УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15117 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниТехнології
4 270 45
Зеленський (17450) диджиталізація (193) Дія (450)

Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Кілька країн вже замовляють у нас концепт

Кілька країн вже замовляють у України концепт застосунку "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад у Хмельницькому.

"Сьогодні вранці ми спілкувалися з міністром цифровізації нашої країни Михайлом Федоровим, і він сказав, що вже кілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємося вперед", - зазначив глава держави.

Раніше міністр цифрової трансформації заявив, що хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень.

Читайте також: Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток "Дія"

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
При этом назвать эти несколько стран ослик таки постеснялся..
показати весь коментар
03.06.2021 15:29
+25
Цьому недопрезу збрехати що раз плюнути!!!! Кому ви вірите?????!!!!!!!
показати весь коментар
03.06.2021 15:39
+23
что за страны? ГРУ? ФСБ? КГБ?
показати весь коментар
03.06.2021 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что за страны? ГРУ? ФСБ? КГБ?
показати весь коментар
03.06.2021 15:29 Відповісти
Цьому недопрезу збрехати що раз плюнути!!!! Кому ви вірите?????!!!!!!!
показати весь коментар
03.06.2021 15:39 Відповісти
я знаю
показати весь коментар
03.06.2021 15:40 Відповісти
- Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду - разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.
На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
показати весь коментар
03.06.2021 16:43 Відповісти
Я тоже подумал "ну, раз заказывают, то скоро хакнут", потому что зекоманда с радостью и гордостью всё сдаст.
показати весь коментар
03.06.2021 16:56 Відповісти
Туркмения, КНДР, Армяния, Боливия, подконтрольная кацапам Венесуэла
показати весь коментар
03.06.2021 17:28 Відповісти
При этом назвать эти несколько стран ослик таки постеснялся..
показати весь коментар
03.06.2021 15:29 Відповісти
Поможем -- Раша и Беларусь.
показати весь коментар
03.06.2021 15:31 Відповісти
а концерт 95-квартала? те страны не заказывают ? )))
показати весь коментар
03.06.2021 15:30 Відповісти
"Несколько стран уже заказывают у нас концепт "Дії", - Зеленский"
_ПНХ, мразь. Вместе с фьодаравым.
показати весь коментар
03.06.2021 15:30 Відповісти
Папуа Новая Зеляндия?
показати весь коментар
03.06.2021 15:34 Відповісти
Еще Бенеляндия и Ахмет-Ринуар.
показати весь коментар
03.06.2021 15:40 Відповісти
Та що там......., сОмалійські пірати!!!!!!!!
показати весь коментар
03.06.2021 15:41 Відповісти
Заполярная Папуасія.
показати весь коментар
03.06.2021 15:41 Відповісти
А международные сертификаты безопасности у вас они не спросили? И размещение серверов? И какое отношение сервисы Google Документы имеют к хранению критичной информации?
показати весь коментар
03.06.2021 15:35 Відповісти
Зато Дубилет под уголовным делом попал. А ведь он тоже много сделал для цифровизации. он в Украине первым ввел обслуживание онлайн.
показати весь коментар
03.06.2021 16:12 Відповісти
Некоторые страны!!!?
показати весь коментар
03.06.2021 15:35 Відповісти
Как легко списдеть быдлу 73%? Все просто: нужно назвать ничего необязывающую фразу "несколько стран" и лошары поймут что есть какие-то страны. А по факту, никаких стран желающих слить данные граждан в дыру - просто нет.
показати весь коментар
03.06.2021 15:35 Відповісти
"В очередь, сукины дети!" закричал зюзя на пытающихся надеть ему штаны...
показати весь коментар
03.06.2021 15:40 Відповісти
я идиот...
Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
03.06.2021 15:40 Відповісти
....а хто би сумнівався!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
03.06.2021 15:42 Відповісти
Мілованов: "А я - дебіл".
показати весь коментар
03.06.2021 15:45 Відповісти
Хоть с датацентром в параше чи не?
показати весь коментар
03.06.2021 15:42 Відповісти
идиот
показати весь коментар
03.06.2021 15:46 Відповісти
блаблабла вавий1й косплеит своего реального папаню из Туркменистана Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 259
показати весь коментар
03.06.2021 15:46 Відповісти
Мені показалося, що більшість країн уже замовляють концерт. Дивіться щлоб не замовили не Дію.
показати весь коментар
03.06.2021 15:46 Відповісти
Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы двигаемся вперед", - отметил глава государства.

