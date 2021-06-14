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Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020. ВIДЕО

Збірна України з футболу провела стартовий поєдинок на XVI чемпіонаті Європи.

Підопічні Андрія Шевченка на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі відіграли два м'ячі, однак у підсумку поступилися національній команді Нідерландів - 2:3, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відео Канали Футбол 1,2,3

Автором голів на початку другого тайму став Джорджиніо Вейналдум, який відзначився на 52-й та 59-й хвилинах. На 75-й хвилині Андрій Ярмоленко дальнім ударом у ліву "дев'ятку" скоротив рахунок у матчі, а на 79-й Роман Яремчук ударом головою у правий кут воріт Стекеленбурга відновив паритет у зустрічі після навісу зі стандарту Руслана Малиновського. Однак Дензел Дюмфріс на 85-й хвилині приніс-таки перемогу Нідерландам.

В іншому поєдинку квартету С у Бухаресті (Румунія) збірна Австрії взяла гору над командою Північної Македонії - 2:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент "Карпат" Смалійчук про перемогу Бельгії над Росією: "Ви#бали москалів, що може бути краще?"

17 червня "синьо-жовті" у Бухаресті (Румунія) зустрінуться з Північною Македонією, 21 червня - Австрією.

У плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця у своїх квартетах.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія).

Також читайте: Україна продовжить переговори з УЄФА щодо гасла "Слава Україні! Героям слава!" на формі збірної після Євро-2020, - Павелко

Автор: 

Нідерланди (1553) збірна з футболу (224) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+60
все пишут на западных форумах на данный момент это лучший матч триллер евро 2020 и с лучшим голом Ярмоленко а Нидерланды сильнее нашей за подбором игроков надо признать
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14.06.2021 00:12
+43
Дякую Ахметову та рінатоферштейнерам з НТКУ за відсутність трансляцій ЧЄ2020 у вільному доступі.
Давно вже час обмежити плебсу доступ до безкоштовних задоволень(((
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14.06.2021 00:08
+37
игра супер, чуть чуть не хватило 💪💪💪
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14.06.2021 00:08
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Сторінка 3 з 3
Странные ошибки во всех 3-х голах и это уже у нас закономерность.... Голландия сейчас очень слабая, и с Австрией оранжевые могут влететь им с такой игрой в защите. Ну а у нас порядок - центр поля без 2 опорников - это дыра. И еще раз - спасибо Бущану, Ярмоле и Яремчуку..
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14.06.2021 00:52 Відповісти
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVa8CMEhpT9ObxQ215T2urUjz2_cdt4oyX7mT8N-4bYb9iM_ZsbhRR930DjgHD1tzO1wUuetKVGYZa2oOx_qEP348cjdlUNDv_oqtDiKdkDPa9-h0XnhlPcmccm64oGjyjXnar4xuckC181BhoJZFiM&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

Результат- важливий , звичайно. Але драйв, атмосфера гри - не менш важливі. Українці
щасливі, що наша команда показала достойну гру з непростим суперником. Ну, й форма наша теж дуже гарна
Удачі і перемог попереду!
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14.06.2021 00:52 Відповісти
Для підняття настрою підкину вам пару цитат з німецького каналу АRD:
"Sie sind zurück gekommen" ("Вони повернулися")- про українську команду.
"Das war unterhaltsamste Halbzeit in dieser EM"
"Це був найбільш розважальний тайм в цьому чемпіонаті" - про другий тайм Голландія-Україна. Дякую українській команді за масу емоцій!
Слава Україні! Героям слава https://www.facebook.com/svetlana.mueller.33?__cft__[0]=AZVP2_IoK8p9p-4edcfjhTR18sABEY1htO8kTiu_zGOiHjjU4sQLdiUbYrk2WhHMUCSAGgWWutdTwWpyh3MTufNk2EttMxxV0jNxBhfHGceaiiYSP3LXAViJpOdLM9rZTY6o6dDzguFv8WScCCSNYSGHdgydiW20lwC-9shp3FJX3nujJUyE7hHYsou91slEp9U&__tn__=-UC%2CP-y-R Svitlana Gryn
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14.06.2021 00:57 Відповісти
Играли плохо, но тут нам как поперло, но не до конца...
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14.06.2021 01:03 Відповісти
Смотрел только второй тайм. До гола Ярмоленко было ощущение полной безнадежности. Скованность и неуверенность в себе по-моему это главный недостаток украинской сборной, как и у русских.
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14.06.2021 01:16 Відповісти
А що, москалі вміють грати в копаного м'яча? Для мене то новина!
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14.06.2021 01:41 Відповісти
Да, пахло 3 :0, а получилось 2: 2! Жаль, что не удержали! Пока наши звездные игроки смотрятся не очень!
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14.06.2021 06:49 Відповісти
историческое достижение Чемпионатов Европы в этой игре.
Впервые забито 5 голов во втором тайме после первого сухого
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14.06.2021 01:10 Відповісти
пробежался по кацапским ресурсам - свинособак рвет поносом
аж душа радуется глядя на них. особенно если читать с начала матча...
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14.06.2021 01:15 Відповісти
Дай ссылочки, тоже хочется порадоваться.
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14.06.2021 01:21 Відповісти
Vpn в помощь)
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14.06.2021 01:36 Відповісти
В Одессе VPN для Украинского сайта не нужен, в отличии от Зажопинска-газпромовского.
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14.06.2021 01:53 Відповісти
Угадайте теперь, кто самый высокооплачиваемый тренер по футболу?
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14.06.2021 12:29 Відповісти
чуть чуть не хватило шоб свести в достойную ничью..Хотя конечно лутше чем свиносабки в чистую 3 0 слились более слабой Бельгии
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14.06.2021 01:36 Відповісти
В рейтинге ФИФА Бельгия сейчас самая сильная сборная мира.

