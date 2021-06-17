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субсидія (465) Міністерство соціальної політики (591)

Субсидії перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Субсидії перепризначать автоматично, - Мінсоцполітики

Понад 85% домогосподарств субсидію буде перепризначено автоматично, нести додаткові документи не треба.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, інформує Цензор.НЕТ.

"У найближчі тижні після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що призначення і нарахування житлових субсидій буде проведено з травня цього року.

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Для того, щоб перепризначити субсидію, необхідно зібрати та опрацювати інформацію про більш ніж 6 млн осіб. Для цього потрібно отримати дані від десятків банківських установ і з реєстрів прав на рухоме і нерухоме майно, додали в Мінсоцполітики.

"Поки відповідна інформація узагальнюється Мінфіном для проведення верифікації", - підсумували в пресслужбі.
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Ну хоть избавили людей самим на себя доносить о лишнем имуществе.
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17.06.2021 18:18 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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17.06.2021 18:32 Відповісти
"будет в мае" Субсидии переназначат автоматически, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5612
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17.06.2021 18:57 Відповісти
не...с мая будут считать...даже если обработают в августе... ( я так понял))))
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17.06.2021 19:27 Відповісти
Головоломка. Ціна на газ - від 1.14 за куб з 1.06 (Рішення НКРЕКУ), хоча це відпускна ціна Нафтогазу. Облгази продаватимуть дорожче. Кількість субсидіантів зменшилась, отже люди стали жити краще. 😊 Питання: Чому по илились стогони і зависання? 🤔 😊
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17.06.2021 19:07 Відповісти
Ціна на газ у "постачальника останньої надії", яким є "Нафтогаз України", також підвищилася до 11,59 грн./м³. А ось найбільші постачальники газу - компанія "ЙЕ Енергія", а також старі газзбути, що зараз об'еднані під брендот "Твій газзбут", зберігли свої ціни на рівні 7,99 грн./м³.
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17.06.2021 20:41 Відповісти
 
 