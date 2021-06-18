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США додержали обіцянки не домовлятися про Україну без України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США додержали обіцянки не домовлятися про Україну без України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував вчорашню зустріч президентів Росії і США в Женеві. За його словами, США додержали обіцянки не домовлятися з Росією про Україну без України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його коментарі агентству Reuters.

Міністр нагадав, що українська сторона домовлялася з Білим домом про те, що президенти США і Росії на зустрічі не укладатимуть ніяких домовленостей щодо України.

"Президент (Росії - ред.) Путін не побачив ... жодної пропозиції з боку США торгуватися щодо українського питання. І це питання принципу, тому що ми домовилися зі США про те, що ніякі угоди щодо України не будуть укладені без України, і Америка виконала свою обіцянку", - сказав Кулеба.

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Топ коментарі
+1
А с чего он взял что не было никаких договоренностей? Так прям о них и скажут если они были)))
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17.06.2021 23:01
+1
Не смешите вы на меня! Путин "мазком" сказал, а вот откуда брали мазок, не сказал!
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18.06.2021 00:37
+1
Кулеба...жги дальше. Интересно, у него есть гражданство сша?
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18.06.2021 00:45
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Это у тебя флаг элэнэрэ?Тыц😂🌷×××
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17.06.2021 22:54 Відповісти
А с чего он взял что не было никаких договоренностей? Так прям о них и скажут если они были)))
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17.06.2021 23:01 Відповісти
во сча политика-
детский лепет:
сдержали обещание,
не будут обзываться,
если чё - мы не виноваты...
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17.06.2021 23:04 Відповісти
если кулебу заставят жрать гавно.....он скажет, что только картошку повыбирал!
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17.06.2021 23:08 Відповісти
Соглашение по минским договорам... это только во благо Украины)
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17.06.2021 23:19 Відповісти
США сдержали обещание не договариваться об Украине без Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6780
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17.06.2021 23:31 Відповісти
без вас договорились... дерьмак в госдеп не может дозвониться... клован тоже на коленях из-за реформ борьбы с коррупцией. вы просто племя лузеров и попрошаек....
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18.06.2021 00:11 Відповісти
Не смешите вы на меня! Путин "мазком" сказал, а вот откуда брали мазок, не сказал!
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18.06.2021 00:37 Відповісти
Кулеба...жги дальше. Интересно, у него есть гражданство сша?
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18.06.2021 00:45 Відповісти
Переговоры были Байден-Хуйло-Кулеба? США додержали обіцянки не домовлятися про Україну без України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8801
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18.06.2021 09:07 Відповісти
"Дотримали".
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18.06.2021 09:27 Відповісти
 
 