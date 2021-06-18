РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14422 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 518 8
Нацполиция (15757) угрозы (832) Бутусов Юрий (3916) Мураев (136) Цуцкиридзе Максим (30)

По факту угроз Мураева Бутусову начато уголовное производство, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По факту угроз Мураева Бутусову начато уголовное производство, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Мураев отрицает, что высказывал угрозы в сторону главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом в интервью рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы начали уголовное производство по факту угроз журналисту. Проведен ряд следственных действий. В частности, изъяты видеорегистраторы из студии, в которой находились участники этого инцидента. Допрошен потерпевший, Мураев и его охранники", - отметил Цуцкиридзе.

По словам замглавы Нацполиции, Мураев говорит, что он таких угроз не высказывал, это также подтверждают его охранники.

"Сейчас запланировано проведение одновременных допросов со всеми участниками этого конфликта. Поскольку в показаниях, которые мы получили, есть противоречия, мы должны зафиксировать, что же было сказано", - добавил он.

Интервью с заместителем главы Нацполиции Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
спалити їхній анал! Як мінімум, це було би мінімально допустимим покаранням
показать весь комментарий
18.06.2021 12:09 Ответить
Ты гляди, это мурло еще и угражает ! Давно наверна пи.дюлей не получал !
показать весь комментарий
18.06.2021 12:11 Ответить
Нічого не буде, але бабло з мурзаєва знімуть.
показать весь комментарий
18.06.2021 14:06 Ответить
якби ми вбивали чи сильно калічили своїх ворогів реваншу не було б. Після майдану мали згоріти у своїх маєтках всі топ менеджери (корупціонери) держави. А якщо революція не доведена до кінця, то реваншисти увірують у свою недосяжність, знищать всіх революціонерів і посіють безнадію у народ.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:03 Ответить
ЧОМУ видатний борець з олігархами та рашистами Зєля не вводить санкції проти мураївського гадюшника не"НАШ" ?
показать весь комментарий
18.06.2021 12:11 Ответить
Наверно по той же причине, по какой предпртятия которые работают без трудовой - налоговая стороной обходит !
показать весь комментарий
18.06.2021 12:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tAzP6FXf0sk
показать весь комментарий
18.06.2021 13:01 Ответить
Проведен ряд следственных действий. В частности, изъяты видеорегистраторы из студии, в которой находились участники этого инцидента. Допрошен потерпевший, Мураев и его охранники Источник: https://censor.net/ru/n3272217
Хххххххххххххххххх

О, Бубочка уже не один )))
Пусть Бутусов забанит Мураева на своем Цензоре.Да
показать весь комментарий
18.06.2021 13:16 Ответить
 
 