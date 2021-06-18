Рада сьогодні заслухає Галущенка, Марченка та перейде до відновлення роботи ВККС

У Верховній Раді 18 червня заплановано годину запитань до уряду. Після чого нардепи збираються розглянути низку законопроєктів.

Спочатку парламентарі хочуть обговорити з міністром енергетики Германом Галущенком стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його вплив на тарифну політику уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Після запитань урядовцям, міністр фінансів Сергій Марченко представить Звіт про виконання Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік".

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Далі планується розгляд низки законопроєктів:

друге читання

3711-д - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

4364 - проєкт Закону про платіжні послуги (друге читання)

4555 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб

3205-2 - проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

2234 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.

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