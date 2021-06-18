Перевіримо, чи дійсно Росія хоче стабільних відносин, - заступниця держсекретаря США Нуланд
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США створили експертні групи та перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин.
Про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми створили пару експертних груп зараз, і ми перевіримо, чи Росія хоче стабільних відносин, і чи можемо ми досягти певних угод із цих питань. Як сказав мій президент на пресконференції, "чи смачний пудинг дізнаємося, з'ївши його". І ми ще не знаємо, буде цей пудинг смачним чи ні – побачимо", – зазначила Нуланд.
Вона додала, що США хочуть мати стабільні та передбачувані відносини з Росією.
"Ми б хотіли, щоб припинилася шкідлива діяльність проти нас, щоб не було порушень прав людини, щоб було покладено край тиску на Україну та на інші країни. Але вибір за Росією. Ми, зі свого боку, кажемо, що стабільні і передбачувані відносини можливі.
Однак, якщо ні, то будуть наслідки, і президент (Джо Байден – ред.) відреагує, бо, як він сказав, ми маємо значний невикористаний потенціал, який можемо застосовувати в разі потреби для нашого захисту. І тому президент хотів такої відвертої розмови", – пояснила Нуланд.
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Украинский Сталкер@yapravvsegda
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Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берёз и тополей
Спросите вы у тех солдат
Что под берёзами лежат
И вам ответят их сыны
Хотят ли русскиеХотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берёз и тополей
Спросите вы у тех солдат
Что под берёзами лежат
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские войны..©
Хатят!!
Дедываевавшиеся закончилися!!
Пятиминутка любви…..
Боже, которого нет, ну какая же мерзость
Вся эта ваша духовность, державность, соборность,
Жертвенность, непрекословность, неброскость, недерзость,
Христолюбивость, блаженность, общинность, покорность,
Хоругвеносность, иконность, исконнопосконность,
Золотокупольность ваша, малиновозвонность,
Миропомазанность ваша и первопрестольность
(С коей рифмуется только одна непристойность),
Ваши кокошники, кики, белила, румяна,
Лапти, платки, армяки, сарафаны, кафтаны,
Ферязи, бармы, охабни, куколи и рясы,
Плачи, припевки, притопы, прихлопы, приплясы,
Ваши рубахи в горошек и косоворотки,
Ваши матрешки, окрошки, селедки и водки,
Кислые щи и борщи, и особенно ваши
Гречнево-ячнево-манно-перловые каши,
Ваши рассольники, стольники и балалайки,
Ваши победы и жизньзацаряотдавайки,
Ваши корчаги, кольчуги, шеломы, булаты,
Ваши ватаги, лачуги, хоромы, палаты,
Ваши лубки, колобки, ваши буки и веди,
Ваши снежки, петушки и цепные медведи,
Ваши дубины, судьбины, былины и толки,
Ваши зеленые вина и серые волки,
Ваша зима, хохлома, ваши пяльцы и спицы,
Ваши ладьи, попадьи, фофудьи и жар-птицы,
Дудки, березки, морозки, лисицы и зайцы,
Тройки, венцы, бубенцы и пасхальные яйца,
Сени и валенки, барыни и хороводы,
Семечки, ярмарки, рати, полати, походы,
Ваши просторы, просфоры, гусиные перья,
Стенки на стенки, слободки, стрельцы, подмастерья,
Странники, старцы, ковчежцы, вериги, остроги,
Степи да степи кругом, ямщики и дороги,
Розги, кнуты, поцелуи, земные поклоны,
Черные вороны ваши, а также ворОны,
Черные шапки, разлуки, кручины, лучины,
Свадьбы без радости и мордобой без причины,
Буйные головы в вечном похмельном угаре,
Ваши цари, воеводы, князья и бояре,
Ваши опричники, ключники, плахи, колодки,
Ваши урядники, всадники и околотки,
Ваши устои, герои, турусы, торосы,
Ваши лабазы, приказы, доносы, допросы,
Ширь и сибирь, соловки, кандалы и каналы,
Ваши заветы, запреты, мечты, идеалы,
Все ваши веры, надежды, любви и удачи,
А воспевающие это все - *******!
октябрь 2013