Сборная Украины минимально уступила в первом матче Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2462
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14.06.2021 01:42 Відповісти
Просто интересно - а каким образом?!

Она всегда типа сильная. Но чемпионаты выигрывают другие.
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14.06.2021 01:49 Відповісти
Она стабильно сильная - почти всегда выходит в плей-офф и проигрывает только в упорной борьбе в основном минимально... стабильнось признак мастерства - это о них, чего не скажешь ни об аргентинцах с их Месси, ни о бразильцах, ни об итальянцах - эти могут и в группе на оследнем месте оказаться если звезды не так встанут 😉
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14.06.2021 02:20 Відповісти
Ну да... Тот кто СТАБИЛЬНО занимает пятое место, несомненно сильнее тех кто ИНОГДА занимает первое, а иногда - последнее.
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14.06.2021 02:37 Відповісти
Я вижу для вас и ФИФА не авторитет 😉 Ну конечно - у вас же афро-американцев вся команда... куда там бельгийцам с одним Лукаку.
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14.06.2021 02:48 Відповісти
и чё?
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14.06.2021 09:53 Відповісти
А то что у Украины самая легкая группа на Евро. Грех не воспользоваться таким шансом. Когда Германию, Францию и Португалию суют в одну группу начинаешь сомневаться что в УЕФА у людей с головой все в порядке.
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14.06.2021 19:03 Відповісти
у кацапов ещё легче группа, и чё?
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14.06.2021 19:32 Відповісти
Що ж... гідно програли гідному супернику. Тепер тре' брати очки в решті ігор.
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14.06.2021 01:37 Відповісти
Зубы показала наша сборная, вот сама команда, игроки аолю проявили - это факт. Ярмоленко вкатил гол кот. еще в топ ЧЕ войдет и Яремчук. Оба гола трудовых и оба красавца. Бельгийцы три забили но какието блеклые голы.Бущан спасал от стопудовых. Погубила нашу игру эта подлая постсоветская распасовочка в своей штрафной. Это бич всех составов нашей сборной. Наверняка в штабпх соперника знают об этой слабости и рпботают с этим
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14.06.2021 01:45 Відповісти
Чудова гра нашоі збірноі 👍🏼👍🏼👍🏼
Дякуємо пацани , бились як леви 👏🏽👏🏽👏🏽
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14.06.2021 01:45 Відповісти
Тю а шо порошенко в штани ненасрав?
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14.06.2021 01:57 Відповісти
Як завжди обісрався свинопикий.
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14.06.2021 05:36 Відповісти
сам в минулому воротар, але без дрожі з моменту появи в збірній на кіпера дивитись не можу. Якийсь в умат спокійний, якщо сказати не гірше. Третій гол, спочатку пасувати при обороні почав, а потім проспав удар. Не фартовий.
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14.06.2021 02:06 Відповісти
Рахунок не по грі.
Це не Нідерланди виграли, а ми програли.
Нічия була б справедливою.
Мусимо вигравати два наступні матчі і виходити.
Хлопці повинні настроїтися, бо трохо перегоріли, здається.
Які чудові наші голи.
А забиті нам ... Можна спокійно було б уникнути.
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14.06.2021 04:07 Відповісти
Подяка нашим футболістам. Файну гру показали. Не те що ті кацапи з мордору.
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14.06.2021 05:34 Відповісти
если так будем играть с австрией и македонией то из группы выйдем дальше ---СЛАВА УКРАИНЕ --- ШЕВА ПОДГОТОВИЛ ГАРНУ КОМАНДУ
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14.06.2021 06:02 Відповісти
Я думав подивитися матч, а трансляцію в інеті ніде не знайшов. Ну і позорище, в 2021 році...
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14.06.2021 07:34 Відповісти
на сайті букмекера паріматч просто реєструєшься і дивишся, транслюють безкоштовно
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14.06.2021 08:21 Відповісти
Треба заходити на Воля ТВ , потім свій емейл і пароль .
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14.06.2021 08:22 Відповісти
VLC player, качаєш m3u з халявними каналами (наприклад з www.iptvm3ulist.com/) і дивишся. Я так польські канали дивлюсь (в них футбол по TVP1, TVP2, TVP Sport)
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14.06.2021 09:20 Відповісти
Грає збірна України, а гроші отримує головний УРКАЇНЕЦЬ - АХМЕТИК.
Ось така у мухи доля...
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14.06.2021 11:24 Відповісти
http://livetv.sx/enx/
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14.06.2021 11:42 Відповісти
Зато павелко-мудак обосрался(или кто повыше). Контур Украины с Крымом не видно было практически вообще. Тьфу!!
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14.06.2021 07:43 Відповісти
спасибо что не позорно тем более что холланды в фут всегда катали на уровне
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14.06.2021 09:00 Відповісти
по игре конечно счет должен был выглядеть 5-2. Жора Бущан большой молодец!!!
Ну а так-положа руку на сердце другого врядле кто ожидал с Нидерландами...
По крайней мере это не слить 3-0 в день росии у себя дома команде на порядок слабее чем голландцы)) Молодцы!
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14.06.2021 09:15 Відповісти
ПЫСЫ. Голы у нас пошли сразу после замены Марлоса, оттуда же, из его зоны и нам забили...надеюсь, это последний выход его на поле. Ставьте налево Зину а в центр Шапаренко и будет счастье.
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14.06.2021 09:18 Відповісти
програли закономірно. Ще в першому таймі мали програвати 3:0
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14.06.2021 09:24 Відповісти
всім кому мали - ми пробачаємо
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14.06.2021 23:15 Відповісти
Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2447
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14.06.2021 09:40 Відповісти
Euro 2020: mecz Holandia - Ukraina pełen zwrotów akcji. Gol Jarmołenki bramką turnieju?

