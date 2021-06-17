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Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию

17 июня во втором матче группового этапа Евро-2020 сборная Украины обыграла сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Команды играли в столице Румынии Бухаресте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украина дважды отличилась в первом тайме - голы на счету Ярмоленко (29 минута) и Яремчука (34). Македонцы отыграли 1 мяч во втором тайме - на 57 минуте забил Алиоски.

На 84 минуте игрок сборной Украины Малиновский не реализовал пенальти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+38
Ух,не матч ,а одни нервы)
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17.06.2021 17:55
+38
Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 7723
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17.06.2021 18:02
+36
ВІтаю !!!!
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17.06.2021 17:55
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В нас ранок.
Куди ж ... Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 258
Добре, що я не на роботі.
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17.06.2021 18:27 Ответить
Мені мабуть прийдеться в ніч поїхати. Аби дощу б не було. Ото спарське падло не коштує наших простуд та миття машин. Дружинам прання одягу.
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17.06.2021 18:34 Ответить
Тримайтеся і бережіть себе.
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17.06.2021 18:52 Ответить
странно, что тебе домой еще ехать надо. Судя по твоей активности в комментах - ты и на удаленке вполне справилось бы. "канадская " девочка-мальчик..
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17.06.2021 18:45 Ответить
Ганьбишся знаменито. Не соромно ?
Де була мова про =їхати додому= ???
Отак ти читаєш і "коментуєш". Ще й обзиваєш мене і фантазії свої прибиті виписуєш.
Бай.
Більше на тебе не реагую.
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17.06.2021 18:54 Ответить
Олег Беляков 1ее72182 - клиент с ботофермы.
Просто запомните этого упоротого.
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18.06.2021 13:20 Ответить
Звичайно. Це вже не перший раз. Але сьогодні він себе перевершив. Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 251
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18.06.2021 21:35 Ответить
Тобто - вчора. )))
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18.06.2021 21:35 Ответить
Бущана сварити..!? Та він кращій гравець збірної.., також Ярмоленко, Яремчук, ну і Зінченко ще... Решта- дрова.., чи трава.., однаково. Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 1155
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17.06.2021 18:48 Ответить
про сцьохи згадуєш після такої гри
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17.06.2021 19:16 Ответить
опять хватило только на один тайм, опять левый фланг -0 и опять почти всё летело с левого фланга и пенальти тоже,. 7 ( ! ) дк ? - шапаренко -клоун, беседин -бревно...а остальное вы видели на лице Шевы...
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17.06.2021 18:15 Ответить
а мені подобається наша гра в пас та купа створених моментів.
До того ж з'явилась деяка впевненість у хлопців і вони почали виглядати солідніше
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17.06.2021 18:49 Ответить
2:0 развращает
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17.06.2021 18:16 Ответить
Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 8314
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18.06.2021 00:50 Ответить
Ті мяча не бачили перед цим взагалі
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17.06.2021 18:16 Ответить
Дзюба..ты???)))
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17.06.2021 18:23 Ответить
Ну такое
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17.06.2021 18:18 Ответить
Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 2302 Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 2302 Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 2302
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17.06.2021 18:22 Ответить
Рабство куй знает когда отменили,а у нашей зборной психология рабов.Во сем мире уже не одна сборная так не играет с перепуганными глазами.
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17.06.2021 18:23 Ответить
Вы лучше на еПальник кацапского комиссара Дзюбы посмотрите. У животного, такое выражение лица, как будто он только что чудом из подбитого Т-34 выскочил. Звери всю жизнь на нискончаемой войне.
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18.06.2021 02:35 Ответить
Еле вымучили победу.
Стадо баранов не смогло реализовать пенальти.
Долбодятла симулировавшего в штрафной зоне необходимо отмудохать.
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17.06.2021 18:23 Ответить
Moloci .Pobeda jest pobeda
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17.06.2021 18:31 Ответить
Мы увидели разницу между рекламой и реальным продуктом.
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17.06.2021 18:34 Ответить
з таким захистом..., австрійці рознесуть нашу збірну вщент.. Евро-2020: Сборная Украины обыграла Северную Македонию - Цензор.НЕТ 9891
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17.06.2021 18:39 Ответить
Тіпун вам на язика (не ображайтесь) 😉
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17.06.2021 18:54 Ответить
ні
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17.06.2021 19:45 Ответить
на троєчку. Але схоже цього хватить для виходу в 1\8 з третього місця
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17.06.2021 18:41 Ответить
Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 2228
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17.06.2021 18:49 Ответить
дэбильное фото . ни к месту
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18.06.2021 02:31 Ответить
пасы в никуда,техника хромает,защита ноль,если бы играли как с голландией могли бы забивать еще 5,а так походили по полю и отскочили
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17.06.2021 18:53 Ответить
Головне результат і особисто я ним дуже задоволена!
