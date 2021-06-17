РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15238 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
1 643 9
санкции (10626) США (23253) Нуланд (307)

США не будут отменять санкции против России, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США не будут отменять санкции против России, - Нуланд

Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России из-за Украины, останутся в силе.

Об этом заявила в интервью Радио Свобода заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", - отметила Нуланд.

Она добавила, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент назвал Украину как страну, в отношении которой мы имеем большие разногласия с Россией, но, как вы и сказали, Соединенные Штаты твердо привержены - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий, и все это будет продолжаться ", - сказала замгоссекретаря США.

Читайте также: Проверим, действительно ли Россия хочет стабильных отношений, - заместитель госсекретаря США Нуланд

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І на тому дякуємо
показать весь комментарий
17.06.2021 23:28 Ответить
гугл-транслейт? США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд - Цензор.НЕТ 7768
показать весь комментарий
18.06.2021 00:35 Ответить
путєн знову усіх переграв
показать весь комментарий
17.06.2021 23:28 Ответить
США не будут отменять санкции против России, которые вводились из-за Украины, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6236
показать весь комментарий
17.06.2021 23:30 Ответить
Нуланд совсем плоха стала. Цепляется, что бы спасти свою репутацию затейника-демократа всея планеты. А на самом деле, ее специально подставили на должность, что бы носом поводить по итогам деятельности. Хотя у той ни совести, ни сожалений, ничего нет. Социопатка конченая.
показать весь комментарий
18.06.2021 00:58 Ответить
"США не будут отменять санкции против России, - Нуланд"
А ничего, что Россия уже привыкла к существующим санкциям и ей эти санкции , как бы, "по барабану"? Может пора вводить новые, более существенные?
показать весь комментарий
18.06.2021 06:36 Ответить
чому ніхто ще не домовився з Нуланд випускати печиво під її прізвищем? Реально можна бабельця підгрести . Особливо популярним буде в московщині
показать весь комментарий
18.06.2021 08:31 Ответить
"*****" Путін чи не "*****" а "Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России из-за Украины, останутся в силе". (Нуланд - головний "печенькороздавач")
показать весь комментарий
18.06.2021 13:43 Ответить
 
 