https://polskieradio24.pl/471/9260/Artykul/2754252,Euro-2020-mecz-Holandia-Ukraina-pelen-zwrotow-akcji-Gol-Jarmolenki-bramka-turnieju-wideo ua

https://twitter.com/i/status/1404181574514524162 jarmolenko
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14.06.2021 09:50 Відповісти
МОЛОДЦЫ однозначно.

Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 2660
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14.06.2021 10:01 Відповісти
https://mobile.twitter.com/eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://mobile.twitter.com/eternalrailway https://mobile.twitter.com/eternalrailway



До 2014-го я жив футболом.
З 14-го він не те що відійшов на другий план - я забув про його існування.
Лише в 18-му вперше згадав і поцікавився "а що там взагалі Динамо і збірна?"
Але почуття зникли. Футбол назавжди залишився там, в минулому житті, на сонячному Евро2012. До війни.

Просто ті часи, коли суперечливий гол англійців, що вибив нас з Евро2012, був найбільшою проблемою України, - пройшли і більше не повернуться.
Літа 2012 вже не буде. В нас 8-й рік тягнеться зима 14-го.
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14.06.2021 10:30 Відповісти
Тим, кому не пощастило побачити цей поєдинок, відповідально скажу: це була блискуча, видовищна й захоплююча гра! Обидві команди були гідні перемоги. На 2 голи, забиті голландцями із майже чесної гри (про другий можна вести суперечки, але не дуже переконливі), українці відповіли бездоганними голами-шедеврами, у найкращому бразільському стилі. 3-й гол був трохи нелогічний, і дуже нагадував 3-й гол італійців у ворота турків. Однак в цілому наш воротар зіграв чудово... В кількох епізодах, що тривали по 5 хв., суперники подовгу розпасовувались, що викликало незадоволення в частини болільників. Але як інакше "нащупати" щілини в обороні противника? Гра була винятково "чистою", футболісти обох команд вели себе чемно й інтелігентно (що зараз рідко побачиш). Голландці після зрівняння рахунку заплакали - на полі й на трибунах... В наступному матчі українці повинні мінімально подолати Македонію (щоб не образити давнього нашого друга, і не спасувати перед Великим Пеле).
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14.06.2021 10:35 Відповісти
Я с вами не согласен про "Обидві команди були гідні перемоги". Нидерландцы играли как гандоны. Толкались, хватали за футболки, ставили подножки и судья (немец. если не ошибаюсь, только отворачивался). Когда забили решающий гол, то повели себя как ссыкуны - тянули время, стопиисят замен, абсолютно не спортивно.
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14.06.2021 11:07 Відповісти
Игру сборной Украины, чтобы посмотреть, гражданин Украины платит гражданину УРкаины Ахметову. Вопрос: "Кто главный верховный правитель Украины?" - народ или Зеленский?...
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14.06.2021 11:19 Відповісти
А давайте ещё я выскажусь + озвучу, как это всё смотрелось по нидерландскому телевиденью .
1. Матч был шикарный. Украинская команда показала характер, волю к победе и какое-никакое мастерство. Отдельный респект и уважуха украинскому голкиперу, благодаря которому счёт 3:2 а не 6:2 (или около того).
2. У нидерландской команды была мощнейшая поддержка. Весь стадион оранжевый + на стадионе был король Виллем-Александр со своей супругой. Шоб вы понимали - короля тут очень любят и уважают. Его день рождения - большой национальный праздник. И тут такая ситуация - король на трибуне, а его соколов мордой по траве вазюкает дворовая команда из страны, которую половина нидерландцев не найдёт на карте. Сказать, что он был очень расстроен - не сказать ничего. Местное ТВ показывало его физиономию во время матча довольно часто.
3. Украинскую команду тут никто не воспринимал за команду вообще. Две закатанные банки оказали эффект ледяного душа. Местные болельщики в соцсетях рассматривают прошедшую игру (несмотря на счёт) как разгромное поражение и позор нидерландской команды.
