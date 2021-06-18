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Данилов (1056) минские соглашения (3216)

Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов

Украина не будет отменять Минские соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

"Мы их (минские соглашения, - ред) не денонсируем. С минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, как они есть… (невозможно, - ред). С наличием российских танков, генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы - это нонсенс, это невозможно", - сказал Данилов.

Он отметил, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры.

"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет . . . (Кот Матроскин, Простоквашино).

В аспекте этой новости вышеуказанная фраза звучит так :

Чтобы что-то денонсировать, надо сначала что-то ратифицировать, а никакой ратификации Верховный Совет Украины никаких "Минских соглашений" не делал . . .

Что такое "Минские соглашения" с точки зрения международного права ? Международный договор ? Нет. Это политическая декларация, как Будапештский меморандум. Как русские им вытерлись, так и мы вытремся "Минскими соглашениями", когда Украина будет к этому готова в военном, финансовом, дипломатическом и психологическом плане. Вот и всё.

И вообще, Украина - независимое государство. Независимость предусматривает, что никто извне не может диктовать нам наше конституционное устройство. Поэтому россия, Франция и Германия не будут рассказывать нам, какие статусы мы должны давать кускам нашей территории, какие и когда выборы проводить, кому должна подчиняться правоохранительная система (Киеву или местным властям) и т.д. В этом смысле "Минские соглашения" тупо противоречат Конституции Украины, Акту провозглашения независимости Украины и прочим основополагающим документам нашей страны.
Поэтому идут они на...., эти "Минские соглашения". Они нужны временно, по формуле Ницше, который говорил :
"Дипломатия - это поглаживание бешеной собаки, пока ей не сплетут намордник".
Мы и коллективный Запад сейчас поглаживаем фашистскую россию, а тем временем аккуратно и основательно плетём ей намордник. Хотелось бы быстрее, но быстро только кошки родятся, как говорил товарищ Бендер.
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18.06.2021 01:48
+12
Устав от евреев, сажусь покурить и думаю грустно и мрачно,

что Бог, поспешил свою книгу дарить, народ подобрал неудачно... (с)
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18.06.2021 01:33
+10
слушай.. вот не ври а !?... это Договор , ПОЛНОЦЕННЫЙ, где стоят подписи почти ВСЕХ с джи 7, и нужно только в нужном векторе их ВСЕХ нагнуть показав всему Миру - да это балаболы !!!
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18.06.2021 01:41
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Правила форума Совет форумчан
У Украины нет ЯО, не забывайте.
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18.06.2021 01:32 Ответить
Зато у Украины есть - БУДАПЕШТСКИЙ договор !!! (о нем как-то все предатели забыли и вносят в уши неЛохам - что это просто простая бумажка !!! а вот минск - это пздц как важно !!!)
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18.06.2021 01:35 Ответить
Там не договор, а меморандум. Который совершенно спокойно можно использовать в качестве туалетной бумаги теперь.
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18.06.2021 01:38 Ответить
слушай.. вот не ври а !?... это Договор , ПОЛНОЦЕННЫЙ, где стоят подписи почти ВСЕХ с джи 7, и нужно только в нужном векторе их ВСЕХ нагнуть показав всему Миру - да это балаболы !!!
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18.06.2021 01:41 Ответить
Ну, нагни. Попробуй. Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов - Цензор.НЕТ 1083
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18.06.2021 01:42 Ответить
Уже нагнули.
Порушення Будапештського меморандуму привело до створення ЯЗ Іраном та КНДР.
COVID-19 теж можна вважати наслідком порушення Будапештського меморандуму, тому що то є бактеріологічна зброя.
Справа в тому, що порушення Будапештського меморандуму привело до недовіри міжнародним нормативним документам.
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18.06.2021 13:29 Ответить
Только одна страна нарушила меморандум, все остальные соблюдают по сей день. Но есть проблема, в меморандуме не указана ответственность за нарушение взятых обязательств. Так что на сегодня есть просто факт - ********* науршил Будапештский меморандум. Больше работать не с чем.
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18.06.2021 09:24 Ответить
Навіщо ці розмови? Якби цей договір працював, то невже Порошенко би підписав такі погані Мінські домовленності? Ні.
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18.06.2021 05:52 Ответить
Порошенко подписал, то что бьІл вьІнужден подписать под давлением пуйла Оланда и Меркель. Иначе орда полезла бьІ в глубь УкраиньІ и жертв бьІ бьІло немеряно. Теперь положение УкрпаиньІ гораздо лучше, пусть теперь думают те, кто рвался и дорвался до власти.
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18.06.2021 08:23 Ответить
Ще потрібно розібратись, чому він бАльшой пАлітік підписав ті угоди.
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18.06.2021 13:41 Ответить
Патамушта олекса мацкаль- великий воен потерялся в складах жонкиной юбки и не успел на передовую, а так бы ВСУ под москвой бы уже были - знамо дело
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18.06.2021 15:30 Ответить
Якщо навіть його винудили, то це не означає, що Україні не потрібно виконувати їх. Хоч би і інший президент прийшов. Самі повинні розуміти.
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18.06.2021 19:03 Ответить
Всем пох на яо.
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18.06.2021 06:54 Ответить
за кого голосовал?
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18.06.2021 02:41 Ответить
Генеральный Секретарь Политбюро СНБО огласил своё решение.
Что, в общем, не так плохо. Население должно, в конце концов, понять: страной правят никакой не Зеленский и не Ермак.
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18.06.2021 01:32 Ответить
Устав от евреев, сажусь покурить и думаю грустно и мрачно,

