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Новини Політика України
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Нацполіція (13911) погрози (460) Бутусов Юрій (3127) Мураєв (130) Цуцкірідзе Максим (29)

За фактом погроз Мураєва Бутусову розпочато кримінальне провадження, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За фактом погроз Мураєва Бутусову розпочато кримінальне провадження, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Мураєв заперечує, що висловлював погрози щодо головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Про це в інтерв'ю розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає Цензор.НЕТ.

"Ми почали кримінальне провадження за фактом погроз журналісту. Проведено низку слідчих дій. Зокрема, вилучено відеореєстратори зі студії, в якій перебували учасники цього інциденту. Допитаний потерпілий, Мураєв і його охоронці", - зазначив Цуцкірідзе.

За словами заступника голови Нацполіції, Мураєв каже, що він таких погроз не висловлював, це також підтверджують його охоронці.

"Наразі заплановано проведення одночасних допитів з усіма учасниками цього конфлікту. Оскільки в показаннях, які ми отримали, є суперечності, ми повинні зафіксувати, що ж було сказано", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом хуліганства і погроз співробітникам АРМА розпочато три кримінальні провадження, всі випадки можуть бути пов'язані між собою, - Цуцкірідзе

Інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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спалити їхній анал! Як мінімум, це було би мінімально допустимим покаранням
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18.06.2021 12:09 Відповісти
Ты гляди, это мурло еще и угражает ! Давно наверна пи.дюлей не получал !
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Нічого не буде, але бабло з мурзаєва знімуть.
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18.06.2021 14:06 Відповісти
якби ми вбивали чи сильно калічили своїх ворогів реваншу не було б. Після майдану мали згоріти у своїх маєтках всі топ менеджери (корупціонери) держави. А якщо революція не доведена до кінця, то реваншисти увірують у свою недосяжність, знищать всіх революціонерів і посіють безнадію у народ.
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18.06.2021 21:03 Відповісти
ЧОМУ видатний борець з олігархами та рашистами Зєля не вводить санкції проти мураївського гадюшника не"НАШ" ?
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18.06.2021 12:11 Відповісти
Наверно по той же причине, по какой предпртятия которые работают без трудовой - налоговая стороной обходит !
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18.06.2021 12:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tAzP6FXf0sk
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18.06.2021 13:01 Відповісти
Проведен ряд следственных действий. В частности, изъяты видеорегистраторы из студии, в которой находились участники этого инцидента. Допрошен потерпевший, Мураев и его охранники Источник: https://censor.net/ru/n3272217
Хххххххххххххххххх

О, Бубочка уже не один )))
Пусть Бутусов забанит Мураева на своем Цензоре.Да
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18.06.2021 13:16 Відповісти
 
 