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Новини Політика України
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Данілов (1189) Миколаївська область (1845) Одеська область (2489) росія (47340) сепаратизм (752) Херсонщина (4363)

Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно поширює сепаратистські настрої. Зокрема, йдеться про південну частину України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".

За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.

"Російська Федерація вибудовує перед виборами систему поширення свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська і Одеська області", - сказав Данілов.

Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" в Запорізькій області. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
всего 2 года у власти бесноватый вовка-шут и его кумовья - и СНОВА сепаратистские настроения в Украине.. как при януковоще.. Совпадение? Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 411
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18.06.2021 00:27
+21
а сейчас страной управляют ермаки, портновы, татаровы и прочие расейские агенты.. по прямому назначению зеленского
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18.06.2021 00:45
+16
"местные власти отказываются противодействовать этому" - это что еще за бред? моментальный арест местных властей за работу на расейского агрессора! Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 7496
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18.06.2021 00:32
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всего 2 года у власти бесноватый вовка-шут и его кумовья - и СНОВА сепаратистские настроения в Украине.. как при януковоще.. Совпадение? Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 411
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18.06.2021 00:27 Відповісти
Проффесор риганал, Зеля теж риганал.
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18.06.2021 00:30 Відповісти
Вы абсолютно правы. Клоун раньше прислуживал регионалам , кривляясь на корпоративах, потом на Интере, потом обсИрая Украину в Квартале и кремлёвских сериалах.... А сейчас он заменил регионалов и успешно разваливает Украину по сценарию кремлёвской крысы.....
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18.06.2021 07:29 Відповісти
"Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому...." А як це? А влада де, там їх тільки по одній корупції можна пов'язати з конфіскацією.. Повинен бути негайно прийнятий закон про колаборацію і державну зраду і бідкатись перестанете!
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19.12.2021 08:38 Відповісти
Пост з червня 2019 року. Причому його достовірність під питанням. Невже немає більше чим гордитися, як тільки поширювати казочки типу ярошівських візиток?
Чи не половина Польщі зараз обговорює виставку озброєнь в Україні, цілком фахово обговорюють ідеї, макети, ракети, безпілотники, тощо... Там є розумні думки... Майже на всіх сайтах... А тут запостив старезну фотку, як рашисти наших тисячі і тисячі повбивали, а наші нібито їхнім двом носи розбили - і ціла юрба радісно слину пускає і лайкає. Жалюгіддя.
Запость відкриту фотку ракети чи бронемашини, чи безпілотника. Дай відкриті характеристики. Запропонуй подавати ідеї на адресу виробника, без детального відкритого обговорення, поясни, що так треба робити, щоб ворог не отримував інформацію. Вже буде якась користь. Серед сотень чи тисяч дурних чи неграмотних присланих ідей знайдеться і інша, така, яка змусить фахівців задуматися, бо колективний розум завжди сильніший...
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18.06.2021 05:12 Відповісти
хотел ответить,но передумал
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18.06.2021 09:33 Відповісти
Ой,******. Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 6243
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18.06.2021 07:34 Відповісти
Чудова фотка!....
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18.06.2021 07:44 Відповісти
краще б ти, данілов, працював ветеринаром.
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18.06.2021 00:29 Відповісти
тебя подлечыть нужно? рога подрезать или копыпа?
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18.06.2021 00:36 Відповісти
тебе там быть привычнее, кацапстанец
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18.06.2021 01:22 Відповісти
Во дбл !!! До 2014-года по Донбассу и Луганской обл. ОТКРЫТО ездили на бусах, джипах, по поселкам-селам агенты фсб кацапии и вербовали себе сторонников из простого люда !!!
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18.06.2021 00:30 Відповісти
а сейчас страной управляют ермаки, портновы, татаровы и прочие расейские агенты.. по прямому назначению зеленского
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18.06.2021 00:45 Відповісти
во-во.... сепары в высших эшелонах власти, а представь что делается на местах !!!
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18.06.2021 00:52 Відповісти
а разве не этого хочет "простой нарИд", приведший этих сепаров во власть 2 года назад?Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 7308