что Бог, поспешил свою книгу дарить, народ подобрал неудачно... (с)
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18.06.2021 01:33 Ответить
О чем договариваться? кремлю нужна вся Украина
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18.06.2021 01:44 Ответить
Причём без украинцев.
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18.06.2021 01:47 Ответить
Ні, з українцями. Вже не пам'ятаю хто - чи такий собі караганов, чи хтось інший з москви сказав десь в 2010, що "нам нужны украинские человеческие ресурсы".
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18.06.2021 08:15 Ответить
Рыгать не будет?
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18.06.2021 01:49 Ответить
а так же Белорусь и страны Балтии но это только начало восстановления совка....
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18.06.2021 07:38 Ответить
Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет . . . (Кот Матроскин, Простоквашино).

В аспекте этой новости вышеуказанная фраза звучит так :

Чтобы что-то денонсировать, надо сначала что-то ратифицировать, а никакой ратификации Верховный Совет Украины никаких "Минских соглашений" не делал . . .

Что такое "Минские соглашения" с точки зрения международного права ? Международный договор ? Нет. Это политическая декларация, как Будапештский меморандум. Как русские им вытерлись, так и мы вытремся "Минскими соглашениями", когда Украина будет к этому готова в военном, финансовом, дипломатическом и психологическом плане. Вот и всё.

