Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020. ВIДЕО

Збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи.

Підопічні Андрія Шевченка на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі відіграли два м'ячі, однак у підсумку поступилися національній команді Нідерландів - 2:3, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Автором голів на початку другого тайму став Джорджиніо Вейналдум, який відзначився на 52-й та 59-й хвилинах. На 75-й хвилині Андрій Ярмоленко дальнім ударом у ліву "дев'ятку" скоротив рахунок у матчі, а на 79-й Роман Яремчук ударом головою у правий кут воріт Стекеленбурга відновив паритет у зустрічі після навісу зі стандарту Руслана Малиновського. Однак Дензел Дюмфріс на 85-й хвилині приніс-таки перемогу Нідерландам.

В іншому поєдинку квартету С у Бухаресті (Румунія) збірна Австрії взяла гору над командою Північної Македонії - 2:1.

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17 червня "синьо-жовті" у Бухаресті (Румунія) зустрінуться з Північною Македонією, 21 червня - Австрією.

У плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця у своїх квартетах.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія).

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