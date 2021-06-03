Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский
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Несколько стран уже заказывают у Украины концепт приложения "Дія".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком.
"Сегодня утром мы общались с министром цифровизации нашей страны Михаилом Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт "Дії". Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", - отметил глава государства.
Ранее министр цифровой трансформации заявил, что хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен.
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На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
_ПНХ, мразь. Вместе с фьодаравым.
В тюрьме богатый и бедняк, здоровый и больной
Живут себе спокойно, как за каменной стеной.
Я Вас прошу на отдых к нам: в тюрьме покой и тишь.
Такой покой находят там, такой покой находят там,
Что если даже ходишь там, то всё равно сидишь! (с)
сильно сказано
"мы не всегда позади, мы..." навіть не в дупі, а вже пішли значно глибше.
Ще раз дякую, дуже дякую 73 виборцям світлого сьогодення за світ кольору несподіванки.
Вот лежит мой загранпаспорт..и вот на экране смартфона он же...но я не могу взять смартфон и поехать к примеру в Словению..я должен взять загранпаспорт..
Вот лежит мой ИИН...и на экране смартфона точно такой же номер...и я его знаю на память...но в банк мне нужно нести копию бумажного ИНН...и еще написать что копия верна и расписаться...
Эта горепрограмма не дает мне ничего кроме того что я уде имею...
Смысл в ней какой??