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Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Несколько стран уже заказывают у нас концепт

Несколько стран уже заказывают у Украины концепт приложения "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком.

"Сегодня утром мы общались с министром цифровизации нашей страны Михаилом Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт "Дії". Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", - отметил глава государства.

Ранее министр цифровой трансформации заявил, что хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
При этом назвать эти несколько стран ослик таки постеснялся..
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03.06.2021 15:29
+25
Цьому недопрезу збрехати що раз плюнути!!!! Кому ви вірите?????!!!!!!!
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03.06.2021 15:39
+23
что за страны? ГРУ? ФСБ? КГБ?
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03.06.2021 15:29
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что за страны? ГРУ? ФСБ? КГБ?
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03.06.2021 15:29 Ответить
Цьому недопрезу збрехати що раз плюнути!!!! Кому ви вірите?????!!!!!!!
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03.06.2021 15:39 Ответить
я знаю
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03.06.2021 15:40 Ответить
- Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
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03.06.2021 16:43 Ответить
Я тоже подумал "ну, раз заказывают, то скоро хакнут", потому что зекоманда с радостью и гордостью всё сдаст.
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03.06.2021 16:56 Ответить
Туркмения, КНДР, Армяния, Боливия, подконтрольная кацапам Венесуэла
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03.06.2021 17:28 Ответить
При этом назвать эти несколько стран ослик таки постеснялся..
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03.06.2021 15:29 Ответить
Поможем -- Раша и Беларусь.
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03.06.2021 15:31 Ответить
а концерт 95-квартала? те страны не заказывают ? )))
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03.06.2021 15:30 Ответить
"Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский"
_ПНХ, мразь. Вместе с фьодаравым.
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03.06.2021 15:30 Ответить
Папуа Новая Зеляндия?
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03.06.2021 15:34 Ответить
Еще Бенеляндия и Ахмет-Ринуар.
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03.06.2021 15:40 Ответить
Та що там......., сОмалійські пірати!!!!!!!!
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03.06.2021 15:41 Ответить
Заполярная Папуасія.
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03.06.2021 15:41 Ответить
А международные сертификаты безопасности у вас они не спросили? И размещение серверов? И какое отношение сервисы Google Документы имеют к хранению критичной информации?
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03.06.2021 15:35 Ответить
Зато Дубилет под уголовным делом попал. А ведь он тоже много сделал для цифровизации. он в Украине первым ввел обслуживание онлайн.
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03.06.2021 16:12 Ответить
Некоторые страны!!!?
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03.06.2021 15:35 Ответить
Как легко списдеть быдлу 73%? Все просто: нужно назвать ничего необязывающую фразу "несколько стран" и лошары поймут что есть какие-то страны. А по факту, никаких стран желающих слить данные граждан в дыру - просто нет.
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03.06.2021 15:35 Ответить
"В очередь, сукины дети!" закричал зюзя на пытающихся надеть ему штаны...
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03.06.2021 15:40 Ответить
я идиот...
Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4336
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03.06.2021 15:40 Ответить
....а хто би сумнівався!!!!!!!!!!!
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03.06.2021 15:42 Ответить
Мілованов: "А я - дебіл".
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03.06.2021 15:45 Ответить
Хоть с датацентром в параше чи не?
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03.06.2021 15:42 Ответить
идиот
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03.06.2021 15:46 Ответить
блаблабла вавий1й косплеит своего реального папаню из Туркменистана Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 259
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03.06.2021 15:46 Ответить
Мені показалося, що більшість країн уже замовляють концерт. Дивіться щлоб не замовили не Дію.
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03.06.2021 15:46 Ответить
Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", - отметил глава государства.

В тюрьме богатый и бедняк, здоровый и больной
Живут себе спокойно, как за каменной стеной.
Я Вас прошу на отдых к нам: в тюрьме покой и тишь.
Такой покой находят там, такой покой находят там,
Что если даже ходишь там, то всё равно сидишь! (с)
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03.06.2021 15:47 Ответить
Интересуются, - чей кокс такой лютый?!
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03.06.2021 15:48 Ответить
Зеля не путай концепт с продажей данных клиентской базы.Може это у тебя базу требовали,а ты не так понял? Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5986
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03.06.2021 15:49 Ответить
Kto by się spodziewał! (кто бы мог ожидать )
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03.06.2021 15:49 Ответить
Японія напевне?
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03.06.2021 15:50 Ответить
США, Германия и Япония?
Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8242
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03.06.2021 15:50 Ответить
Не може бути цифрова економіка.Ніякі кодери не піднесуть країну.Для сильної економіки.має бути сильна промисловість.А вже в ній ******* технології.
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03.06.2021 15:51 Ответить
За аналогією,якщо п'ять років тому Фьодоров впарював програми схуднення для лохуватих товстунів,це країни,типу Гаїті, Свазіленду й Еритреї..
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03.06.2021 15:55 Ответить
))))))без слів...
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03.06.2021 16:08 Ответить
Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади Источник: https://censor.net/ru/n3269289

сильно сказано
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03.06.2021 16:08 Ответить
т.е. в других "нескольких" странах тупые и не знаюти что подобные эксперименты идут уже давно во всем цивилизованном мире?
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03.06.2021 16:15 Ответить
якій забавний дебіл! був би, аби не глава государства.
"мы не всегда позади, мы..." навіть не в дупі, а вже пішли значно глибше.
Ще раз дякую, дуже дякую 73 виборцям світлого сьогодення за світ кольору несподіванки.
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03.06.2021 16:22 Ответить
Зеленский НЕ КОНЦЕРТАМИ ЗАНИМАЙСЯ ---А УХОДИ !!!
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03.06.2021 16:28 Ответить
Вот смотрю я на эту дию...и никак не могу понять...а в чем сакральный смысл ее?? Приложение тупо дублирует те документы которые у меня УЖЕ есть..
Вот лежит мой загранпаспорт..и вот на экране смартфона он же...но я не могу взять смартфон и поехать к примеру в Словению..я должен взять загранпаспорт..
Вот лежит мой ИИН...и на экране смартфона точно такой же номер...и я его знаю на память...но в банк мне нужно нести копию бумажного ИНН...и еще написать что копия верна и расписаться...

Эта горепрограмма не дает мне ничего кроме того что я уде имею...

Смысл в ней какой??
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03.06.2021 16:29 Ответить
_Та тю ж! А чего ты решил что бандитами это для блага народа задумано? Это - для тотального контроля народа властью. Хотя должно быть наоборот: народ контролирует власть.
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03.06.2021 18:30 Ответить
Who would have expected that ?
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03.06.2021 16:38 Ответить
"Дію" на хліб не намажешь (с)
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03.06.2021 18:37 Ответить
Акція-придбав контраксепцію Дії,свати в подарунок.
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03.06.2021 21:27 Ответить
Особенно интересен функционал, когда Дия "лежит" целыми днями.
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03.06.2021 21:34 Ответить
 
 