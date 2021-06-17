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СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном

Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и готова защищать свою позицию в суде.

Об этом пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины, содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень. Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - сказал Дехтяренко.

Смотрите: Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску производство.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Нахрена вы эти заявления делаете?
Послали нах. и точка.
Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
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17.06.2021 19:32
+15
Блдь, нахрена вы пиарите это опущенное кацапоничтожество. Нужно было сказать, что по законам Украины говно подавать в суд не может, потому что оно говно. А раз так, то на нэт и суда нэт.
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17.06.2021 19:33
+7
Было бы с кем судиться.
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17.06.2021 19:31
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Было бы с кем судиться.
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17.06.2021 19:31 Ответить
так, з недорозвинутою істотою, що має зайву чи відсутню хромосому (яку на жаль в Україні слухають такі ж самі) повинні поступити по справедливості - назавжди заборонити в"їзд в Україну!
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17.06.2021 19:37 Ответить
Нахрена вы эти заявления делаете?
Послали нах. и точка.
Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
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17.06.2021 19:32 Ответить
***** шастать тут
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17.06.2021 19:50 Ответить
по нормальному пустить гниду в украину и принять в аеропорту за шпионаж.
А потом закрыть лет на 20, - хай на нарах поет.
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17.06.2021 19:52 Ответить
Блдь, нахрена вы пиарите это опущенное кацапоничтожество. Нужно было сказать, что по законам Украины говно подавать в суд не может, потому что оно говно. А раз так, то на нэт и суда нэт.
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17.06.2021 19:33 Ответить
.....штерн-не только кацапоничтожесво,тут и отмазка про нашу зраду)...
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17.06.2021 19:40 Ответить
А дать алишеру тагиевичу валееву по башке моргенштерном не будет проще?
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17.06.2021 19:34 Ответить
Коротко, четко, ясно. Только уточнить вес "моргенштерна", (ну щоб потім менще було праці по митюю асфальту) СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 4193
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17.06.2021 19:42 Ответить
Макс! Його достатньо назвать в суді правильно - згідно з мовою ЙОГО національності він не "Моргенштерн" а "Чолпон" - "Красотка"! Саме так називається у тюрків Росії Венера - "Ранкова зірка"! (англійський аналог - "Морнінг Стар") СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 5162
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17.06.2021 19:43 Ответить
кацап? нех#й шастать/нехай щастить
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17.06.2021 19:34 Ответить
А що є поцінювачі творчості цього розмальованого чучмєка?
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17.06.2021 19:37 Ответить
И дохера.... Почти 73 процента.
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17.06.2021 19:52 Ответить
Може краще його ліквідувати ?
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17.06.2021 19:37 Ответить
це справа кацапів, що хочуть -т й нехай роблять з ним!
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17.06.2021 19:38 Ответить
А если фуйло начнет судиться, тоже будете? Что за бред вообще? Гражданин вражеской недостраны - никаких исков не принимать.
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17.06.2021 19:38 Ответить
Кацапы - воры
И почему то все себе европейские названия тащят
«Моргенштерн . Из «Энциклопедии оружия» Венделина Бёхайма (1890)
Моргенште́рн (нем. Morgenstern, букв. - «утренняя звезда») - холодное оружиеударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабжённого шипами. Использовался в качестве навершия булав, палиц или кистеней/гасил. Такое навершие сильно увеличивало вес оружия - сам моргенштерн весил более 1,2 кг, что оказывало сильное моральное воздействие на противника, устрашая его своим видом.»
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17.06.2021 19:38 Ответить
А сам орда ордой . Не пускать орду в Украину !!!

СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 7225
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17.06.2021 19:40 Ответить
.с жи,тьфу,низзя,еврейской завуалированностью морды лица...
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17.06.2021 19:45 Ответить
НЕЕТЬ - все таки ОРДА 😀
Алишер Тагирович Валеев родился 17 февраля 1998 года в УфеПо сообщениям MTV, по национальности - «наполовину русский, наполовину башкир». Мать занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру исполнилось 11 лет, его отец умер от цирроза печени в связи с сильным алкоголизмом
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17.06.2021 19:56 Ответить
Учту,насчёт цироза отца печалька,лучше бы до рождения,прости Господи...
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17.06.2021 21:14 Ответить
Софія! Назва булави - "моргенштерн" - це "вторинна" назва "переносне значення"! Первинне - це назва планети Венера у германських племен - "Ранкова зірка"! У слов"ян це "Раніца" "Денниця"! А у тюрка Валєєва - це "Чолпон" ("Красотка") Так іменували не тільки зірку а й молодших дружин (і наложниць) у ханському гаремі!!! СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 720
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17.06.2021 19:50 Ответить
Чолпон Ата - есть город в Киргизии СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 3235
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17.06.2021 19:57 Ответить
Це нічого не значить! Ну назвали місто - "Батько красуні"! А у нас "Біла Церква" є! В якій її НЕМАЄ!
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17.06.2021 20:11 Ответить
А Алма Ата в переводе Город яблок
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17.06.2021 20:15 Ответить
Софія! Не забувайте - я трохи казахську розумію! Не "Город яблок" а "Батько яблук"!
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17.06.2021 20:21 Ответить
Альма - и по венгерски яблоко .
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17.06.2021 20:28 Ответить
Це вони перейняли від половців А половці - тюрки Там де жили мадяри, в ті часи яблук не було (якщо не виключать ту кислючу, з вишню величиною, "парадизку") Їх і зараз толком там немає - вимерзають! А от половці жили південніше і контактували з Північним Кавказом і Кримом - а там яблука були Тому у половців і відповідне слово було
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17.06.2021 20:50 Ответить
Або простiше - "яблуня".
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17.06.2021 21:20 Ответить
"Простіше" - це ЩО?!
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17.06.2021 21:27 Ответить
так его...а еще и Славика Марлоу тоже...ненавижу...
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17.06.2021 19:39 Ответить
Такого ж самого Басту СБУ зеленського-баканова пускає в Україну.
Це співпраця із злочинцем.
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17.06.2021 19:42 Ответить
Тюю...А послати пішаком по "ізвеєстному" маршруту-слабо?!
Ще Мої податки на "судах" скомуниздити!!
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17.06.2021 19:45 Ответить
в принципе он на крым не ехал и сказал - так мена В Украину не пустят.
я бы пустил. б*же, да шо ж там...(вспоминает 5 сек. "песни" тут в Без цензуры...)
о б*же, но все таки - пусть бы ехал.
СБУ тупо опустила скока там сотен человеков шо хотели побросаться взад-вперед под это вот все
не надо так - г*споди, они и так это будут включать Лещенко под окнами и скажут - Ниипет, ты был депетатом. гггг СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 6206
не ну реально - кому тупо оно мешает то? то же если кусок кого-то привезли и бесноватые "прикладываются" - мешеет только тем под чьими окнами шабаш, так шо мне побоку, а поржать - все любим СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 5874
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17.06.2021 19:46 Ответить
Удивительно но все негодяи обращаются именно в этот суд который никак не ликвидируют как вредительский и вредный для Украины. Кстати кто не знает создавал этот так называемый суд Кивалов(********) и это единственный суд в Украине судьи которого не проходили переатестацию после 2014 года,то есть по закону ОАСК это не легитимный орган и все его решения незаконны.
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17.06.2021 19:47 Ответить
спочатку пускають сюди всякий непотріб, а потім судяться
афігенно
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17.06.2021 19:50 Ответить
Але! СБУшники! А шо бы сделали чекисты на вашем месте? Отож... (и вам не стыдно?)
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17.06.2021 19:54 Ответить
Запретите этому подонку навечно въезд в Украину.
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17.06.2021 20:11 Ответить
Лучше деревья Сажайте
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17.06.2021 20:11 Ответить
Багато уваги відморозку кремлядському СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 5350
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17.06.2021 20:17 Ответить
что это вообще за Штерн?
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17.06.2021 20:29 Ответить
А нельзя просто нах послать? Может помочь?
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17.06.2021 20:48 Ответить
Какой судиться? Сразу на подвал чурку лишнехромосомную! СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 2059 СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 1174
А если серьезно - теперь все понимают, что ВСЯ расейская эстрада под управление ФСБ! СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 4294
Можете себе представить, чтобы эстрадный певец какой то страны подавал в суд на спецслужбу другой страны?! СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 6677
Ото ж СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 936
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17.06.2021 21:24 Ответить
ОПЗЖ расстрелять не можем, хоть певцуна попугаем....Печалька....
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17.06.2021 21:42 Ответить
с Бастой посудитесь, вашим любимчиком. или Путен не велели?
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17.06.2021 21:55 Ответить
Я сначала думал что он настящий моргенштерн, а присмотрелся- чурка чуркой.))
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17.06.2021 22:52 Ответить
просто пошліть його нах...
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17.06.2021 23:03 Ответить
"СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном..."

Навфщо судитись? Повісьте падлу на гіляці і все!
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18.06.2021 00:27 Ответить
позорище, не спецслужба...(((((((((((((- судиться с каким-то обкуренным чмом...(((
на это токо и способны скопцы-шпиены.....
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18.06.2021 02:49 Ответить
 
 