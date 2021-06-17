Субсидии переназначат автоматически, - Минсоцполитики

Более 85% домохозяйств субсидия будет переназначена автоматически, нести дополнительные документы не надо.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшие недели после поступления от Минфина результатов верификации получателей жилищной субсидии на соответствие новым критериям ее получения, органами социальной защиты населения будет обеспечено автоматическое ее назначение более 2,5 миллионам получателей", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что назначение и начисление жилищных субсидий будет проведено с мая текущего года.

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Для того, чтобы переназначить субсидию, необходимо собрать и обработать информацию о более чем 6 млн человек. Для этого нужно получить данные от десятков банковских учреждений и из реестров прав на движимое и недвижимое имущество, добавили в Минсоцполитики.

"Пока соответствующая информация обобщается Минфином для проведения верификации", - подытожили в пресс-службе.