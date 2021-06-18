УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16989 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 645 8
Нафтогаз (1243) Північний потік (1366) Коболєв (339)

Шанс зупинити запуск "Північного потоку-2" досі є, - Коболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шанс зупинити запуск

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік - 2" ще можливо.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Page, опублікованому 17 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я вважаю, що досі є шанс цей газопровід зупинити. Це важко, але шанс є", – сказав Коболєв, відповідаючи на запитання, як розвиватимуться відносини України з "Газпромом" після запуску "Північного потоку – 2".

Коболєв пояснив, що ще коли він почав займатися питанням цього газопроводу, йому так само всі говорили, що "Північний потік – 2" запрацює найближчим часом.

"Коболєв, цю справу вже зроблено, забудь про це", – мені таке багато людей говорили як з Європи, так і з Америки. Утім, як бачите, є і були ефективні шляхи, якими користувалися, щоб його зупинити", – сказав ексголова "Нафтогазу".

Читайте: Кандидат у канцлери Німеччини Лашет про "Північний потік-2": Стабільність України має бути гарантована

Він підкреслив, що якщо "Північний потік – 2" запустять то, хоча варіанти економічних компенсаторів є, Коболєв не уявляє собі, якими механізмами можна буде компенсувати аспект військової загрози.

"Я вважаю, що запуск цього газопроводу буде поразкою, і сподіваюся, що вона не відбудеться", – додав Коболєв.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только верните Андрюшу на должность, он сразу все потоки остановит и перенаправит в нужное русло - себе в карман
показати весь коментар
18.06.2021 10:27 Відповісти
Да даже если и построят, запустить туда пару радиоуправляемых дронов со взрывчаткой. Закрепить их в нескольких точках и взорвать к херам. Труба с газом и под давлением при взрыве сдетанирует по всему маршруту и будет лютый бада-бум Шанс остановить запуск "Северного потока-2" до сих пор есть, - Коболев - Цензор.НЕТ 8368
показати весь коментар
18.06.2021 10:28 Відповісти
Тобою трюбу заткнути....
показати весь коментар
18.06.2021 10:30 Відповісти
Шанс есть.-Как есть шанс у Коломойского и Зеленского вернуть наворованное и стать честными людьми. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
показати весь коментар
18.06.2021 10:34 Відповісти
Цена украинского газа со всеми налогами подсчитано экспертами для украинцев 2800 гривень за 1000 кубов. В следующем месяце газ для населения от власти будет 12000 гривень за 1000 кубов. Вопрос до власти, когда вы уже нажретесь?
показати весь коментар
18.06.2021 10:37 Відповісти
Европа старая путана! А ЕС их клуб, профсоюз... "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:

почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?

И избегал критики того, что тогда происходило.

Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12

...........................................................................................................

* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы". Если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, то Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.

Запуск этого газопровода будет поражением всего человечества. Природный газ, трубопроводы оружие захватчиков ХХІ-го века.
показати весь коментар
18.06.2021 10:41 Відповісти
Це було би можливо, якщо сьогодні бубочка обкуриться до усрачки і феофанія не встигне його відкачати і президентом знов стане Порох...
Тоді й ПДЧ можемо отримати ще цього року...
показати весь коментар
18.06.2021 11:01 Відповісти
Нет у тебя шансов,не фантазируй
показати весь коментар
18.06.2021 11:09 Відповісти
 
 