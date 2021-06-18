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Новости Политика Украины
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США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вчерашнюю встречу президентов России и США в Женеве. По его словам, США сдержали обещание не договариваться с Россией об Украине без Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии агентству Reuters.

Министр напомнил, что украинская сторона договаривалась с Белым домом о том, что президенты США и России на встрече не будут заключать никаких договоренностей по Украине.

"Президент (России - ред.) Путин не увидел ... ни одного предложения со стороны США торговаться по украинскому вопросу. И это вопрос принципа, потому что мы договорились с США о том, что никакие соглашения в отношении Украины не будут заключены без Украины, и Америка выполнила свое обещание", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд проинформировала Кулебу о содержании переговоров Байдена и Путина в Женеве, - МИД

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+1
А с чего он взял что не было никаких договоренностей? Так прям о них и скажут если они были)))
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17.06.2021 23:01
+1
Не смешите вы на меня! Путин "мазком" сказал, а вот откуда брали мазок, не сказал!
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18.06.2021 00:37
+1
Кулеба...жги дальше. Интересно, у него есть гражданство сша?
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18.06.2021 00:45
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Это у тебя флаг элэнэрэ?Тыц😂🌷×××
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17.06.2021 22:54 Ответить
А с чего он взял что не было никаких договоренностей? Так прям о них и скажут если они были)))
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17.06.2021 23:01 Ответить
во сча политика-
детский лепет:
сдержали обещание,
не будут обзываться,
если чё - мы не виноваты...
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17.06.2021 23:04 Ответить
если кулебу заставят жрать гавно.....он скажет, что только картошку повыбирал!
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17.06.2021 23:08 Ответить
Соглашение по минским договорам... это только во благо Украины)
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17.06.2021 23:19 Ответить
США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6780
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17.06.2021 23:31 Ответить
без вас договорились... дерьмак в госдеп не может дозвониться... клован тоже на коленях из-за реформ борьбы с коррупцией. вы просто племя лузеров и попрошаек....
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18.06.2021 00:11 Ответить
Не смешите вы на меня! Путин "мазком" сказал, а вот откуда брали мазок, не сказал!
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18.06.2021 00:37 Ответить
Кулеба...жги дальше. Интересно, у него есть гражданство сша?
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18.06.2021 00:45 Ответить
Переговоры были Байден-Хуйло-Кулеба? США додержали обіцянки не домовлятися про Україну без України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8801
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18.06.2021 09:07 Ответить
"Дотримали".
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18.06.2021 09:27 Ответить
 
 