6 704 31
Азербайджан хоче купити розробку "Дії"
Новини Цензор.НЕТ Технології
Азербайджан зацікавлений замовити в Україні розробку мобільного додатку "Дія", створеного українським фахівцями.
Про це "Радіо Свобода" стало відомо з відповіді на запит в офіс президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Втім, поки невідомо, скільки Україна може заробити на продажу.
"З огляду на те, що тривають переговори й остаточних домовленостей про продаж мобільного додатка або технології його розробки поки немає - інформація про можливу вартість від продажу концепту відсутня", - повідомили у відомстві.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що кілька країн вже замовляють в Україні концепт додатку "Дія".
Топ коментарі
+7 Дід Василь
показати весь коментар17.06.2021 21:44
+5 er0re
показати весь коментар17.06.2021 21:21
+5 Дід Василь
показати весь коментар17.06.2021 21:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Андрюха 4.04 та 4.1.1 напевно вже не підтримуються
олігархом GOOGLE...)))
Скажите мне, что я очень сильно ошибаюсь!!!
https://skeptik.com.ua/o-*******-baze-turtsii-v-azerbajdzhane-zagovoril-erdogan/
Турция и Азербайджан готовы заново отстроить Нагорный Карабах. Накануне Анкара и Баку подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.
Об этом заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган, выступая парламенте Азербайджана, А турки прекрасные строители с современными технологиями и материалами . И обогнали в этом украинских строителей
у тя была бы власть - ты бы не хотел шоп тя вспоминали с придыханием? а кто с матом - того били бы в/по роже?
просто обычный мужик делает то шо бы делал даже Ку.чмо - вон напр. Путин, у ублюдка триллион баксов, ну даже пусть 200 млрд., ну хочет шоп его помнили. кстати добился, помнят уже как Х*йло))