И вообще, Украина - независимое государство. Независимость предусматривает, что никто извне не может диктовать нам наше конституционное устройство. Поэтому россия, Франция и Германия не будут рассказывать нам, какие статусы мы должны давать кускам нашей территории, какие и когда выборы проводить, кому должна подчиняться правоохранительная система (Киеву или местным властям) и т.д. В этом смысле "Минские соглашения" тупо противоречат Конституции Украины, Акту провозглашения независимости Украины и прочим основополагающим документам нашей страны.
Поэтому идут они на...., эти "Минские соглашения". Они нужны временно, по формуле Ницше, который говорил :
"Дипломатия - это поглаживание бешеной собаки, пока ей не сплетут намордник".
Мы и коллективный Запад сейчас поглаживаем фашистскую россию, а тем временем аккуратно и основательно плетём ей намордник. Хотелось бы быстрее, но быстро только кошки родятся, как говорил товарищ Бендер.
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18.06.2021 01:48 Ответить
зе-мудак
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18.06.2021 02:41 Ответить
нет, он не мудак, если его поставили во главе стада овец. Он - баран.
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18.06.2021 04:14 Ответить
Не треба ані сідати, ані домовлятися. Треба не красти, зміцнювати армію і проводити патріотичну пропаганду. І чекати слушної нагоди.
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18.06.2021 08:16 Ответить
с одной оговоркой. Украина, следи за руками, никогда не будет готова в военном, финансовом, дипломатическом и психологическом плане. Бла-бла уже проходили и не раз, и не три. И это не уныние или психоз. Это понимание реалий, а у Вас - блажь, фиговым листом накрытая, потому что из ничего не делается и не появляется что то. Плестись тридцать лет в обозе кого либо или чего либо, распродав все и вся и усиливая эту распродажу каждый год, не создает условия для усиления настроений позитивных, а негативные такая ситуация кратно множит. Жить слабым умишком, но горланить громко на площади - увещевать лохов. Вы еще сами не знаете - к чему это приведет в ближайшем будущем))
Потому что не появился в Украине независимый от партий богачей человек, ибо идет деградация общества на всех уровнях и не только в Украине, если посмотреть на тенденции.
Монстры, в окружении которых находится Украина - не призраки. Все государства Земли вынуждены существовать в сотрудничестве или зависимости. На то заточена история по двадцать первый век включительно.
Вот и пресловутое НАТО... В него возьмут лишь тогда, когда конфликт между америкой и китаем войдет в решающую фазу, то есть когда для противопоставления рашке нужна будет толпа голодных рабов. Думаете, кто то оглянется на вашу "независимость"?
Все эти цитатники ваши, анахронизмы из прошлых эпох. Кстати, это лишний раз доказывает, что попытка убедить других можете лишь использовав ...третьих, а не самостоятельно.
Чел - слаб, глуп и продажен.
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18.06.2021 04:12 Ответить
"Чел - слаб, глуп и продажен."
***
Це в тебе на підсвідомому рівні, по Фрейду. Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов - Цензор.НЕТ 3929
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18.06.2021 13:46 Ответить
Чел- слаб,глуп и продажен. Чел относительно себя ты все верно сказал, но обобщать - это ре твое, потому, что слаб, глуп и продажен
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18.06.2021 15:34 Ответить
Вы абсолютно правы. И это понимают и Запад, и кремлёвская крыса.... Хотелось бы ,чтобы это начал понимать бывший корпоративный юморист - пианист...
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18.06.2021 07:20 Ответить
Скоріш за все він це вже давно зрозумів.
Тепер треба щось робити, змінювати, зміцнювати ... і т.д.
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18.06.2021 10:10 Ответить
Отлично сказано!
