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Новости Политика Украины
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Рада сегодня заслушает Галущенко, Марченко и займется возобновлением работы ВККС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня заслушает Галущенко, Марченко и займется возобновлением работы ВККС

В Верховной Раде 18 июня запланирован час вопросов к правительству. После чего нардепы собираются рассмотреть ряд законопроектов.

Вначале парламентарии хотят обсудить с министром энергетики Германом Галущенко состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса Украины и его влияние на тарифную политику правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

После вопросов чиновникам, министр финансов Сергей Марченко представит отчет о выполнении закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

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Далее планируется рассмотрение ряда законопроектов:

второе чтение

  • 3711-д - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
  • 4364 - проект Закона о платежных услугах (второе чтение)
  • 4555 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц
  • 3205-2 - проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
  • 2234-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования

первое чтение

  • 5475 - проект закона Об Уполномоченном по медицинским вопросам
  • 3715 - проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичные закупки" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)
  • 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований
  • 5270 - проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.
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Коли створите ТСК по вагнерівцям, казлЬІ?
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18.06.2021 09:33 Ответить
МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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18.06.2021 11:18 Ответить
 
 