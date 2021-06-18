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США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд

Санкції, введені Сполученими Штатами проти Росії через Україну, залишаться в силі.

Про це заявила в інтерв'ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дали чітко зрозуміти, і президент Байден ще раз повторив, що санкції, які були введені проти Росії через Україну, залишатимуться в силі і не будуть послаблюватися, поки Росія не змінить своєї позиції щодо України", - зазначила Нуланд.

Вона додала, що США віддані суверенітету і територіальній цілісності України.

"Президент назвав Україну як країну, відносно якої ми маємо великі розбіжності з Росією, але, як ви і сказали, Сполучені Штати твердо прихильні - як ми і були вже кілька десятиліть - суверенітету, незалежності і територіальній цілісності України. У нас сильні програми підтримки України в області безпеки, економічного розвитку, антикорупційних зусиль, і все це буде тривати", - сказала заступниця держсекретаря США.

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І на тому дякуємо
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17.06.2021 23:28 Відповісти
гугл-транслейт? США не будуть скасовувати санкції проти Росії, - Нуланд - Цензор.НЕТ 7768
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18.06.2021 00:35 Відповісти
путєн знову усіх переграв
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17.06.2021 23:28 Відповісти
США не будут отменять санкции против России, которые вводились из-за Украины, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6236
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17.06.2021 23:30 Відповісти
Нуланд совсем плоха стала. Цепляется, что бы спасти свою репутацию затейника-демократа всея планеты. А на самом деле, ее специально подставили на должность, что бы носом поводить по итогам деятельности. Хотя у той ни совести, ни сожалений, ничего нет. Социопатка конченая.
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18.06.2021 00:58 Відповісти
"США не будут отменять санкции против России, - Нуланд"
А ничего, что Россия уже привыкла к существующим санкциям и ей эти санкции , как бы, "по барабану"? Может пора вводить новые, более существенные?
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18.06.2021 06:36 Відповісти
чому ніхто ще не домовився з Нуланд випускати печиво під її прізвищем? Реально можна бабельця підгрести . Особливо популярним буде в московщині
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18.06.2021 08:31 Відповісти
"*****" Путін чи не "*****" а "Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России из-за Украины, останутся в силе". (Нуланд - головний "печенькороздавач")
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18.06.2021 13:43 Відповісти
 
 