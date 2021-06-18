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Рада сьогодні заслухає Галущенка, Марченка та перейде до відновлення роботи ВККС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді 18 червня заплановано годину запитань до уряду. Після чого нардепи збираються розглянути низку законопроєктів.
Спочатку парламентарі хочуть обговорити з міністром енергетики Германом Галущенком стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його вплив на тарифну політику уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Після запитань урядовцям, міністр фінансів Сергій Марченко представить Звіт про виконання Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік".
Далі планується розгляд низки законопроєктів:
друге читання
- 3711-д - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
- 4364 - проєкт Закону про платіжні послуги (друге читання)
- 4555 - проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб
- 3205-2 - проєкт Закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
- 2234 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування.
перше читання
- 5475 - проєкт Закону про Уповноваженого з медичних питань
- 3715 - проєкт Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)
- 5305 - проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань
- 5270 - проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів.
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ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.