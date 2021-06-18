Шанс остановить запуск "Северного потока-2" до сих пор есть, - Коболев
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Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что остановить запуск российского газопровода "Северный поток – 2" еще возможно.
Об этом он сказал в интервью изданию The Page, опубликованном 17 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я считаю, что до сих пор есть шанс этот газопровод остановить. Это трудно, но шанс есть", - сказал Коболев, отвечая на вопрос, как будут развиваться отношения Украины с "Газпромом" после запуска "Северного потока-2".
Коболев пояснил, что еще когда он начал заниматься вопросом этого газопровода, ему так же все говорили, что "Северный поток -2" заработает в ближайшее время.
"Коболев, это дело уже сделано, забудь об этом", - мне такое много людей говорили как из Европы, так и из Америки. Но, как видите, есть и были эффективные пути, которыми пользовались, чтобы его остановить", - сказал экс-глава "Нафтогаза".
Он подчеркнул, что если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.
"Я считаю, что запуск этого газопровода будет поражением, и надеюсь, что он не состоится", - добавил Коболев.
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Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:
почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?
И избегал критики того, что тогда происходило.
Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы". Если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, то Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.
Запуск этого газопровода будет поражением всего человечества. Природный газ, трубопроводы оружие захватчиков ХХІ-го века.
Тоді й ПДЧ можемо отримати ще цього року...