День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон

В США 19 июня будет отмечаться национальный день независимости — праздник в честь отмены рабства в Соединенных Штатах. Соответствующее объявление сделал американский президент Джо Байден.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляция велась на сайте Белого дома.

"День, в который мы вспоминаем пятно на морали, невероятно огромное, которое оставило в истории страны рабство и продолжает оставлять", — заявил Байден в Белом доме, подписывая закон об учреждении такого праздника.

Ранее Сенат США проголосовал за введение нового федерального праздника 19 июня. Он посвящен отмене рабства в стране в 1865 году, когда в Техасе было объявлено об окончании рабства. В этом штате праздник 19 июня существует уже более 40 лет.

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