да и толп 73% "сметунов" не видно.. которым это не нравится.. и которые общещали "смести этого клоуна, если что-то пойдет не так"))
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18.06.2021 00:59 Відповісти
Когда я впервые после 5 месяцев приехал с Лугандона домой в Киев ( я уехал на войну сразу с Майдана), то я посмотрел по сторонам и сказал - Зачем мы воюем там, зачем нужен был Майдан - мы уже проиграли...вернее - эти овцы что остались тут, дома - ВСЕ похерили !!! это конец ... и это был 2015 год...
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18.06.2021 01:14 Відповісти
и как ты ошибся, все это произошло в апреле 2019
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18.06.2021 03:27 Відповісти
Всі воюють за територію. Бо, якщо не буде території, де жити українцям?!
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18.06.2021 09:35 Відповісти
Да потому что во все времена дело было не в овцах, а в пастухах.
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18.06.2021 10:48 Відповісти
а зачем нам сбу и снбо в таком случае?
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18.06.2021 06:01 Відповісти
"местные власти отказываются противодействовать этому" - это что еще за бред? моментальный арест местных властей за работу на расейского агрессора! Россия распространяет сепаратистские настроения в южных областях Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 7496
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18.06.2021 00:32 Відповісти
СБУ на местах не работает
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18.06.2021 00:49 Відповісти
хм.. вы ошибаетесь, сбу работает только не на Украину !!! а на фсб и еще на свой карман..ПДРСЫ
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18.06.2021 01:26 Відповісти
При Порохе они сцались. При клоуне им в лучшем случае пох...
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18.06.2021 07:44 Відповісти
Все логічно. Якщо ворога не перемагати та не зупиняти, то він йде далі. А ху#лу потрібна вся Україна. Ми ж не знаємо, скільки часу він дав дєрьмаку на цю операцію.
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18.06.2021 00:34 Відповісти
пока #ОПУ зе! прикрывает агент єрмакъ, то не речь не только "южных областях" - Киев только по недоработке этого агента до сих пор думает, что он столица Украины.
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18.06.2021 00:36 Відповісти
Ещё ни одна территория куда всунула сюрло кремлевская банда не стала жить лучше, чем до..
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18.06.2021 00:36 Відповісти
Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому...
Ключові слова! В Донецьку з цього розпочиналося. Спочатку прийняли "подарунок" від московитів, так звану "царь пушку". Потім москальський чобіт топтав українську землю!
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18.06.2021 00:36 Відповісти
телеканал наш работает..мацковский патриархат работает..жопоблок работает..
--
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18.06.2021 00:39 Відповісти
+шариковцы
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18.06.2021 00:40 Відповісти
Сколько лет этого не было. А чем собственно СБУ занято?
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18.06.2021 00:41 Відповісти
да всегда это было..
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18.06.2021 00:41 Відповісти
Та канешна.... пасть отрыть боялись..
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18.06.2021 03:29 Відповісти
тем же..что и при порошенко..
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18.06.2021 00:42 Відповісти
ТА! ТИ! ШО! Фігассє , і 8 років не пройшло як когось роздуплило нарешті.
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18.06.2021 00:43 Відповісти
а тепер українською
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18.06.2021 00:46 Відповісти
Поувольнять всех кто не работает . В чем проблема ?
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18.06.2021 00:51 Відповісти
Куда все это катится?
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18.06.2021 01:12 Відповісти
Он также добавил, что местные власти отказываются противодействовать этому.Источник: https://censor.net/ru/n3272161

Они тоже собираются потом в Украину выехать, как бывшие донецкие власти?
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18.06.2021 01:15 Відповісти
особенно успешно - через свои фракции слуга народа и опзж
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18.06.2021 01:20 Відповісти
в че . демократизаторов нет в Украине!?))...за что бабки такие народ им отстегивает?))...пусть гонят к поребрику недовольных, там хорошо, там чай растет, и там, на болотцах, их корни исторические..))
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18.06.2021 01:46 Відповісти
Скоріш за все співробітники СБУ знову "погрузли в економіці" ( в рєшалові різних економічних конфліктів), розслідуючи різного роду економічні злочини, тим самим штучно підміняють собою органи національної поліції. А тому у працівників СБУ не вистачає часу займатися безпекою нашої країни.


