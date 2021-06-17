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Азербайджан хочет купить разработку "Дії"
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Азербайджан заинтересован заказать в Украине разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинским специалистами.
Об этом "Радіо Свобода" стало известно из из ответа на запрос в Офис президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Впрочем, пока неизвестно, сколько Украина может заработать на продаже.
"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет - информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", - сообщили в ведомстве.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что несколько стран уже заказывают в Украине концепт приложения "Дія".
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+7 Дід Василь
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+5 er0re
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+5 Дід Василь
показать весь комментарий17.06.2021 21:32
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Андрюха 4.04 та 4.1.1 напевно вже не підтримуються
олігархом GOOGLE...)))
Скажите мне, что я очень сильно ошибаюсь!!!
https://skeptik.com.ua/o-*******-baze-turtsii-v-azerbajdzhane-zagovoril-erdogan/
Турция и Азербайджан готовы заново отстроить Нагорный Карабах. Накануне Анкара и Баку подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.
Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, выступая парламенте Азербайджана, А турки прекрасные строители с современными технологиями и материалами . И обогнали в этом украинских строителей
у тя была бы власть - ты бы не хотел шоп тя вспоминали с придыханием? а кто с матом - того били бы в/по роже?
просто обычный мужик делает то шо бы делал даже Ку.чмо - вон напр. Путин, у ублюдка триллион баксов, ну даже пусть 200 млрд., ну хочет шоп его помнили. кстати добился, помнят уже как Х*йло))