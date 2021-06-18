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День скасування рабства став національним святом у США, - Байден підписав закон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

День скасування рабства став національним святом у США, - Байден підписав закон

У США 19 червня відзначатиметься національний день незалежності - свято на честь скасування рабства у Сполучених Штатах. Відповідне оголошення зробив американський президент Джо Байден.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляція велася на сайті Білого дому.

"День, коли ми згадуємо пляму на моралі, неймовірно величезну, яку залишило в історії країни рабство і продовжує залишати", - заявив Байден у Білому домі, підписуючи закон про заснування такого свята.

Раніше Сенат США проголосував за впровадження нового федерального свята 19 червня. Він присвячений скасуванню рабства в країні у 1865 році, коли в Техасі було оголошено про закінчення рабства. У цьому штаті свято 19 червня існує вже понад 40 років.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Головне, щоб у нас не скасували законне право на двоє рабів. Бо хто ж тоді оброблятиме клаптик землі?
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18.06.2021 02:14
+12
В СССР рабство было 70 лет, и правонаследница этого концлагеря "россия"
даже не думает что-то отменять.
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18.06.2021 02:19
+9
Из крепостных можно было выкупить, а из советского рабства выхода не было вообще.
Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая"...
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18.06.2021 03:48
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А когда ж у нас такой праздник настанет ???
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18.06.2021 06:25 Відповісти
И теперь потомки рабов, жаждущие реванша в основном в финансовом плане, готовы целые отдельные регионы превратить в Детройт и Балтимор?.. Из одной крайности плавно к другой? День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон - Цензор.НЕТ 8492
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18.06.2021 02:03 Відповісти
Дядя Том вышел из хижины, но будет поставлен законные рамки.

Иначе такие, как Трамп будут пытаться сеять хаос на этой волне.
А потом как всегда - узурпировать власть и устраивать большевистский террор.
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18.06.2021 02:28 Відповісти
Саме в демократичній партії є комуністи.На протестах блм були серпи з молотами на плакатах.А протести блм підтримували демократи.
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18.06.2021 03:00 Відповісти
Это ж каким остолопом надо быть, чтоб обозвать Трампа сторонником большевизма. День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон - Цензор.НЕТ 6082
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18.06.2021 08:09 Відповісти
Ну ... Узурпатором ...
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18.06.2021 09:00 Відповісти
Вы слишком высокого мнения о черных. Ничего они не жаждут. Они живут по графику - пожрать, посрать, потрахаться, поспать. То что при этом место их обитания постепенно превращается в развалины - естественный рост энтропии.
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18.06.2021 06:05 Відповісти
Головне, щоб у нас не скасували законне право на двоє рабів. Бо хто ж тоді оброблятиме клаптик землі?
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18.06.2021 02:14 Відповісти
В нас замість цього буде нульова декларація і подальше доведення походження грошей.
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18.06.2021 09:06 Відповісти
В СССР рабство было 70 лет, и правонаследница этого концлагеря "россия"
даже не думает что-то отменять.
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18.06.2021 02:19 Відповісти
Не такое уж большое пятно осталось на американской морали, если темнокожий американец стал Президентом США, а слово "ниггер" утратило изначальный смысл и перешло категорию шутливого сленга.
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18.06.2021 02:38 Відповісти
Возможно что "шутливым сленгом" это слово стало для темнокожих. Но для остальных чревато последствиями. Поэтому крайне не рекомендую к использованю в штатах.
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18.06.2021 06:18 Відповісти
тьі сльішишь как черньіе меджу собой потребляют слово "нігер" і сразу решил, что они прикальіваются? да они просто демонстрируют бельім свое право - только нігеру позволено назьвать другого нігером. а их уст белого єто всегда оскорбление. место, белоснежка!
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18.06.2021 08:48 Відповісти
а где все мордовские изгойцы?
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18.06.2021 02:44 Відповісти
хоть море нам викопать встигли... пока парашка іх не защтила
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18.06.2021 02:49 Відповісти
спроси рускую свинью что произошло в году 1861-знают единицы...
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18.06.2021 02:56 Відповісти
Из крепостных можно было выкупить, а из советского рабства выхода не было вообще.
Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая"...
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18.06.2021 03:48 Відповісти
))) згадав жарт гумору з інтернету: "Ученики деревенской школы не покладая рук работали на огороде учителя истории, который вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права..."
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18.06.2021 06:14 Відповісти
Білі люди відмінили рабство,але не білі придумали рабство.В диких країнах рабство є і сьогодні.Права людини також придумали білі європеоїди.Не араби,не африканці,не азіати,а білі європеоїди.
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18.06.2021 02:57 Відповісти
Рабство ніхто не придумував. Рабство - прогресивна економічна модель на певному рівні продуктивності праці. Рабство було скасовано в економічно розвинутих країнах тому що наймати людей стало вигіднішим ніж тримати рабів.
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18.06.2021 05:57 Відповісти
З точки зору політології - так.
З "точки зору емоції" - білі. День скасування рабства став національним святом у США, - Байден підписав закон - Цензор.НЕТ 5255
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18.06.2021 09:05 Відповісти
Рабство придумали люди.
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18.06.2021 18:48 Відповісти
В США зараз зносять пам'ятники тим,хто відмінив рабство.
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18.06.2021 02:58 Відповісти
В США вже давно не було полювання на відьом.
А розвелось їх до чорта.
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18.06.2021 03:45 Відповісти
Зараз в США,як і в Європі прижімають працюючих і чесних людей.Збільшують податки,щоб утримувати різних покидьків,вводять квоти,уровняловки і тд.Я вважаю,що так немає бути.В нас зараз цього нахватилися і тут хочуть це зробити.Хоча в нас і так злидні.
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18.06.2021 04:01 Відповісти
У нас з першого липня буде кріпосне....
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18.06.2021 03:48 Відповісти
лишнее свидетельство того, что в этом мире официально царит ложь. Пока народы существуют для того, чтобы содержать упырей - власть и их аппараты подавления народной воли, будет и рабство, зависимость и проч.
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18.06.2021 03:56 Відповісти
Я плачу від радості.
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18.06.2021 04:05 Відповісти
В англійській «slave"-це раб,а «Slav"-слов'янин».Англ.іменник «slave",походе від латинського»sclavus"(раб).А лат.іменник «sclavus"виходить з слова «slavo",яке вже має два визначення:«раб» і «слов'янин».Тобто в старій латині,з якої походять більшість європейських мов,»slavo"-це і раб ,і слов'янин.Ось,так от,»слов'янин»і «раб»-слова синоніми.Чесно кажучи,досить неприємне «співпадіння».Якби зараз жив носій старолатинської мови,то він запросто міг перекласти для себе,що американці 19 червня будуть св'яткувати «відміну слов'янства».
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18.06.2021 04:55 Відповісти
Президент США летает на вертолёте Сикорского и не считает его рабским.
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18.06.2021 15:06 Відповісти
Colt,мені і самій,якось не дуже подобається,що в латинській мові іменники»slavo"і «sclavus"-походять один від одного.Тим більше,що якоїсь інформації про те,що слов'ян колись виловлювали і забирали в рабство,я ніде не находжу.
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18.06.2021 16:21 Відповісти
День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон - Цензор.НЕТ 5876
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18.06.2021 05:21 Відповісти
Кстати в тему:

