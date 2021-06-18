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Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия сейчас активно распространяет сепаратистские настроения. В частности речь идет о южной части Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть".
По его словам, РФ распространяет пропаганду перед выборами.
"Российская Федерация строит перед выборами систему распространения своего, скажем так, сепаратистского настроя на нашей южной границе. Это Николаевская, Херсонская и Одесская области", - сказал Данилов.
Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому.
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+34 Scorpman Y
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+16 Макс Полиграф
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Пожалуйста, подождите...
Чи не половина Польщі зараз обговорює виставку озброєнь в Україні, цілком фахово обговорюють ідеї, макети, ракети, безпілотники, тощо... Там є розумні думки... Майже на всіх сайтах... А тут запостив старезну фотку, як рашисти наших тисячі і тисячі повбивали, а наші нібито їхнім двом носи розбили - і ціла юрба радісно слину пускає і лайкає. Жалюгіддя.
Запость відкриту фотку ракети чи бронемашини, чи безпілотника. Дай відкриті характеристики. Запропонуй подавати ідеї на адресу виробника, без детального відкритого обговорення, поясни, що так треба робити, щоб ворог не отримував інформацію. Вже буде якась користь. Серед сотень чи тисяч дурних чи неграмотних присланих ідей знайдеться і інша, така, яка змусить фахівців задуматися, бо колективний розум завжди сильніший...
да и толп 73% "сметунов" не видно.. которым это не нравится.. и которые общещали "смести этого клоуна, если что-то пойдет не так"))
Ключові слова! В Донецьку з цього розпочиналося. Спочатку прийняли "подарунок" від московитів, так звану "царь пушку". Потім москальський чобіт топтав українську землю!
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Они тоже собираются потом в Украину выехать, как бывшие донецкие власти?
У пана Данілова не вистачило мужності сказати, що це розгул російських трубадурів на Півдні України - це повний провал СБУ.
И вы хотите чтобы это нравилось? Чтобы люди не смотрели по сторонам?
Такий вигляд шо то ми при владі та в РНБО і тепер маємо вчинити якісь дії