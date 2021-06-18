Шанс зупинити запуск "Північного потоку-2" досі є, - Коболєв
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Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік - 2" ще можливо.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Page, опублікованому 17 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я вважаю, що досі є шанс цей газопровід зупинити. Це важко, але шанс є", – сказав Коболєв, відповідаючи на запитання, як розвиватимуться відносини України з "Газпромом" після запуску "Північного потоку – 2".
Коболєв пояснив, що ще коли він почав займатися питанням цього газопроводу, йому так само всі говорили, що "Північний потік – 2" запрацює найближчим часом.
"Коболєв, цю справу вже зроблено, забудь про це", – мені таке багато людей говорили як з Європи, так і з Америки. Утім, як бачите, є і були ефективні шляхи, якими користувалися, щоб його зупинити", – сказав ексголова "Нафтогазу".
Він підкреслив, що якщо "Північний потік – 2" запустять то, хоча варіанти економічних компенсаторів є, Коболєв не уявляє собі, якими механізмами можна буде компенсувати аспект військової загрози.
"Я вважаю, що запуск цього газопроводу буде поразкою, і сподіваюся, що вона не відбудеться", – додав Коболєв.
Будь ласка, зачекайте...
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:
почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?
И избегал критики того, что тогда происходило.
Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы". Если "Северный поток -2" будет запущен, то, хотя варианты экономических компенсаторов есть, то Коболев не представляет себе, какими механизмами можно будет компенсировать аспект военной угрозы.
Запуск этого газопровода будет поражением всего человечества. Природный газ, трубопроводы оружие захватчиков ХХІ-го века.
Тоді й ПДЧ можемо отримати ще цього року...