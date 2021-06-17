Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию
Новости Цензор.НЕТ Спорт
17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски.
На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.
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+38 Валерия Ларченко b661826f
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+38 kapper
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+36 Paulo Kit
показать весь комментарий17.06.2021 17:55
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Куди ж ...
Добре, що я не на роботі.
Де була мова про =їхати додому= ???
Отак ти читаєш і "коментуєш". Ще й обзиваєш мене і фантазії свої прибиті виписуєш.
Бай.
Більше на тебе не реагую.
Просто запомните этого упоротого.
До того ж з'явилась деяка впевненість у хлопців і вони почали виглядати солідніше
Стадо баранов не смогло реализовать пенальти.
Долбодятла симулировавшего в штрафной зоне необходимо отмудохать.
Всіх українців вітаю з перемогою! Хоч якась радість у нашій хаті!
Заметили , сколько нульовок и троллей старых- пытаются нас всех и сборную- обгадить тут и по поводу нашей победы?
Это тоже факт. Смотрите дальше за этими никами!
А мільйони телеглядачів-вболівальників у всіх країнах світу , разом і гучно відповідали : путін - х у й л о !