Євро-2020: Збірна України обіграла Північну Македонію
Новини Цензор.НЕТ Спорт
17 червня у другому матчі групового етапу Євро-2020 збірна України обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Команди грали в столиці Румунії Бухаресті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна двічі відзначилася в першому таймі - голи на рахунку Ярмоленка (29 хвилина) та Яремчука (34). Македонці відіграли 1 м'яч у другому таймі - на 57 хвилині забив Аліоскі.
На 84 хвилині гравець збірної України Малиновський не реалізував пенальті.
Топ коментарі
+38 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар17.06.2021 17:55
+38 kapper
показати весь коментар17.06.2021 18:02
+36 Paulo Kit
показати весь коментар17.06.2021 17:55
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Куди ж ...
Добре, що я не на роботі.
Де була мова про =їхати додому= ???
Отак ти читаєш і "коментуєш". Ще й обзиваєш мене і фантазії свої прибиті виписуєш.
Бай.
Більше на тебе не реагую.
Просто запомните этого упоротого.
До того ж з'явилась деяка впевненість у хлопців і вони почали виглядати солідніше
Стадо баранов не смогло реализовать пенальти.
Долбодятла симулировавшего в штрафной зоне необходимо отмудохать.
Всіх українців вітаю з перемогою! Хоч якась радість у нашій хаті!
Заметили , сколько нульовок и троллей старых- пытаются нас всех и сборную- обгадить тут и по поводу нашей победы?
Это тоже факт. Смотрите дальше за этими никами!
А мільйони телеглядачів-вболівальників у всіх країнах світу , разом і гучно відповідали : путін - х у й л о !