Mr. McCloskey, [...] was unapologetic after the hearing.
"I'd do it again," he said from the courthouse steps in downtown St. Louis. "Any time the mob approaches me, I'll do what I can to put them in imminent threat of physical injury because that's what kept them from destroying my house and my family."

https://www.wsj.com/articles/st-louis-couple-who-waved-guns-at-protesters-plead-guilty-to-misdemeanors-11623965535?mod=hp_listb_pos1
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18.06.2021 06:00 Відповісти
Годовая продуктивность гос. служащих упала на 0.4%
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18.06.2021 05:52 Відповісти
Не тем дед занимается. Лучше бы ещё санкций засрашке подписал.
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18.06.2021 07:46 Відповісти
А Вовочка сьогодні святкує день піанерії.День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон - Цензор.НЕТ 7931
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18.06.2021 07:48 Відповісти
День отмены рабства стал национальным праздником в США, - Байден подписал закон - Цензор.НЕТ 9251
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18.06.2021 08:16 Відповісти
Відмінили в 1865 , а святкувати починають зараз ?! Чи не це називають блискавичністю гарячі американські хлопці?
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18.06.2021 08:37 Відповісти
У США 19 червня відзначатиметься національний день незалежності - свято на честь скасування рабства у Сполучених Штатах. Джерело: https://censor.net/ua/n3272166

Незрозуміло - день незалежності у них вже є.

День незалежності США - державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня
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18.06.2021 08:59 Відповісти
А 19-го в них День незалежності ніггерів
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18.06.2021 09:31 Відповісти
РАВНОПРАВИЕ - УТОПИЯ! День когда рабовладельцы скинули с себя обязаности перед рабами /кормить, одевать. давать кров, обеспечивать стариков и нетрудоспосбных/ и переложили это все на плечи БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ рабов, у которых все равно нет другого выбора как горбатится на тех же рабовладельцев, но на других условиях, стал днем надувательсва и обмана и так обездоленых и убогих /которые сами себя не способны прокормить/ их дураков очередной раз ****@ли /и они до сих пор думают, что то было "благом"/. Манипулирование "голосами" безответсвенного большенства - это не демократия и ПЛУТОВСТВО!
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18.06.2021 10:41 Відповісти
У це можна було б повірити, якби не покращувався рівень життя. У США особливо.
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18.06.2021 10:54 Відповісти
Но что-то в этом всё-таки есть.
Я бы хотел иметь несколько рабынь - можно и белых
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18.06.2021 15:20 Відповісти
Такое тоже было. Белыми рабами были ирландцы.
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18.06.2021 16:52 Відповісти
 
 