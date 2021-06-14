Сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020. ВИДЕО
Сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на XVI чемпионате Европы.
Подопечные Андрея Шевченко на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме отыграли два мяча, однако в итоге уступили национальной команде Нидерландов - 2:3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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Автором голов в начале второго тайма стал Джорджинио Вейналдум, отличившийся на 52-й и 59-й минутах. На 75-й минуте Андрей Ярмоленко дальним ударом в левую "девятку" сократил счет в матче, а на 79-й Роман Яремчук ударом головой в дальний угол ворот Стекеленбурга восстановив паритет во встрече после навеса со стандарта Руслана Малиновского. Однако Дензел Дюмфрис на 85-й минуте принес-таки победу Нидерландам.
В другом поединке квартета С в Бухаресте (Румыния) сборная Австрии взяла верх над командой Северной Македонии - 2:1.
17 июня "сине-желтые" в Бухареств (Румыния) встретятся с Северной Македонией, 21 июня - Австрией.
В плей-офф Евро-2020 выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, которые займут третьи места в своих квартетах.
Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.
Финал чемпионата Европы принимать 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).
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Результат- важливий , звичайно. Але драйв, атмосфера гри - не менш важливі. Українці
щасливі, що наша команда показала достойну гру з непростим суперником. Ну, й форма наша теж дуже гарна
Удачі і перемог попереду!
"Sie sind zurück gekommen" ("Вони повернулися")- про українську команду.
"Das war unterhaltsamste Halbzeit in dieser EM"
"Це був найбільш розважальний тайм в цьому чемпіонаті" - про другий тайм Голландія-Україна. Дякую українській команді за масу емоцій!
Слава Україні! Героям слава https://www.facebook.com/svetlana.mueller.33?__cft__[0]=AZVP2_IoK8p9p-4edcfjhTR18sABEY1htO8kTiu_zGOiHjjU4sQLdiUbYrk2WhHMUCSAGgWWutdTwWpyh3MTufNk2EttMxxV0jNxBhfHGceaiiYSP3LXAViJpOdLM9rZTY6o6dDzguFv8WScCCSNYSGHdgydiW20lwC-9shp3FJX3nujJUyE7hHYsou91slEp9U&__tn__=-UC%2CP-y-R Svitlana Gryn
Впервые забито 5 голов во втором тайме после первого сухого
аж душа радуется глядя на них. особенно если читать с начала матча...
Она всегда типа сильная. Но чемпионаты выигрывают другие.
Дякуємо пацани , бились як леви 👏🏽👏🏽👏🏽
Це не Нідерланди виграли, а ми програли.
Нічия була б справедливою.
Мусимо вигравати два наступні матчі і виходити.
Хлопці повинні настроїтися, бо трохо перегоріли, здається.
Які чудові наші голи.
А забиті нам ... Можна спокійно було б уникнути.
Ось така у мухи доля...
Ну а так-положа руку на сердце другого врядле кто ожидал с Нидерландами...
По крайней мере это не слить 3-0 в день росии у себя дома команде на порядок слабее чем голландцы)) Молодцы!
https://polskieradio24.pl/471/9260/Artykul/2754252,Euro-2020-mecz-Holandia-Ukraina-pelen-zwrotow-akcji-Gol-Jarmolenki-bramka-turnieju-wideo ua
https://twitter.com/i/status/1404181574514524162 jarmolenko
https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway
До 2014-го я жив футболом.
З 14-го він не те що відійшов на другий план - я забув про його існування.
Лише в 18-му вперше згадав і поцікавився "а що там взагалі Динамо і збірна?"
Але почуття зникли. Футбол назавжди залишився там, в минулому житті, на сонячному Евро2012. До війни.
Просто ті часи, коли суперечливий гол англійців, що вибив нас з Евро2012, був найбільшою проблемою України, - пройшли і більше не повернуться.
Літа 2012 вже не буде. В нас 8-й рік тягнеться зима 14-го.
1. Матч был шикарный. Украинская команда показала характер, волю к победе и какое-никакое мастерство. Отдельный респект и уважуха украинскому голкиперу, благодаря которому счёт 3:2 а не 6:2 (или около того).
2. У нидерландской команды была мощнейшая поддержка. Весь стадион оранжевый + на стадионе был король Виллем-Александр со своей супругой. Шоб вы понимали - короля тут очень любят и уважают. Его день рождения - большой национальный праздник. И тут такая ситуация - король на трибуне, а его соколов мордой по траве вазюкает дворовая команда из страны, которую половина нидерландцев не найдёт на карте. Сказать, что он был очень расстроен - не сказать ничего. Местное ТВ показывало его физиономию во время матча довольно часто.
3. Украинскую команду тут никто не воспринимал за команду вообще. Две закатанные банки оказали эффект ледяного душа. Местные болельщики в соцсетях рассматривают прошедшую игру (несмотря на счёт) как разгромное поражение и позор нидерландской команды.
4. Нидерландцы конкретно пересрали. Всю игру они вели себя грубо - подкаты, хватания за одежду, толчки, подножки. А под конец они начали вести себя абсолютно не спортивно, затягивали время и делали кучу замен. Они конкретно испугались, что им опять закатят.
Вот.
Ну и в заключение - спасибо украинской команде за зрелищный футбол и за двойной щелчок по высоко задранному нидерландскому носу.
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...