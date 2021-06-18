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Шанс остановить запуск "Северного потока-2" до сих пор есть, - Коболев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шанс остановить запуск

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что остановить запуск российского газопровода "Северный поток – 2" еще возможно.

Об этом он сказал в интервью изданию The Page, опубликованном 17 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я считаю, что до сих пор есть шанс этот газопровод остановить. Это трудно, но шанс есть", - сказал Коболев, отвечая на вопрос, как будут развиваться отношения Украины с "Газпромом" после запуска "Северного потока-2".

Коболев пояснил, что еще когда он начал заниматься вопросом этого газопровода, ему так же все говорили, что "Северный поток -2" заработает в ближайшее время.

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"Коболев, это дело уже сделано, забудь об этом", - мне такое много людей говорили как из Европы, так и из Америки. Но, как видите, есть и были эффективные пути, которыми пользовались, чтобы его остановить", - сказал экс-глава "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.

"Я считаю, что запуск этого газопровода будет поражением, и надеюсь, что он не состоится", - добавил Коболев.

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Только верните Андрюшу на должность, он сразу все потоки остановит и перенаправит в нужное русло - себе в карман
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18.06.2021 10:27 Ответить
Да даже если и построят, запустить туда пару радиоуправляемых дронов со взрывчаткой. Закрепить их в нескольких точках и взорвать к херам. Труба с газом и под давлением при взрыве сдетанирует по всему маршруту и будет лютый бада-бум Шанс остановить запуск "Северного потока-2" до сих пор есть, - Коболев - Цензор.НЕТ 8368
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18.06.2021 10:28 Ответить
Тобою трюбу заткнути....
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18.06.2021 10:30 Ответить
Шанс есть.-Как есть шанс у Коломойского и Зеленского вернуть наворованное и стать честными людьми. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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18.06.2021 10:34 Ответить
Цена украинского газа со всеми налогами подсчитано экспертами для украинцев 2800 гривень за 1000 кубов. В следующем месяце газ для населения от власти будет 12000 гривень за 1000 кубов. Вопрос до власти, когда вы уже нажретесь?
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18.06.2021 10:37 Ответить
Европа старая путана! А ЕС их клуб, профсоюз... "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:

почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?

И избегал критики того, что тогда происходило.

Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12

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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы". Если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, то Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.

Запуск этого газопровода будет поражением всего человечества. Природный газ, трубопроводы оружие захватчиков ХХІ-го века.
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18.06.2021 10:41 Ответить
Це було би можливо, якщо сьогодні бубочка обкуриться до усрачки і феофанія не встигне його відкачати і президентом знов стане Порох...
Тоді й ПДЧ можемо отримати ще цього року...
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18.06.2021 11:01 Ответить
Нет у тебя шансов,не фантазируй
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18.06.2021 11:09 Ответить
 
 