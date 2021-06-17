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Азербайджан хоче купити розробку "Дії"

Новини Цензор.НЕТ Технології

Азербайджан хоче купити розробку

Азербайджан зацікавлений замовити в Україні розробку мобільного додатку "Дія", створеного українським фахівцями.

Про це "Радіо Свобода" стало відомо з відповіді на запит в офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Втім, поки невідомо, скільки Україна може заробити на продажу.

"З огляду на те, що тривають переговори й остаточних домовленостей про продаж мобільного додатка або технології його розробки поки немає - інформація про можливу вартість від продажу концепту відсутня", - повідомили у відомстві.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що кілька країн вже замовляють в Україні концепт додатку "Дія".

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Топ коментарі
+7
Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 9430
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17.06.2021 21:44
+5
Тобто, по моїх документах тепер будуть "брати крєдіти" щє й в Азербайджанських банках?
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17.06.2021 21:21
+5
А Зеленского с кварталом они не хотят купить?
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17.06.2021 21:32
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На тобі, Боже, що нам не гоже.©
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17.06.2021 21:14 Відповісти
у меня новая версия на андроиде 2015 г. не открывается
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17.06.2021 21:39 Відповісти
могу предположить что ты еще и на 7 винде сидишь Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 4234
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17.06.2021 21:40 Відповісти
А шо_ ще працює і обнову кидають..😁
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17.06.2021 21:46 Відповісти
7-ку уже не поддерживают. как и 8-ку Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 5880
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17.06.2021 22:35 Відповісти
Тюю..В мене підтримується 7 на винді і 7-8 на андрюхі..))
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20.06.2021 08:56 Відповісти
7-я винда - это последняя нормальная! Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 7310 попробуй в 10-ке отключить встроенный антивирус! Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 8159
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17.06.2021 22:35 Відповісти
А зачем?
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17.06.2021 22:53 Відповісти
Так ты поставь другой антивирус и встроенный отключит автоматом, а так это защита для дураков, которые видят знак "Стой, убьёт!" всеравно туда влезут.
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17.06.2021 23:12 Відповісти
7-altimate..))
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20.06.2021 09:00 Відповісти
А якже "Дія" в дії??!!
Андрюха 4.04 та 4.1.1 напевно вже не підтримуються
олігархом GOOGLE...)))
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17.06.2021 21:44 Відповісти
бока нету
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17.06.2021 21:43 Відповісти
Я верно понимаю: и как покупатель - получить доступ к исходнику???
Скажите мне, что я очень сильно ошибаюсь!!!
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17.06.2021 21:16 Відповісти
Тобто, по моїх документах тепер будуть "брати крєдіти" щє й в Азербайджанських банках?
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17.06.2021 21:21 Відповісти
Тупее комментария к этой новости и придумать, наверное, невозможно Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 7296
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17.06.2021 22:33 Відповісти
б*,же, ну вы не понимаете, исходники даже у этого что наш Уважаемый и т д реколамирует Телегу - это гебнявая
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17.06.2021 21:45 Відповісти
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы на территории Азербайджана.

https://skeptik.com.ua/o-*******-baze-turtsii-v-azerbajdzhane-zagovoril-erdogan/
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17.06.2021 21:26 Відповісти
то не тот видать скептик - я читал скептика - срали на статьи НАСА - были-не были, но вы сомневаюсь шо читаль, там тупу, ну, туто, если непонятно - то тупо - ну типо писали скептики и так далее, ну и что? ты понял, нет?
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17.06.2021 21:48 Відповісти
В ходе визита Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. В документе говорится о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также координации действий вооруженных сил и оказании помощи друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.
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17.06.2021 21:53 Відповісти
б*же, так он там хоть сортир построит, как одно жирное говно на континенте, но конечно я Реджета не сравниваю с трусливыс сралинолизом. Эрдоган довольно крепок. Как и все Султаны, с коих останеся только один, но не тор, и не локи, ваши ставки, коммунисты и прочие люди и даже капиталисты, все равно мы всегда победим, блин, канистра бензина уже закончилась даже, где ут ....врфти ой брлызщерль
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17.06.2021 22:09 Відповісти
Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 5465

Турция и Азербайджан готовы заново отстроить Нагорный Карабах. Накануне Анкара и Баку подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.
Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, выступая парламенте Азербайджана, А турки прекрасные строители с современными технологиями и материалами . И обогнали в этом украинских строителей
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17.06.2021 22:51 Відповісти
так усатому мужчине другой вроде тоже усатый - нафиг не надо - просто закрепляется аки Султан то. вот и все.
у тя была бы власть - ты бы не хотел шоп тя вспоминали с придыханием? а кто с матом - того били бы в/по роже?
просто обычный мужик делает то шо бы делал даже Ку.чмо - вон напр. Путин, у ублюдка триллион баксов, ну даже пусть 200 млрд., ну хочет шоп его помнили. кстати добился, помнят уже как Х*йло))
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18.06.2021 08:39 Відповісти
А Зеленского с кварталом они не хотят купить?
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17.06.2021 21:32 Відповісти
та кому потрібне таке гімно. Азербайджан хочет купить разработку "Дії" - Цензор.НЕТ 1184
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17.06.2021 21:33 Відповісти
Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 9430
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17.06.2021 21:44 Відповісти
Уже продано.
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17.06.2021 21:36 Відповісти
"о продаже мобильного приложения или технологии его разработки" - ох и дебилы в ОП-е сидят. Похоже на текст Люси Арестович Азербайджан хоче купити розробку "Дії" - Цензор.НЕТ 7204
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17.06.2021 22:38 Відповісти
технология? сделать запрос к базе данных... все настоящие технологии там буржуйские, и ещё не факт что там с лицензиями все чисто
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17.06.2021 23:59 Відповісти
из наших технологий там только - как заставить кого-то пользоваться таким куском софта с серверами в парашке
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18.06.2021 00:02 Відповісти
Сам Азербайджан так и сказал? 73% не поймут шутку.
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18.06.2021 00:43 Відповісти
 
 