4. Нидерландцы конкретно пересрали. Всю игру они вели себя грубо - подкаты, хватания за одежду, толчки, подножки. А под конец они начали вести себя абсолютно не спортивно, затягивали время и делали кучу замен. Они конкретно испугались, что им опять закатят.

Вот.
Ну и в заключение - спасибо украинской команде за зрелищный футбол и за двойной щелчок по высоко задранному нидерландскому носу.
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14.06.2021 11:28 Відповісти
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14.06.2021 12:46 Відповісти
вы еще передайте высоко задранным нидерландским носам, что половина Украины не найдёт Нидерланды на карте, и дворовая команда для многих здесь именно нидеры. Ну а их референдум против нас, мы вообще помнить долго будем
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14.06.2021 22:57 Відповісти
ну-ну, не стоит так на них обижаться.
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15.06.2021 11:08 Відповісти
стоит
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15.06.2021 23:53 Відповісти
Наши заняли почетное второе место в матче Украина - Нидерланды.
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14.06.2021 12:20 Відповісти
В первом матче Евро-2020 сборная России отрицательно разгромила команду Бельгии....Бельгия признана недружественной страной. На очереди Финляндия и Дания....Дмитрий Песков заявил, что в Кремле о поражении сборной России ничего не известно...Лукаку, между прочим, говорит на пяти языках: на английском, французском, голландском, немецком, португальском, итальянском и лингала ( язык Конго). А Дзюба, судя по губам, владеет четырьмя словами...
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14.06.2021 12:22 Відповісти
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14.06.2021 12:46 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3595703.html Кращим піарником форми збірної України визнана Кацапія.
Фірма Joma дякує російським ЗМІ, чиновникам та іншим, за збільшення продажів.
Кацапня, звісно - епічні довбо@би.
"Героям Слава" - надруковано на внутрішній стороні коміру, де його ніхто б ніколи не побачив.
А тепер - побачать усі, а заодно їм нагадають про війну і окупацію частини України.
Доречі, зараз ціна 1 888 грн, і немає в наявності...

Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8316

Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3268
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14.06.2021 12:43 Відповісти
А тим часом дипломати з Посольства Британії в Україні на знак підтримки нашої країни вдягли ті самі «бандерівські» футболки збірної України:

Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 1171
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14.06.2021 12:44 Відповісти
За 1500 сегодня предложили, я предложил альтернативный вариант, фото в футболке. За хорошее пиво
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14.06.2021 16:03 Відповісти
Мне игра понравилась. Немного бы уверенности и еще чуть больше удачи.
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14.06.2021 13:28 Відповісти
Збірна України мінімально поступилася в першому матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 9710
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14.06.2021 15:20 Відповісти
Главное не пздеть и играть в футбол, очень многое получалось. Гол реально Ярмоленко гениальный забил. Крученный, с нижним на 5 часов примерно) Защита не успевала просто, или голландцы обкуренные были
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14.06.2021 16:01 Відповісти
Когда 2 пропустили, чакры открылись, дрожь в коленках пропала. Теперь по фигу, терять нечего. Главное Австрию обыграть
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14.06.2021 16:05 Відповісти
З яким задоволенням подивився б гру динамо київ аля 80 роки
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15.06.2021 06:55 Відповісти
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