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Росія поширює сепаратистські настрої в південних областях України, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно поширює сепаратистські настрої. Зокрема, йдеться про південну частину України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі шоу "Право на владу".
За його словами, РФ поширює пропаганду перед виборами.
"Російська Федерація вибудовує перед виборами систему поширення свого, скажімо так, сепаратистського настрою на нашому південному кордоні. Це Миколаївська, Херсонська і Одеська області", - сказав Данілов.
Він також додав, що місцева влада відмовляється протидіяти цьому.
Топ коментарі
+34 Scorpman Y
показати весь коментар18.06.2021 00:27
+21 Scorpman Y
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+16 Макс Полиграф
показати весь коментар18.06.2021 00:32
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Будь ласка, зачекайте...
Чи не половина Польщі зараз обговорює виставку озброєнь в Україні, цілком фахово обговорюють ідеї, макети, ракети, безпілотники, тощо... Там є розумні думки... Майже на всіх сайтах... А тут запостив старезну фотку, як рашисти наших тисячі і тисячі повбивали, а наші нібито їхнім двом носи розбили - і ціла юрба радісно слину пускає і лайкає. Жалюгіддя.
Запость відкриту фотку ракети чи бронемашини, чи безпілотника. Дай відкриті характеристики. Запропонуй подавати ідеї на адресу виробника, без детального відкритого обговорення, поясни, що так треба робити, щоб ворог не отримував інформацію. Вже буде якась користь. Серед сотень чи тисяч дурних чи неграмотних присланих ідей знайдеться і інша, така, яка змусить фахівців задуматися, бо колективний розум завжди сильніший...
да и толп 73% "сметунов" не видно.. которым это не нравится.. и которые общещали "смести этого клоуна, если что-то пойдет не так"))
Ключові слова! В Донецьку з цього розпочиналося. Спочатку прийняли "подарунок" від московитів, так звану "царь пушку". Потім москальський чобіт топтав українську землю!
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Они тоже собираются потом в Украину выехать, как бывшие донецкие власти?
У пана Данілова не вистачило мужності сказати, що це розгул російських трубадурів на Півдні України - це повний провал СБУ.
И вы хотите чтобы это нравилось? Чтобы люди не смотрели по сторонам?
Такий вигляд шо то ми при владі та в РНБО і тепер маємо вчинити якісь дії