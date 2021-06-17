СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном
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Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і готова захищати свою позицію в суді.
Про це прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
"Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і в листі, направленому до Міністерства культури й інформаційної політики України, міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити цю особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України та готові захищати нашу позицію в суді", - сказав Дехтяренко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Послали нах. и точка.
Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
А потом закрыть лет на 20, - хай на нарах поет.
И почему то все себе европейские названия тащят
«Моргенштерн . Из «Энциклопедии оружия» Венделина Бёхайма (1890)
Моргенште́рн (нем. Morgenstern, букв. - «утренняя звезда») - холодное оружиеударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабжённого шипами. Использовался в качестве навершия булав, палиц или кистеней/гасил. Такое навершие сильно увеличивало вес оружия - сам моргенштерн весил более 1,2 кг, что оказывало сильное моральное воздействие на противника, устрашая его своим видом.»
Алишер Тагирович Валеев родился 17 февраля 1998 года в УфеПо сообщениям MTV, по национальности - «наполовину русский, наполовину башкир». Мать занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру исполнилось 11 лет, его отец умер от цирроза печени в связи с сильным алкоголизмом
Це співпраця із злочинцем.
Ще Мої податки на "судах" скомуниздити!!
я бы пустил. б*же, да шо ж там...(вспоминает 5 сек. "песни" тут в Без цензуры...)
о б*же, но все таки - пусть бы ехал.
СБУ тупо опустила скока там сотен человеков шо хотели побросаться взад-вперед под это вот все
не надо так - г*споди, они и так это будут включать Лещенко под окнами и скажут - Ниипет, ты был депетатом. гггг
не ну реально - кому тупо оно мешает то? то же если кусок кого-то привезли и бесноватые "прикладываются" - мешеет только тем под чьими окнами шабаш, так шо мне побоку, а поржать - все любим
афігенно
А если серьезно - теперь все понимают, что ВСЯ расейская эстрада под управление ФСБ!
Можете себе представить, чтобы эстрадный певец какой то страны подавал в суд на спецслужбу другой страны?!
Ото ж
Навфщо судитись? Повісьте падлу на гіляці і все!
на это токо и способны скопцы-шпиены.....