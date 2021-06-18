Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно поширює сепаратистські настрої. Зокрема, йдеться про південну частину України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".

За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.

"Російська Федерація вибудовує перед виборами систему поширення свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська і Одеська області", - сказав Данілов.

Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.

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