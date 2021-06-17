Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию

17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски.

На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.

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