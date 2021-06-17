Проверим, действительно ли Россия хочет стабильных отношений, - заместитель госсекретаря США Нуланд
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США создали экспертные группы и проверят, хочет ли Россия стабильных отношений.
Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы создали пару экспертных групп сейчас, и мы проверим, Россия хочет стабильных отношений, и можем ли мы достичь определенных соглашений по этим вопросам. Как сказал мой президент на пресс конференции, "вкусный ли пудинг узнаем, съев его". И мы еще не знаем, будет ли этот пудинг вкусным или нет - увидим ", - отметила Нуланд.
Она добавила, что США хотят иметь стабильные и предсказуемые отношения с РФ.
"Мы бы хотели, чтобы прекратилась вредная деятельность против нас, чтобы не было нарушений прав человека, чтобы был положен конец давлению на Украину и на другие страны. Но выбор за Россией. Мы, со своей стороны, говорим, что стабильные и предсказуемые отношения возможны.
Однако, если нет, то будут последствия, и президент (Джо Байден - ред.) отреагирует, потому что, как он сказал, мы имеем значительный неиспользованный потенциал, который можем применять в случае необходимости для нашей защиты. И поэтому президент хотел такого откровенного разговора ", - пояснила Нуланд.
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Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берёз и тополей
Спросите вы у тех солдат
Что под берёзами лежат
И вам ответят их сыны
Хотят ли русскиеХотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берёз и тополей
Спросите вы у тех солдат
Что под берёзами лежат
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские войны..©
Хатят!!
Дедываевавшиеся закончилися!!
Пятиминутка любви…..
Боже, которого нет, ну какая же мерзость
Вся эта ваша духовность, державность, соборность,
Жертвенность, непрекословность, неброскость, недерзость,
Христолюбивость, блаженность, общинность, покорность,
Хоругвеносность, иконность, исконнопосконность,
Золотокупольность ваша, малиновозвонность,
Миропомазанность ваша и первопрестольность
(С коей рифмуется только одна непристойность),
Ваши кокошники, кики, белила, румяна,
Лапти, платки, армяки, сарафаны, кафтаны,
Ферязи, бармы, охабни, куколи и рясы,
Плачи, припевки, притопы, прихлопы, приплясы,
Ваши рубахи в горошек и косоворотки,
Ваши матрешки, окрошки, селедки и водки,
Кислые щи и борщи, и особенно ваши
Гречнево-ячнево-манно-перловые каши,
Ваши рассольники, стольники и балалайки,
Ваши победы и жизньзацаряотдавайки,
Ваши корчаги, кольчуги, шеломы, булаты,
Ваши ватаги, лачуги, хоромы, палаты,
Ваши лубки, колобки, ваши буки и веди,
Ваши снежки, петушки и цепные медведи,
Ваши дубины, судьбины, былины и толки,
Ваши зеленые вина и серые волки,
Ваша зима, хохлома, ваши пяльцы и спицы,
Ваши ладьи, попадьи, фофудьи и жар-птицы,
Дудки, березки, морозки, лисицы и зайцы,
Тройки, венцы, бубенцы и пасхальные яйца,
Сени и валенки, барыни и хороводы,
Семечки, ярмарки, рати, полати, походы,
Ваши просторы, просфоры, гусиные перья,
Стенки на стенки, слободки, стрельцы, подмастерья,
Странники, старцы, ковчежцы, вериги, остроги,
Степи да степи кругом, ямщики и дороги,
Розги, кнуты, поцелуи, земные поклоны,
Черные вороны ваши, а также ворОны,
Черные шапки, разлуки, кручины, лучины,
Свадьбы без радости и мордобой без причины,
Буйные головы в вечном похмельном угаре,
Ваши цари, воеводы, князья и бояре,
Ваши опричники, ключники, плахи, колодки,
Ваши урядники, всадники и околотки,
Ваши устои, герои, турусы, торосы,
Ваши лабазы, приказы, доносы, допросы,
Ширь и сибирь, соловки, кандалы и каналы,
Ваши заветы, запреты, мечты, идеалы,
Все ваши веры, надежды, любви и удачи,
А воспевающие это все - *******!
октябрь 2013