СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном
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Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и готова защищать свою позицию в суде.
Об этом пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
"Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках законодательства и в письме, направленном в Министерство культуры и информационной политики Украины, содержится аргументированная позиция, почему СБУ рекомендует включить данное лицо в перечень. Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - сказал Дехтяренко.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Окружной административный суд Киева поступил иск от российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Сейчас суд решает, открывать ли по этому иску производство.
Пожалуйста, подождите...
Послали нах. и точка.
Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
А потом закрыть лет на 20, - хай на нарах поет.
И почему то все себе европейские названия тащят
«Моргенштерн . Из «Энциклопедии оружия» Венделина Бёхайма (1890)
Моргенште́рн (нем. Morgenstern, букв. - «утренняя звезда») - холодное оружиеударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабжённого шипами. Использовался в качестве навершия булав, палиц или кистеней/гасил. Такое навершие сильно увеличивало вес оружия - сам моргенштерн весил более 1,2 кг, что оказывало сильное моральное воздействие на противника, устрашая его своим видом.»
Алишер Тагирович Валеев родился 17 февраля 1998 года в УфеПо сообщениям MTV, по национальности - «наполовину русский, наполовину башкир». Мать занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру исполнилось 11 лет, его отец умер от цирроза печени в связи с сильным алкоголизмом
Це співпраця із злочинцем.
Ще Мої податки на "судах" скомуниздити!!
я бы пустил. б*же, да шо ж там...(вспоминает 5 сек. "песни" тут в Без цензуры...)
о б*же, но все таки - пусть бы ехал.
СБУ тупо опустила скока там сотен человеков шо хотели побросаться взад-вперед под это вот все
не надо так - г*споди, они и так это будут включать Лещенко под окнами и скажут - Ниипет, ты был депетатом. гггг
не ну реально - кому тупо оно мешает то? то же если кусок кого-то привезли и бесноватые "прикладываются" - мешеет только тем под чьими окнами шабаш, так шо мне побоку, а поржать - все любим
афігенно
А если серьезно - теперь все понимают, что ВСЯ расейская эстрада под управление ФСБ!
Можете себе представить, чтобы эстрадный певец какой то страны подавал в суд на спецслужбу другой страны?!
Ото ж
Навфщо судитись? Повісьте падлу на гіляці і все!
на это токо и способны скопцы-шпиены.....