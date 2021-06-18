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Київ не буде денонсувати мінські угоди, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна не скасовуватиме мінські угоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.
"Ми їх (мінські угоди. – Ред.) не денонсуємо. З мінськими угодами треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати їх у тому вигляді, як вони є ... (неможливе. – Ред.). З наявністю російських танків, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори - це нонсенс, це неможливо", - сказав Данілов.
Він зазначив, що Україна виступає за припинення війни і переговори.
"Щоб не вбивали наших хлопців. Ми за те, щоб сідати і домовлятися", - додав секретар РНБО.
Топ коментарі
+23 Володимир Логойда
показати весь коментар18.06.2021 01:48
+12 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар18.06.2021 01:33
+10 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар18.06.2021 01:41
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Будь ласка, зачекайте...
Порушення Будапештського меморандуму привело до створення ЯЗ Іраном та КНДР.
COVID-19 теж можна вважати наслідком порушення Будапештського меморандуму, тому що то є бактеріологічна зброя.
Справа в тому, що порушення Будапештського меморандуму привело до недовіри міжнародним нормативним документам.
ПолитбюроСНБО огласил своё решение.
Что, в общем, не так плохо. Население должно, в конце концов, понять: страной правят никакой не Зеленский и не Ермак.
что Бог, поспешил свою книгу дарить, народ подобрал неудачно... (с)
В аспекте этой новости вышеуказанная фраза звучит так :
Чтобы что-то денонсировать, надо сначала что-то ратифицировать, а никакой ратификации Верховный Совет Украины никаких "Минских соглашений" не делал . . .
Что такое "Минские соглашения" с точки зрения международного права ? Международный договор ? Нет. Это политическая декларация, как Будапештский меморандум. Как русские им вытерлись, так и мы вытремся "Минскими соглашениями", когда Украина будет к этому готова в военном, финансовом, дипломатическом и психологическом плане. Вот и всё.
И вообще, Украина - независимое государство. Независимость предусматривает, что никто извне не может диктовать нам наше конституционное устройство. Поэтому россия, Франция и Германия не будут рассказывать нам, какие статусы мы должны давать кускам нашей территории, какие и когда выборы проводить, кому должна подчиняться правоохранительная система (Киеву или местным властям) и т.д. В этом смысле "Минские соглашения" тупо противоречат Конституции Украины, Акту провозглашения независимости Украины и прочим основополагающим документам нашей страны.
Поэтому идут они на...., эти "Минские соглашения". Они нужны временно, по формуле Ницше, который говорил :
"Дипломатия - это поглаживание бешеной собаки, пока ей не сплетут намордник".
Мы и коллективный Запад сейчас поглаживаем фашистскую россию, а тем временем аккуратно и основательно плетём ей намордник. Хотелось бы быстрее, но быстро только кошки родятся, как говорил товарищ Бендер.
Потому что не появился в Украине независимый от партий богачей человек, ибо идет деградация общества на всех уровнях и не только в Украине, если посмотреть на тенденции.
Монстры, в окружении которых находится Украина - не призраки. Все государства Земли вынуждены существовать в сотрудничестве или зависимости. На то заточена история по двадцать первый век включительно.
Вот и пресловутое НАТО... В него возьмут лишь тогда, когда конфликт между америкой и китаем войдет в решающую фазу, то есть когда для противопоставления рашке нужна будет толпа голодных рабов. Думаете, кто то оглянется на вашу "независимость"?
Все эти цитатники ваши, анахронизмы из прошлых эпох. Кстати, это лишний раз доказывает, что попытка убедить других можете лишь использовав ...третьих, а не самостоятельно.
Чел - слаб, глуп и продажен.
***
Це в тебе на підсвідомому рівні, по Фрейду.
Тепер треба щось робити, змінювати, зміцнювати ... і т.д.
Способ один: сделать ему больно.
Минские соглашения это тоже самое, что Будапештский меморандум - просто писулька, трындеж между сторонами оформленный на бумаге
Під Мінськими угодам стоять підписи шантрапи, які навіть не мали повноважень підписувати той документ.
Так или иначе, тупая плешивая голова будет пытаться усидеть на двух стульях, но выбор рано или поздно свершится. Все будет зависеть от внутренней обстановки в Китае.
Там понесется и мы будем в НАТО однозначно.
Другое дело - на кой, в этом случае)))
Оце і вся філософія.
Максимальна шкода, яку Китай може вчинити - це напад на Тайвань. Проте шкода для самого Китаю буде фатальною.
В этой комбинации Китаю нужна Сибирь , на фига ему воевать с США через океан - с покупателем его товаров ? А вот заполнить Сибирь китайцами - это историческая задача . Потому и рожать по три ребёнка разрешили - у них каждый год по 100 млн населения будет прибавляться.
