Сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020. ВИДЕО

Сборная Украины по футболу провела стартовый поединок на XVI чемпионате Европы.

Подопечные Андрея Шевченко на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме отыграли два мяча, однако в итоге уступили национальной команде Нидерландов - 2:3, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Автором голов в начале второго тайма стал Джорджинио Вейналдум, отличившийся на 52-й и 59-й минутах. На 75-й минуте Андрей Ярмоленко дальним ударом в левую "девятку" сократил счет в матче, а на 79-й Роман Яремчук ударом головой в дальний угол ворот Стекеленбурга восстановив паритет во встрече после навеса со стандарта Руслана Малиновского. Однако Дензел Дюмфрис на 85-й минуте принес-таки победу Нидерландам.

В другом поединке квартета С в Бухаресте (Румыния) сборная Австрии взяла верх над командой Северной Македонии - 2:1.

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17 июня "сине-желтые" в Бухареств (Румыния) встретятся с Северной Македонией, 21 июня - Австрией.

В плей-офф Евро-2020 выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, которые займут третьи места в своих квартетах.

Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы принимать 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

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