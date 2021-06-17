Проверим, действительно ли Россия хочет стабильных отношений, - заместитель госсекретаря США Нуланд

США создали экспертные группы и проверят, хочет ли Россия стабильных отношений.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы создали пару экспертных групп сейчас, и мы проверим, Россия хочет стабильных отношений, и можем ли мы достичь определенных соглашений по этим вопросам. Как сказал мой президент на пресс конференции, "вкусный ли пудинг узнаем, съев его". И мы еще не знаем, будет ли этот пудинг вкусным или нет - увидим ", - отметила Нуланд.

Она добавила, что США хотят иметь стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

"Мы бы хотели, чтобы прекратилась вредная деятельность против нас, чтобы не было нарушений прав человека, чтобы был положен конец давлению на Украину и на другие страны. Но выбор за Россией. Мы, со своей стороны, говорим, что стабильные и предсказуемые отношения возможны.

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Однако, если нет, то будут последствия, и президент (Джо Байден - ред.) отреагирует, потому что, как он сказал, мы имеем значительный неиспользованный потенциал, который можем применять в случае необходимости для нашей защиты. И поэтому президент хотел такого откровенного разговора ", - пояснила Нуланд.