У пана Данілова не вистачило мужності сказати, що це розгул російських трубадурів на Півдні України - це повний провал СБУ.
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18.06.2021 03:48 Відповісти
Следует гнать такие власти которые способствуют распространению на юге страны своей уродливой информации
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18.06.2021 04:31 Відповісти
Тому що не приймаються закони,які захищають українців та цілістність терріторії України,наприклад позбавлення громадянства та депортація на )(уйло Орду.
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18.06.2021 06:27 Відповісти
Что можно ждать от сбу/фсб живущих одним организмом, теми же нелюстированными сексотами и нарративами? А где взять иных? Человеческий материал весь совковый, продажный, лживый, прикормленный, побитый идеологической молью. Какой уж есть, такой и лечить надо. В условиях совка, социальные лифты работали только для детей коммунистов и сексотов. Остальных пытались затоптать еще в школах. Евреи ныли и отправлялись в свой Израиль. Украинцам бежать было только по распределению в Россию. А россиянам этого и хотелось, заселяя в наши кабинеты наших начальников своих умников и прочих держиморд. Надо знать свою историю.
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18.06.2021 06:41 Відповісти
Яке рнбо такі і сєпарьі(((
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18.06.2021 06:56 Відповісти
Все знаете... и нихера не делаете. Данилов, Вы кто?
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18.06.2021 07:10 Відповісти
Мне кажется что скорее политика правительства Украины усиливает сепаратиские настроения на востоке Украины.Корупция,воровство, беззаконие увеличение налогов и цен вместо развития экономики страны,обнищание народа при увеличении зарплат и т.д. вот основная складовая недовольствия народа.
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18.06.2021 07:19 Відповісти
Лучше вас, провластных придурков, никто так не может настраивать народ против себя. Что хорошего делается для людей? Старики нищие, молодежь без работы, а если и есть работа, то зарплаты такие, что и одному прожить надо на всем экономить. А цены? Тарифы? Впечатление такое что все сошли с ума!Мясо, курица, масло- дороже чем в Польше, Чехии... Коммуналка тоже! Даже в ордло она копеечная по сравнению с нашей!!!!А доходы людей у нас ниже в разы по сравнению с Европой!
И вы хотите чтобы это нравилось? Чтобы люди не смотрели по сторонам?
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18.06.2021 07:49 Відповісти
Не нужно путать. Раша распространяет отнюдь не "сепаратистские " настроения. Она распространяет рашистские, постсоветские, коллаборантные, имперские настроения.
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18.06.2021 08:13 Відповісти
УПЦ МП распространяет такие настроения.
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18.06.2021 08:24 Відповісти
ну то може даніло когось посадить за таке розпалювання?? чи як?
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18.06.2021 09:47 Відповісти
Ну так увольняйся с работы, если не можешь справится. Местную власть назначает ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! Все рычаги воздействия у него есть.
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18.06.2021 09:59 Відповісти
Добре що ти нам розповів.
Такий вигляд шо то ми при владі та в РНБО і тепер маємо вчинити якісь дії
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18.06.2021 11:21 Відповісти
А де ж СБУ? Де ж дружбан президента баканов? На канікулах?
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18.06.2021 13:13 Відповісти
Вот так выходишь на Екатерининскую площадь Одессы, смотришь на Памятник основателям Одессы и прям насыщаешься украинским патриотизмом...
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19.12.2021 11:43 Відповісти
 
 