Раша в этой комбинации очень слаба. И сама, трясущимися рученками будет хвататься за помощь США., ХОТЬ И НАДУВАЕТ ЩЕКИ ,
Плюс 300 млн без паспортов
И им разрешили иметь по три ребёнка
Вы считаете , что 1,8 млрд перестанут рожать детей?
Да они нацелились ПУСТУЮ СИБИРЬ ЗАСЕЛИТЬ 😀😀😀
Китай не є самодостатньою економікою, бо потребує не тільки ресурсів, а й збуту ширпотребу, який він здебільшого продукує. Продукував. Переважно на замовлення західних компаній та під їх наглядом. Серйозні фірми не купують китайських станків та ін. Вони купують американське, японське, німецьке, південнокорейське, канадське, швейцарське, французьке, британське обладнання, бо воно точне і надійне. Китай власними силами продукує лише низькотехнологічні речі. Так, продукує у великих масштабах. І це величезний маховик. Щоб розкрутити його, потрібно було багато часу і ресурсів. Проте щоб заставити хитатися маховик, достатньо пригальмувати його і штовхнути. Таким поштовхом для Китаю є світова нестабільність. Потужним ударом вже був COVID. Проте люди сиділи вдома і замовляли на Aліекспресі. Тобто, це ще не удар. Проте якщо Китай хоч десь застосує силу - від нього відвернуться всі. Світ легко проживе без товарів класу "все за 1 доллар" чи "3 штуки за 10 долларів". А Китай - ні. Бо це маховик. Він споживає ресурси, і щоб заробити на них, має експортувати. Впаде китайський експорт - впаде Китай. Китай не витримає жодної війни, бо вона негайно зупинить експорт, негайно дасть масові соціальні проблеми і вибух зсередини. Ось чому Китай постійно дуже уникає жодного тертя і протиріч.
Неможливий також глибокий альянс Росії та Китаю. Незважаючи на природні ресурси Росії, Китаю вони не будуть потрібні, якщо не буде збуту на Захід, бо купівельна спроможність Росії досить низька. І вона падає.
Достатньо згадати про СССР і створений ним "Совєт Економічєской Взаімопомощі" в в соціалістичному концтаборі. Що б не продукував СЭВ, було набагато гіршої якості, ніж західна продукція. Це всього за десяток років призвело до глибокого банкрутства та краху всієї системи. Диктаторські, авторитарні режими завжди приречені, це, можна сказати, закон природи. Вони можуть перекачувати ресурси один до одного і назад, проте на кожному колі вони втрачатимуть, маховик захитається і впаде. Головне, щоб він, падаючи, не придушив, не зруйнував менші країни, які є поблизу - Україну, демократичний Тайвань, тощо.
с таким подходом его договорят... что потом разгребать не одному президенту
Поражение Путина?
Фильтруй базар ! В то время рашка наступала а армии небыло и остановить нужно было любой ценой (с минимум потерь человеческих жизней) чтоб выиграть время !
Надо заставить }{уйло его выполнить, а после этого говорить об остальных пунктах.
двойного/тройного/пятирного...... ??? что у нас с избирательной системой в плане права быть
кандидатом ??? а у нас как был мутняк так и остался.... а дело в том что вместо этого мутняка
нужна чёткая и определённая позиция что во времена совка была неестественная миграция
масс и целых народов и этносов в результате которой огромные территории заселялись неко-
ренными этносами и эту ситуацию использует бывшая метрополия для ведения гибридных
войн с отламыванием кусов территорий то есть мы должны базироваться на формуле террито
рии наши население нет.
присоединят к дыре
ПО ПЕРШЕ ПОТРІБЕН НОВИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ, ПОРОХ ПІДІЙДЕ
А ПО ДРУГЕ У ЦІЙ СИТУАЦІЇ ДОМОВЛЯТИСЬ З КРЕМЛЯДДЮ НІ ПРО ЩО -
ВОНИ РОЗУМІЮТЬ ТІЛЬКИ СИЛУ, А ЗЛИТИ ЇМ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ БАГАТО
РОЗУМУ НЕ ТРЕБА.
А що ми мали - "там наші люди".
А т.к. драгоценное время, со дня заключения минских соглашений, было использовано бездарно и предательски (это самое подходящее слово в условиях войны), то теперь только и остается бэкать и мэкать: "Мы их не денонсируем ..."
Чому сьогодні нема цих лозунгів?
Кожен громадянин(ка) України повинен знати, що робити у випадку війни. Загальна військова повинність, коли по релігійним переконаннях не береш зброю в руки будеш в госпіталі горшки носити або виконувати інші роботи. У випадку ухилення від військової служби строге покарання після чого позбавлення громадянства.
Як же так, бобіки?