Кілька країн вже замовляють у нас концепт "Дії", - Зеленський
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Кілька країн вже замовляють у України концепт застосунку "Дія".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад у Хмельницькому.
"Сьогодні вранці ми спілкувалися з міністром цифровізації нашої країни Михайлом Федоровим, і він сказав, що вже кілька країн замовляють у нас концепт "Дії". Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємося вперед", - зазначив глава держави.
Раніше міністр цифрової трансформації заявив, що хакеру, який зможе зламати копію "Дії", заплатять мільйон гривень.
Топ коментарі
+32 Привет
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+25 alex orly
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Будь ласка, зачекайте...
На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из‑под консервов на людоеда Мумбо‑Юмбо.» (с)
_ПНХ, мразь. Вместе с фьодаравым.
В тюрьме богатый и бедняк, здоровый и больной
Живут себе спокойно, как за каменной стеной.
Я Вас прошу на отдых к нам: в тюрьме покой и тишь.
Такой покой находят там, такой покой находят там,
Что если даже ходишь там, то всё равно сидишь! (с)
сильно сказано
"мы не всегда позади, мы..." навіть не в дупі, а вже пішли значно глибше.
Ще раз дякую, дуже дякую 73 виборцям світлого сьогодення за світ кольору несподіванки.
Вот лежит мой загранпаспорт..и вот на экране смартфона он же...но я не могу взять смартфон и поехать к примеру в Словению..я должен взять загранпаспорт..
Вот лежит мой ИИН...и на экране смартфона точно такой же номер...и я его знаю на память...но в банк мне нужно нести копию бумажного ИНН...и еще написать что копия верна и расписаться...
Эта горепрограмма не дает мне ничего кроме того что я уде имею...
Смысл в ней какой??