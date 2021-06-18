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США додержали обіцянки не домовлятися про Україну без України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував вчорашню зустріч президентів Росії і США в Женеві. За його словами, США додержали обіцянки не домовлятися з Росією про Україну без України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його коментарі агентству Reuters.
Міністр нагадав, що українська сторона домовлялася з Білим домом про те, що президенти США і Росії на зустрічі не укладатимуть ніяких домовленостей щодо України.
"Президент (Росії - ред.) Путін не побачив ... жодної пропозиції з боку США торгуватися щодо українського питання. І це питання принципу, тому що ми домовилися зі США про те, що ніякі угоди щодо України не будуть укладені без України, і Америка виконала свою обіцянку", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+1 Михаил Титов c5ae85fe
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детский лепет:
сдержали обещание,
не будут обзываться,
если чё - мы не виноваты...