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18.06.2021 12:13 Ответить
Интересно, как можно "договориться" с маньяком и садистом ?
Способ один: сделать ему больно.
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18.06.2021 02:34 Ответить
зе-уроды
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18.06.2021 02:39 Ответить
риторика правильная, главное как при этом действовать
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18.06.2021 02:39 Ответить
Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов - Цензор.НЕТ 3159
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18.06.2021 03:46 Ответить
мозги захимиченные стероидами)) Как у Кивы.
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18.06.2021 04:16 Ответить
Дурня! Вірастюк завжди розмовляє українською, навіть в російськомовних шоу.
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18.06.2021 14:25 Ответить
как их денонсировать, если Америка кумекает - не надо это делать...
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18.06.2021 03:57 Ответить
Денонсировать можно только международные договоры и соглашения, прошедшие процедуру имплементации. Минские соглашения никто не имплементировал!
Минские соглашения это тоже самое, что Будапештский меморандум - просто писулька, трындеж между сторонами оформленный на бумаге
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18.06.2021 09:38 Ответить
Під Будапештським меморандумом стоять підписи керівників держав.
Під Мінськими угодам стоять підписи шантрапи, які навіть не мали повноважень підписувати той документ.
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18.06.2021 13:49 Ответить
Під Мінськими угодам стоять підписи шантрапи)))) какой уровень договоренности, такие и подписи. а ты хотел, что бы на справки из сельсовета ставил подпись премьер-министр? Минск утвердили на СБ ООН, это круче всех будапештских бумаг.
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18.06.2021 14:52 Ответить
Х*йло, спрятавшись за ядерным оружием и заложниками, ежедневно доказывает, что любым международным договором можно подтереться. Демократический мир просто обязан доказать, что расплата за это неизбежна, и никакое оружие не поможет. Тут нет ничего невозможно, с совком всё получилось. Надо просто довести дело до конца.
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18.06.2021 04:12 Ответить
вы не врубаетесь в то, что сейчас происходит и живете по еврейским лекалам, шановный. Базар в Женеве был не по поводу Украины, она на уровне с Сирией. Главное предстоят новые испытания народам мира. Подошла опасность конфликта Китая и Америки, Запада и Востока. Возможно, России дали полгода на определение - с кем она.
Так или иначе, тупая плешивая голова будет пытаться усидеть на двух стульях, но выбор рано или поздно свершится. Все будет зависеть от внутренней обстановки в Китае.
Там понесется и мы будем в НАТО однозначно.
Другое дело - на кой, в этом случае)))
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18.06.2021 04:24 Ответить
Маячня. Китай, який заблокував будь-які прояви демократії у себе, падає без збуту товарів на Захід. Щоб хоча б тішити вялічіє і задурити рядового китайця, пояснюючи йому, чому раптом стало погано жити, компартійна олігархія щось там випихує в космос, на базі технологій 60-70 років, які Рашка продає китайцям, бо потребує грошей, щоб підтримувати штани - а продавати більше нічого...
Оце і вся філософія.
Максимальна шкода, яку Китай може вчинити - це напад на Тайвань. Проте шкода для самого Китаю буде фатальною.
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18.06.2021 05:21 Ответить
Я бы рассмотрела расклад Китай- раша- США
В этой комбинации Китаю нужна Сибирь , на фига ему воевать с США через океан - с покупателем его товаров ? А вот заполнить Сибирь китайцами - это историческая задача . Потому и рожать по три ребёнка разрешили - у них каждый год по 100 млн населения будет прибавляться.

