Авраамом, Иисусом и многими другими. Подобно этому, число-имя зверя отражает его характерные особенности.
2. В библейской книге Даниила разными зверями представлены сменявшие друг друга человеческие царства, или империи. Собирательный образ зверя из Откровения 13:1, 2 символизирует мировую политическую систему, которой дает власть и которой управляет Сатана.
3. Выражение «число человеческое» показывает, что у зверя человеческая природа, а не демоническая. Поэтому он отражает человеческие недостатки, являющиеся следствием греха и несовершенства.
4. С точки зрения Бога, число 6 указывает на несовершенство, так как оно меньше числа 7, символизирующего полноту и совершенство. Тройное повторение числа 6 подчеркивает это несовершенство.
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/502014147
Це зроблено з подачі агентури куйла тут - скоро побачите результат діяльності 2 років клоуна
А в перспективе и любой экономической деятельности. Пусть у себя зарабатывают.
Любые днйствия кацапов, будь то "культурные", буль то экономические, это всегда угроза национальной безопасности.