Всіх українців вітаю з перемогою! Хоч якась радість у нашій хаті!
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17.06.2021 18:57 Ответить
Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 4109Знову спонсор матчу Корвалол-Дарниця.
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17.06.2021 18:57 Ответить
Первый тайм супер. Второй забыть .
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17.06.2021 19:01 Ответить
Головне - є 3 очки. Всіх з перемогою!
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17.06.2021 19:04 Ответить
Який же молодчинка Ярмоленко! Чувак після важкої травми, а грає на Євро краще за Малиновського, який ще місяць тому феєрив у Серії А... Реально Ярмола своїм гол+пас витягнув команду сьогодні! Та й з голандцями красиво зіграв...
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17.06.2021 19:16 Ответить
Захист бажає кращого. Перший тайм напад супер грали. Другий тайм похоже фізики не вистачило. Якщо з Македонією так рожать, то в кращому випадку вийдемо з групи і все. Може на Австрію їх ще хватить, а з топ командами ловить нема що.
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17.06.2021 19:22 Ответить
Навіть не сумнівався, що переможуть на відміну від зрадоскептиків!
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17.06.2021 19:47 Ответить
Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 9684 Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 9684 Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію - Цензор.НЕТ 9684
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17.06.2021 19:58 Ответить
Українці правильно зробили, що повели вже у першому таймі 2:0 на всяк випадок, бо нічия тут не влаштовувала аж ніяк, не було б намальованих пенальті так і було б 2:0, українці сильніші, а сюрпризи погоду пееремоги не зіпсували, македонці шли ва-банк у другому таймі, це зрозуміло, для них це був останній шанс залишитися на Евро, але в них нічого не виходило, їм Україна не по зубах
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17.06.2021 20:20 Ответить
Это, безусловно, приятно. Однако македонцев всего 2 млн. человек.
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17.06.2021 20:29 Ответить
ну то й що? )) ми ж не воювати з ними зібрались)) Чи збірну їм варто зробити з двох людй? ))
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17.06.2021 20:59 Ответить
подскажи - а сколько кацапов и сколько Бельгийцев?
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18.06.2021 02:32 Ответить
ааааааааааааааааааааааа ))))))))
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17.06.2021 20:58 Ответить
Давно тебе тут не було. Все добре?
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17.06.2021 21:04 Ответить
так, давненько заходила)). Все ок)). Дякую за турботу).
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17.06.2021 21:24 Ответить
сподіваюсь в Тебе також все ок )).
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17.06.2021 21:25 Ответить
Так. Дякую. Успіхів тобі!
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17.06.2021 21:30 Ответить
Слава Украине.
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17.06.2021 21:08 Ответить
Это не игра. Это какой то ПОЗОР!
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17.06.2021 21:10 Ответить
удивляют псевдо болельщики унижающие нашу молодую команду (4 место среди всех сборных на ЕВРО) у нас лучшая сборная за всю историю,олухи, Сев Македония обыграла немцев (12 место в рейтинге ФИФА) в гостях а финны обыграли датчан тоже в гостях (10 место)
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17.06.2021 21:21 Ответить
Извиняюсь... Прошлогодний чемпионат?
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17.06.2021 21:29 Ответить
малиновский придурок
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18.06.2021 00:52 Ответить
Он принёс пенальти и тут же просрал пенальти. Квиты....
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18.06.2021 02:44 Ответить
он лишняя лошара сборной)
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18.06.2021 02:44 Ответить
Наша сборная Украины - выиграла!!! Это - факт!!
Заметили , сколько нульовок и троллей старых- пытаются нас всех и сборную- обгадить тут и по поводу нашей победы?
Это тоже факт. Смотрите дальше за этими никами!
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18.06.2021 02:36 Ответить
Особливо сподобалось , що і українські і македонські і румунські вболівальники голосно скандували : путін - х у й л о !
А мільйони телеглядачів-вболівальників у всіх країнах світу , разом і гучно відповідали : путін - х у й л о !
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18.06.2021 06:57 Ответить
Дворовые команды
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18.06.2021 08:41 Ответить
Ну куди ж цім дворовим до такого чемпіона світу як ти. От ти б показав, а киздіть, не мішки ворочать. От таке бревно і пісюаніста вибрало.
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18.06.2021 09:17 Ответить
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