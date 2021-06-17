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Новости Общество
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субсидия (620) Министерство социальной политики (855)

Субсидии переназначат автоматически, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Субсидии переназначат автоматически, - Минсоцполитики

Более 85% домохозяйств субсидия будет переназначена автоматически, нести дополнительные документы не надо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначение более 2,5 миллионам получателей", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что назначение и начисление жилищных субсидий будет проведено с мая текущего года.

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Для того, чтобы переназначить субсидию, необходимо собрать и обработать информацию о более чем 6 млн человек. Для этого нужно получить данные от десятков банковских учреждений и из реестров прав на движимое и недвижимое имущество, добавили в Минсоцполитики.

"Пока соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации", - подытожили в пресс-службе.

Автор: Ольга Лузан
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Ну хоть избавили людей самим на себя доносить о лишнем имуществе.
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17.06.2021 18:18 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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17.06.2021 18:32 Ответить
"будет в мае" Субсидии переназначат автоматически, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5612
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17.06.2021 18:57 Ответить
не...с мая будут считать...даже если обработают в августе... ( я так понял))))
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17.06.2021 19:27 Ответить
Головоломка. Ціна на газ - від 1.14 за куб з 1.06 (Рішення НКРЕКУ), хоча це відпускна ціна Нафтогазу. Облгази продаватимуть дорожче. Кількість субсидіантів зменшилась, отже люди стали жити краще. 😊 Питання: Чому по илились стогони і зависання? 🤔 😊
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17.06.2021 19:07 Ответить
Ціна на газ у "постачальника останньої надії", яким є "Нафтогаз України", також підвищилася до 11,59 грн./м³. А ось найбільші постачальники газу - компанія "ЙЕ Енергія", а також старі газзбути, що зараз об'еднані під брендот "Твій газзбут", зберігли свої ціни на рівні 7,99 грн./м³.
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17.06.2021 20:41 Ответить
 
 