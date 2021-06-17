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Штамм коронавируса "дельта" из Индии обнаружен в Литве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Штамм коронавируса

Коронавирус нового штамма обнаружили у мужчины, который приехал в Литву из Узбекистана.

Об этом сообщила Национальная лаборатория общественного здравоохранения Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Мы отследили всю цепочку приезда этого человека в Литву, мы знаем, где и как он изолировался. Сейчас мы интенсивно сотрудничаем с администрацией компании, в которую этот человек приехал работать", – сказал директор Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

Человек, у которого установили дельта-штамм, прилетел в Вильнюс 31 мая, и сразу же поехал в Клайпеду, где изолировался. Коронавирус у него установили 2 июня во время профилактического тестирования, никаких симптомов во время диагностики у него не было.

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Теперь на COVID-19 будут проверены работники предприятия, на которое приехал работать заразившийся.

Сейчас выясняют, кто сидел в самолете рядом с этим человеком. Этим людям рекомендуют пройти профилактическое тестирование.

Всего в Литве за минувшие сутки подтверждено 104 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека.

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Автор: Ольга Лузан
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