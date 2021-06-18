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День скасування рабства став національним святом у США, - Байден підписав закон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У США 19 червня відзначатиметься національний день незалежності - свято на честь скасування рабства у Сполучених Штатах. Відповідне оголошення зробив американський президент Джо Байден.
Як передає Цензор.НЕТ, трансляція велася на сайті Білого дому.
"День, коли ми згадуємо пляму на моралі, неймовірно величезну, яку залишило в історії країни рабство і продовжує залишати", - заявив Байден у Білому домі, підписуючи закон про заснування такого свята.
Раніше Сенат США проголосував за впровадження нового федерального свята 19 червня. Він присвячений скасуванню рабства в країні у 1865 році, коли в Техасі було оголошено про закінчення рабства. У цьому штаті свято 19 червня існує вже понад 40 років.
Топ коментарі
+15 Welt Schmerz
показати весь коментар18.06.2021 02:14
+12 Colt
показати весь коментар18.06.2021 02:19
+9 Colt
показати весь коментар18.06.2021 03:48
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Будь ласка, зачекайте...
Иначе такие, как Трамп будут пытаться сеять хаос на этой волне.
А потом как всегда - узурпировать власть и устраивать большевистский террор.
даже не думает что-то отменять.
Люди самолёты угоняли, чтобы вырваться из этого "рая"...
З "точки зору емоції" - білі.
А розвелось їх до чорта.
Mr. McCloskey, [...] was unapologetic after the hearing.
"I'd do it again," he said from the courthouse steps in downtown St. Louis. "Any time the mob approaches me, I'll do what I can to put them in imminent threat of physical injury because that's what kept them from destroying my house and my family."
https://www.wsj.com/articles/st-louis-couple-who-waved-guns-at-protesters-plead-guilty-to-misdemeanors-11623965535?mod=hp_listb_pos1
Незрозуміло - день незалежності у них вже є.
День незалежності США - державне свято Сполучених Штатів Америки, яке відзначається щороку 4 липня
Я бы хотел иметь несколько рабынь - можно и белых