Раша в этой комбинации очень слаба. И сама, трясущимися рученками будет хвататься за помощь США., ХОТЬ И НАДУВАЕТ ЩЕКИ ,
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18.06.2021 06:00 Ответить
Не смеши малорос. Сколько Китай прибрал дальневосточной земли, ни в кремле ни в самом Китае не знают. На Дальнем Востоке на одного славянина на сто китайцев.
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18.06.2021 08:30 Ответить
Потрібно почитати демографію і урбанізацію Китаю. По даних ООН населення Китаю з 2050 року почне зменшуватися, відповідно в Індії теж. Також середній віковий ценз китайця буде зростати. Також потрібно знати, що Китай має національні проблеми - уйгури, Тібет, внутрішня Монголія.
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18.06.2021 13:59 Ответить
Китайцев где-то 1,5 млрд
Плюс 300 млн без паспортов
И им разрешили иметь по три ребёнка
Вы считаете , что 1,8 млрд перестанут рожать детей?

Да они нацелились ПУСТУЮ СИБИРЬ ЗАСЕЛИТЬ 😀😀😀
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18.06.2021 14:02 Ответить
Це абсолютно не так.
Китай не є самодостатньою економікою, бо потребує не тільки ресурсів, а й збуту ширпотребу, який він здебільшого продукує. Продукував. Переважно на замовлення західних компаній та під їх наглядом. Серйозні фірми не купують китайських станків та ін. Вони купують американське, японське, німецьке, південнокорейське, канадське, швейцарське, французьке, британське обладнання, бо воно точне і надійне. Китай власними силами продукує лише низькотехнологічні речі. Так, продукує у великих масштабах. І це величезний маховик. Щоб розкрутити його, потрібно було багато часу і ресурсів. Проте щоб заставити хитатися маховик, достатньо пригальмувати його і штовхнути. Таким поштовхом для Китаю є світова нестабільність. Потужним ударом вже був COVID. Проте люди сиділи вдома і замовляли на Aліекспресі. Тобто, це ще не удар. Проте якщо Китай хоч десь застосує силу - від нього відвернуться всі. Світ легко проживе без товарів класу "все за 1 доллар" чи "3 штуки за 10 долларів". А Китай - ні. Бо це маховик. Він споживає ресурси, і щоб заробити на них, має експортувати. Впаде китайський експорт - впаде Китай. Китай не витримає жодної війни, бо вона негайно зупинить експорт, негайно дасть масові соціальні проблеми і вибух зсередини. Ось чому Китай постійно дуже уникає жодного тертя і протиріч.
Неможливий також глибокий альянс Росії та Китаю. Незважаючи на природні ресурси Росії, Китаю вони не будуть потрібні, якщо не буде збуту на Захід, бо купівельна спроможність Росії досить низька. І вона падає.
Достатньо згадати про СССР і створений ним "Совєт Економічєской Взаімопомощі" в в соціалістичному концтаборі. Що б не продукував СЭВ, було набагато гіршої якості, ніж західна продукція. Це всього за десяток років призвело до глибокого банкрутства та краху всієї системи. Диктаторські, авторитарні режими завжди приречені, це, можна сказати, закон природи. Вони можуть перекачувати ресурси один до одного і назад, проте на кожному колі вони втрачатимуть, маховик захитається і впаде. Головне, щоб він, падаючи, не придушив, не зруйнував менші країни, які є поблизу - Україну, демократичний Тайвань, тощо.
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18.06.2021 14:32 Ответить
чтоб не убивали наших ребят, договариваться... то есть он признал что идут на поводу у коцапни и террористов
с таким подходом его договорят... что потом разгребать не одному президенту
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18.06.2021 05:58 Ответить
убийством наших ребят, его заставили пойти на условия сепаров... молодец, далеко пойдет
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18.06.2021 06:00 Ответить
Пока **** будет держать армию у западных границ , китайцы съедят рашу сзади . И никто хутину не поможет , бо развал раши будет приветствовать весь мир ,
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18.06.2021 06:15 Ответить
Как раз США и не позволит Китаю съесть Рашку. Американцы боятся Китая куда больше.
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18.06.2021 06:44 Ответить
А как должна была путлеровская пропоганда назвать минские соглашения ?
Поражение Путина?

Фильтруй базар ! В то время рашка наступала а армии небыло и остановить нужно было любой ценой (с минимум потерь человеческих жизней) чтоб выиграть время !
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18.06.2021 07:32 Ответить
"Чтобы не убивали наших ребят"- это первый пункт Минских соглашений.

Надо заставить }{уйло его выполнить, а после этого говорить об остальных пунктах. Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов - Цензор.НЕТ 3517
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18.06.2021 07:39 Ответить
От Минских договорняков надо отказываться и начинать переговоры с чистого листа.
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18.06.2021 07:52 Ответить
начну из далека - а что у нас с законодательной базой института гражданства в том числе и
двойного/тройного/пятирного...... ??? что у нас с избирательной системой в плане права быть
кандидатом ??? а у нас как был мутняк так и остался.... а дело в том что вместо этого мутняка
нужна чёткая и определённая позиция что во времена совка была неестественная миграция
масс и целых народов и этносов в результате которой огромные территории заселялись неко-
ренными этносами и эту ситуацию использует бывшая метрополия для ведения гибридных
войн с отламыванием кусов территорий то есть мы должны базироваться на формуле террито
рии наши население нет.
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18.06.2021 07:52 Ответить
и не просто должны мы уже вынуждены базироваться на этой формуле или Украину
присоединят к дыре
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18.06.2021 08:08 Ответить
Уже всем должно быть понятно, что бумажка с подписями каких-то случайных элементов, называемая "минскими договоренностями", никакого юридического значения не имеет ни по какому праву - в первую очередь согласно международному праву, по которому топчется и на которое срет Йухло. Так как можно денонсировать то, чего на самом деле юридически не существует?
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18.06.2021 08:28 Ответить
Украини потрибен ядер...., тоди ЕС та НАТО буде проситись в Украину
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18.06.2021 12:04 Ответить
"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО. Источник: https://censor.net/ru/n3272164

