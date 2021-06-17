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СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном

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СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном

Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і готова захищати свою позицію в суді.

Про це прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

"Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і в листі, направленому до Міністерства культури й інформаційної політики України, міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити цю особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України та готові захищати нашу позицію в суді", - сказав Дехтяренко.

Читайте також: Російського репера Моргенштерна внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) до Служби безпеки України про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Зараз суд вирішує, чи відкривати за цим позовом провадження.

Читайте також: Моргенштерна, слава Богу, вирішили не пускати в Україну, а Баста може в'їжджати - закінчився термін заборони, - Ткаченко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+36
Нахрена вы эти заявления делаете?
Послали нах. и точка.
Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
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17.06.2021 19:32
+15
Блдь, нахрена вы пиарите это опущенное кацапоничтожество. Нужно было сказать, что по законам Украины говно подавать в суд не может, потому что оно говно. А раз так, то на нэт и суда нэт.
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17.06.2021 19:33
+7
Было бы с кем судиться.
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17.06.2021 19:31
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Было бы с кем судиться.
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17.06.2021 19:31 Відповісти
так, з недорозвинутою істотою, що має зайву чи відсутню хромосому (яку на жаль в Україні слухають такі ж самі) повинні поступити по справедливості - назавжди заборонити в"їзд в Україну!
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17.06.2021 19:37 Відповісти
Нахрена вы эти заявления делаете?
Послали нах. и точка.
Комментировать иск кацапского дегенерата, это просто себя не уважать.
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17.06.2021 19:32 Відповісти
***** шастать тут
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17.06.2021 19:50 Відповісти
по нормальному пустить гниду в украину и принять в аеропорту за шпионаж.
А потом закрыть лет на 20, - хай на нарах поет.
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17.06.2021 19:52 Відповісти
Блдь, нахрена вы пиарите это опущенное кацапоничтожество. Нужно было сказать, что по законам Украины говно подавать в суд не может, потому что оно говно. А раз так, то на нэт и суда нэт.
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17.06.2021 19:33 Відповісти
.....штерн-не только кацапоничтожесво,тут и отмазка про нашу зраду)...
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17.06.2021 19:40 Відповісти
А дать алишеру тагиевичу валееву по башке моргенштерном не будет проще?
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17.06.2021 19:34 Відповісти
Коротко, четко, ясно. Только уточнить вес "моргенштерна", (ну щоб потім менще було праці по митюю асфальту) СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 4193
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17.06.2021 19:42 Відповісти
Макс! Його достатньо назвать в суді правильно - згідно з мовою ЙОГО національності він не "Моргенштерн" а "Чолпон" - "Красотка"! Саме так називається у тюрків Росії Венера - "Ранкова зірка"! (англійський аналог - "Морнінг Стар") СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 5162
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17.06.2021 19:43 Відповісти
кацап? нех#й шастать/нехай щастить
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17.06.2021 19:34 Відповісти
А що є поцінювачі творчості цього розмальованого чучмєка?
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17.06.2021 19:37 Відповісти
И дохера.... Почти 73 процента.
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17.06.2021 19:52 Відповісти
Може краще його ліквідувати ?
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17.06.2021 19:37 Відповісти
це справа кацапів, що хочуть -т й нехай роблять з ним!
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17.06.2021 19:38 Відповісти
А если фуйло начнет судиться, тоже будете? Что за бред вообще? Гражданин вражеской недостраны - никаких исков не принимать.
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17.06.2021 19:38 Відповісти
Кацапы - воры
И почему то все себе европейские названия тащят
«Моргенштерн . Из «Энциклопедии оружия» Венделина Бёхайма (1890)
Моргенште́рн (нем. Morgenstern, букв. - «утренняя звезда») - холодное оружиеударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабжённого шипами. Использовался в качестве навершия булав, палиц или кистеней/гасил. Такое навершие сильно увеличивало вес оружия - сам моргенштерн весил более 1,2 кг, что оказывало сильное моральное воздействие на противника, устрашая его своим видом.»
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17.06.2021 19:38 Відповісти
А сам орда ордой . Не пускать орду в Украину !!!

СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 7225
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17.06.2021 19:40 Відповісти
.с жи,тьфу,низзя,еврейской завуалированностью морды лица...
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17.06.2021 19:45 Відповісти
НЕЕТЬ - все таки ОРДА 😀
Алишер Тагирович Валеев родился 17 февраля 1998 года в УфеПо сообщениям MTV, по национальности - «наполовину русский, наполовину башкир». Мать занималась цветочным бизнесом. Родители развелись, а когда Алишеру исполнилось 11 лет, его отец умер от цирроза печени в связи с сильным алкоголизмом
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17.06.2021 19:56 Відповісти
Учту,насчёт цироза отца печалька,лучше бы до рождения,прости Господи...
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17.06.2021 21:14 Відповісти
Софія! Назва булави - "моргенштерн" - це "вторинна" назва "переносне значення"! Первинне - це назва планети Венера у германських племен - "Ранкова зірка"! У слов"ян це "Раніца" "Денниця"! А у тюрка Валєєва - це "Чолпон" ("Красотка") Так іменували не тільки зірку а й молодших дружин (і наложниць) у ханському гаремі!!! СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 720
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17.06.2021 19:50 Відповісти
Чолпон Ата - есть город в Киргизии СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 3235
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17.06.2021 19:57 Відповісти
Це нічого не значить! Ну назвали місто - "Батько красуні"! А у нас "Біла Церква" є! В якій її НЕМАЄ!
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17.06.2021 20:11 Відповісти
А Алма Ата в переводе Город яблок
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17.06.2021 20:15 Відповісти
Софія! Не забувайте - я трохи казахську розумію! Не "Город яблок" а "Батько яблук"!
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17.06.2021 20:21 Відповісти
Альма - и по венгерски яблоко .
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17.06.2021 20:28 Відповісти
Це вони перейняли від половців А половці - тюрки Там де жили мадяри, в ті часи яблук не було (якщо не виключать ту кислючу, з вишню величиною, "парадизку") Їх і зараз толком там немає - вимерзають! А от половці жили південніше і контактували з Північним Кавказом і Кримом - а там яблука були Тому у половців і відповідне слово було
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17.06.2021 20:50 Відповісти
Або простiше - "яблуня".
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17.06.2021 21:20 Відповісти
"Простіше" - це ЩО?!
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17.06.2021 21:27 Відповісти
так его...а еще и Славика Марлоу тоже...ненавижу...
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17.06.2021 19:39 Відповісти
Такого ж самого Басту СБУ зеленського-баканова пускає в Україну.
Це співпраця із злочинцем.
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17.06.2021 19:42 Відповісти
Тюю...А послати пішаком по "ізвеєстному" маршруту-слабо?!
Ще Мої податки на "судах" скомуниздити!!
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17.06.2021 19:45 Відповісти
в принципе он на крым не ехал и сказал - так мена В Украину не пустят.
я бы пустил. б*же, да шо ж там...(вспоминает 5 сек. "песни" тут в Без цензуры...)
о б*же, но все таки - пусть бы ехал.
СБУ тупо опустила скока там сотен человеков шо хотели побросаться взад-вперед под это вот все
не надо так - г*споди, они и так это будут включать Лещенко под окнами и скажут - Ниипет, ты был депетатом. гггг СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 6206
не ну реально - кому тупо оно мешает то? то же если кусок кого-то привезли и бесноватые "прикладываются" - мешеет только тем под чьими окнами шабаш, так шо мне побоку, а поржать - все любим СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном - Цензор.НЕТ 5874
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17.06.2021 19:46 Відповісти
Удивительно но все негодяи обращаются именно в этот суд который никак не ликвидируют как вредительский и вредный для Украины. Кстати кто не знает создавал этот так называемый суд Кивалов(********) и это единственный суд в Украине судьи которого не проходили переатестацию после 2014 года,то есть по закону ОАСК это не легитимный орган и все его решения незаконны.
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17.06.2021 19:47 Відповісти
спочатку пускають сюди всякий непотріб, а потім судяться
афігенно
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17.06.2021 19:50 Відповісти
Але! СБУшники! А шо бы сделали чекисты на вашем месте? Отож... (и вам не стыдно?)
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17.06.2021 19:54 Відповісти
Запретите этому подонку навечно въезд в Украину.
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17.06.2021 20:11 Відповісти
Лучше деревья Сажайте
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17.06.2021 20:11 Відповісти
Багато уваги відморозку кремлядському СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 5350
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17.06.2021 20:17 Відповісти
что это вообще за Штерн?
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17.06.2021 20:29 Відповісти
А нельзя просто нах послать? Может помочь?
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17.06.2021 20:48 Відповісти
Какой судиться? Сразу на подвал чурку лишнехромосомную! СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 2059 СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 1174
А если серьезно - теперь все понимают, что ВСЯ расейская эстрада под управление ФСБ! СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 4294
Можете себе представить, чтобы эстрадный певец какой то страны подавал в суд на спецслужбу другой страны?! СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 6677
Ото ж СБУ: Ми готові судитися з Моргенштерном - Цензор.НЕТ 936
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17.06.2021 21:24 Відповісти
ОПЗЖ расстрелять не можем, хоть певцуна попугаем....Печалька....
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17.06.2021 21:42 Відповісти
с Бастой посудитесь, вашим любимчиком. или Путен не велели?
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17.06.2021 21:55 Відповісти
Я сначала думал что он настящий моргенштерн, а присмотрелся- чурка чуркой.))
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17.06.2021 22:52 Відповісти
просто пошліть його нах...
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17.06.2021 23:03 Відповісти
"СБУ: Мы готовы судиться с Моргенштерном..."

Навфщо судитись? Повісьте падлу на гіляці і все!
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18.06.2021 00:27 Відповісти
позорище, не спецслужба...(((((((((((((- судиться с каким-то обкуренным чмом...(((
на это токо и способны скопцы-шпиены.....
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18.06.2021 02:49 Відповісти
 
 