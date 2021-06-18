3 368 49
День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В США 19 июня будет отмечаться национальный день независимости — праздник в честь отмены рабства в Соединенных Штатах. Соответствующее объявление сделал американский президент Джо Байден.
Как передает Цензор.НЕТ, трансляция велась на сайте Белого дома.
"День, в который мы вспоминаем пятно на морали, невероятно огромное, которое оставило в истории страны рабство и продолжает оставлять", — заявил Байден в Белом доме, подписывая закон об учреждении такого праздника.
Ранее Сенат США проголосовал за введение нового федерального праздника 19 июня. Он посвящен отмене рабства в стране в 1865 году, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства. В этом штате праздник 19 июня существует уже более 40 лет.
Топ комментарии
+15 Welt Schmerz
показать весь комментарий18.06.2021 02:14
+12 Colt
показать весь комментарий18.06.2021 02:19
+9 Colt
показать весь комментарий18.06.2021 03:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Иначе такие, как Трамп будут пытаться сеять хаос на этой волне.
А потом как всегда - узурпировать власть и устраивать большевистский террор.
даже не думает что-то отменять.
Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая"...
З "точки зору емоції" - білі.
А розвелось їх до чорта.
Mr. McCloskey, [...] was unapologetic after the hearing.
"I'd do it again," he said from the courthouse steps in downtown St. Louis. "Any time the mob approaches me, I'll do what I can to put them in imminent threat of physical injury because that's what kept them from destroying my house and my family."
https://www.wsj.com/articles/st-louis-couple-who-waved-guns-at-protesters-plead-guilty-to-misdemeanors-11623965535?mod=hp_listb_pos1
Незрозуміло - день незалежності у них вже є.
День незалежності США - державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня
Я бы хотел иметь несколько рабынь - можно и белых