В тюрьме богатый и бедняк, здоровый и больной
Живут себе спокойно, как за каменной стеной.
Я Вас прошу на отдых к нам: в тюрьме покой и тишь.
Такой покой находят там, такой покой находят там,
Что если даже ходишь там, то всё равно сидишь! (с)
показати весь коментар
03.06.2021 15:47 Відповісти
Интересуются, - чей кокс такой лютый?!
показати весь коментар
03.06.2021 15:48 Відповісти
Зеля не путай концепт с продажей данных клиентской базы.Може это у тебя базу требовали,а ты не так понял? Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5986
показати весь коментар
03.06.2021 15:49 Відповісти
Kto by się spodziewał! (кто бы мог ожидать )
показати весь коментар
03.06.2021 15:49 Відповісти
Японія напевне?
показати весь коментар
03.06.2021 15:50 Відповісти
США, Германия и Япония?
Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8242
показати весь коментар
03.06.2021 15:50 Відповісти
Не може бути цифрова економіка.Ніякі кодери не піднесуть країну.Для сильної економіки.має бути сильна промисловість.А вже в ній ******* технології.
показати весь коментар
03.06.2021 15:51 Відповісти
За аналогією,якщо п'ять років тому Фьодоров впарював програми схуднення для лохуватих товстунів,це країни,типу Гаїті, Свазіленду й Еритреї..
показати весь коментар
03.06.2021 15:55 Відповісти
))))))без слів...
показати весь коментар
03.06.2021 16:08 Відповісти
Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади Источник: https://censor.net/ru/n3269289

сильно сказано
показати весь коментар
03.06.2021 16:08 Відповісти
т.е. в других "нескольких" странах тупые и не знаюти что подобные эксперименты идут уже давно во всем цивилизованном мире?
показати весь коментар
03.06.2021 16:15 Відповісти
якій забавний дебіл! був би, аби не глава государства.
"мы не всегда позади, мы..." навіть не в дупі, а вже пішли значно глибше.
Ще раз дякую, дуже дякую 73 виборцям світлого сьогодення за світ кольору несподіванки.
показати весь коментар
03.06.2021 16:22 Відповісти
Зеленский НЕ КОНЦЕРТАМИ ЗАНИМАЙСЯ ---А УХОДИ !!!
показати весь коментар
03.06.2021 16:28 Відповісти
Вот смотрю я на эту дию...и никак не могу понять...а в чем сакральный смысл ее?? Приложение тупо дублирует те документы которые у меня УЖЕ есть..
Вот лежит мой загранпаспорт..и вот на экране смартфона он же...но я не могу взять смартфон и поехать к примеру в Словению..я должен взять загранпаспорт..
Вот лежит мой ИИН...и на экране смартфона точно такой же номер...и я его знаю на память...но в банк мне нужно нести копию бумажного ИНН...и еще написать что копия верна и расписаться...

Эта горепрограмма не дает мне ничего кроме того что я уде имею...

Смысл в ней какой??
показати весь коментар
03.06.2021 16:29 Відповісти
_Та тю ж! А чего ты решил что бандитами это для блага народа задумано? Это - для тотального контроля народа властью. Хотя должно быть наоборот: народ контролирует власть.
показати весь коментар
03.06.2021 18:30 Відповісти
Who would have expected that ?
показати весь коментар
03.06.2021 16:38 Відповісти
"Дію" на хліб не намажешь (с)
показати весь коментар
03.06.2021 18:37 Відповісти
Акція-придбав контраксепцію Дії,свати в подарунок.
показати весь коментар
03.06.2021 21:27 Відповісти
Особенно интересен функционал, когда Дия "лежит" целыми днями.
показати весь коментар
03.06.2021 21:34 Відповісти
 
 