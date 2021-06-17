СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном

Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і готова захищати свою позицію в суді.

Про це прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

"Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і в листі, направленому до Міністерства культури й інформаційної політики України, міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити цю особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України та готові захищати нашу позицію в суді", - сказав Дехтяренко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.

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