ПО ПЕРШЕ ПОТРІБЕН НОВИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ, ПОРОХ ПІДІЙДЕ Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов - Цензор.НЕТ 2757
А ПО ДРУГЕ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ ДОМОВЛЯТИСЬ З КРЕМЛЯДДЮ НІ ПРО ЩО -
ВОНИ РОЗУМІЮТЬ ТІЛЬКИ СИЛУ, А ЗЛИТИ ЇМ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ БАГАТО
РОЗУМУ НЕ ТРЕБА.
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18.06.2021 12:14 Ответить
Чи не так хоче Данілов -

Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов - Цензор.НЕТ 4776
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18.06.2021 12:16 Ответить
ГрвноКаманДьор
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18.06.2021 14:16 Ответить
Найвеличніший!...
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18.06.2021 14:22 Ответить
Когда говорят "мы за то, чтоб не убивали наших ребят" - это окно овертона к капитуляции...Потому что , чтоб не убивали надо , чтоб противник понял почему ему это не выгодно ажникак.... Что потери в бою немыслимые, что недовольство в обществе нарастает..что международная система блокирует экономику, банковские операции, приём самолётов и судов... открывает уголовные дела по финансам... Вот это всё сначала. А уж договариваться - потом....
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18.06.2021 12:32 Ответить
Коли б паРашу в 2014 році пішло 10 тисяч 200-х і 20-30 тисяч 300-х тоді був би ефект.

А що ми мали - "там наші люди".
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18.06.2021 14:19 Ответить
Минские соглашения предотвратили полный разгром ВСУ, остановили наступление орков на восточную часть Украины и дали время Украине собраться с силами. Никакой другой роли и целей у этих "соглашений" не было, нет и не будет.
А т.к. драгоценное время, со дня заключения минских соглашений, было использовано бездарно и предательски (это самое подходящее слово в условиях войны), то теперь только и остается бэкать и мэкать: "Мы их не денонсируем ..."
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18.06.2021 12:40 Ответить
Ти згадай, що було в Україні до 2013 року - багатовекторність, пацифізм, нейтралітет, мижєбратья.

Чому сьогодні нема цих лозунгів?
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18.06.2021 14:06 Ответить
Не понял твою мысль. При чем тут "что было ДО 2013 г...."? При чем тут какие-то лозунги?
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18.06.2021 15:31 Ответить
"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО. Без денонсации , но с минскими посиделками и договорами- убито было окололо 15000 тысяч
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18.06.2021 13:20 Ответить
Україні потрібна військова доктрина по принципу Ізраїлю чи Швейцарії.
Кожен громадянин(ка) України повинен знати, що робити у випадку війни. Загальна військова повинність, коли по релігійним переконаннях не береш зброю в руки будеш в госпіталі горшки носити або виконувати інші роботи. У випадку ухилення від військової служби строге покарання після чого позбавлення громадянства.
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18.06.2021 14:15 Ответить
Так Зещлюхи криком кричать, що вони - злочинні?!
Як же так, бобіки?
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18.06.2021 14:17 Ответить
ветеринар данилов знат, что делат.
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18.06.2021 14:41 Ответить
У украинцев есть прекрасная возможность строчить на цензоре, а не защищать свою страну
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18.06.2021 19:47 Ответить
 
 